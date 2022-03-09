En İyi Telefon Görüşmelerini Kaydetme Programları 2022

Birden telefon çaldı, açıp cevapladığınızda ise bazı şeyler işittiniz. Duyduklarınızı yakınlarınıza nasıl ispatlardınız ? Bu ve benzeri tüm durumlarda sorunun cevabı çok açık: görüşmeleri kaydetmek. Fakat telefonlar yerel ses kaydedicileri ile telefon görüşmelerini kaydetmezler. Bu yüzden bu görevi üstlenen en iyi telefon görüşmelerini kaydetme programlarını sizler için derledik.

Cube Call Recorder ACR App

Cube ACR, kayıtlarınızı yönetmek, oynatmak, anında silmek veya diğer hizmetlere veya cihazlara aktarmak için yerleşik bir dosya gezginine sahip bir telefon görüşmesi kaydedicisidir. Her aramayı otomatik olarak kaydetmenize yardımcı olan en iyi arama kayıt uygulamalarından biridir. Çağrı görüşmesini başladığı anda kaydeder.

Truecaller

Truecaller, en iyi arayan kimliği tespit etme ve spam engelleme uygulamasıdır. Bilinmeyen numaraları, istenmeyen postaları veya şirketleri tanımlamanıza yardımcı olan en iyi telefon görüşmesi kayıt uygulamalarından biridir. Truecaller ayrıca numaraları engellemenize ve telefon pazarlamacılarını ve otomatik aramaları otomatik olarak engellemenize olanak tanır.

Super Call Recorder

Super Call Recorder, telefon görüşmelerinizi gerçek zamanlı olarak kaydetmenize yardımcı olan en iyi telefon görüşmesi kayıt uygulamalarından biridir. Bu uygulama yerleşik oynatmayı kullanabilir, kayıtlı aramalarınızı kolayca SD karta aktarabilir ve e-posta veya WhatsApp ile gönderebilirsiniz.

Blackbox Call Recorder

Blackbox, profesyonel bir çağrı kaydedici uygulamadır. Çağrı kaydı, bulut yedekleme desteği ve kayıt kalitesi ayarları özelliklerine sahiptir. Ancak uygulama bunu güvenlik için bir kilitleme işlevi, Bluetooth aksesuar desteği ve çift SIM desteği ile bunu bir adım daha ileri götürüyor. Temiz bir arayüze ve birçok özelliğe sahiptir.

Rev Call Recorder

Rev Call Recorder, iPhone için bir çağrı kaydedici uygulamasıdır. iPhone’unuzun gelen ve giden aramalarını kaydetmenizi sağlar. Bu otomatik arama kaydı uygulaması, kayıtlarınızın yetenekli bir insan transkripsiyonist tarafından düşük bir oranda kopyalanmasını sağlama seçeneği sunar.

TapeACall

TapeACall, iPhone’unuzun gelen ve giden telefon görüşmelerini kaydetmenize olanak tanır. Kaydı yeni cihazlarınıza aktarmanızı sağlayan iPhone için en iyi arama kaydedici uygulamalarından biridir.

Record My Call

Uygulama, tüm aramalarınızı kaydetme temel amacına sahiptir. Bir mikrofondan kayıt yapmanıza izin veren Android için en iyi otomatik arama kaydedicilerden biridir. Karşı taraftan net bir ses almak için konuşma sırasında hoparlörü açabilirsiniz.

Note Call Recorder

Note Call Recorder, aramayı kaydetmenize, engellemenize veya aramayı not etmenize yardımcı olacak otomatik bir arama kaydedicidir. Bu Android arama kaydedici uygulaması, gelen ve giden aramalar için otomatik kayıt yapmanızı sağlar.

Parrot Voice Recorder

Parrot, ses kayıtlarını kaydetmenize, oynatmanıza ve paylaşmanıza izin veren ücretsiz bir ses kayıt cihazıdır. Net ve dengeli ses kayıtları oluşturmanıza yardımcı olan en iyi çağrı kaydedicilerden biridir.

Boldbeast Call Recorder

Bu çağrı kaydedici uygulaması aslında oldukça iyi yapılmıştır. Gerekirse, aramaları bir kısayol tuşuyla manuel olarak kaydedecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bunu yapmanız gerektiğinde bir ses kaydedici olarak da işlev görür. Uygulama, Android 8.1’den Android 5.0’a kadar tüm telefonları destekler.

Smart Recorder

Smart Recorder aslında bir ses kaydetme uygulamasıdır. Çağrı kaydı için tasarlanmamıştır ancak bunu bir yere kadar iyi bir şekilde yapabilir. Özelliklerinin çoğu arama kaydı içindir, dinlemenize gerek kalmaması için sessizlikleri atlayan ilginç bir özelliği de vardır.

Smart Voice Recorder

Smart Voice Recorder, bazı arama kaydetme özelliklerine sahip başka bir ses kayıt uygulamasıdır. Reklamlar içeren ücretsiz bir uygulamadır. Gerekirse, normal kayıt ve arama kaydı arasında geçiş yapabilir. Ayrıca çeşitli ses codec bileşenlerine kayıt yapabilir ve gerekirse bunu bulut depolama alanınızla paylaşabilirsiniz.

Just Press Record

Just Press Record, küçük bir ücret ödemeyi kabul ediyorsanız iPhone’lar için en iyi arama kaydetme yazılımlarından biridir. Bu uygulamayı özellikle Apple hayranları için harika yapan şeylerden biri, iPad ve Apple Watch için de mevcut olmasıdır. Cihazınızın mikrofonundan veya AirPods’tan kayıt yapabilirsiniz.

CallX

Bu uygulama ile önceki tüm uygulamalar gibi hem giden hem de gelen aramaları kaydedebilirsiniz. Ancak diğerlerinden farklı olarak uygulamayı ve dolayısıyla aramalarınızı bir şifre ile koruyabilirsiniz ve daha kolay erişebilmek için bazılarını Favoriler’e kaydedebilirsiniz.

Cube ACR

Bu uygulama hem telefon görüşmelerini hem de VoIP’yi (internet üzerinden aramaları) kaydeder. Eklediğiniz kişilere bağlı olarak otomatik olarak kayıt yapabilirsiniz hatta bir dışlananlar listesi bile var. Ayrıca bir PIN aracılığıyla kayıtları korumak da mümkündür.