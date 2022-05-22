En İyi Telefon Tripodları 2022

Tripod, kameramanların çekimlerini dengelemelerine yardımcı olacak en değerli aksesuarlardan biridir. DSLR fotoğraf makinenizle muhteşem manzaralar çekebilmek için dağlara çekmek için yeni bir tripod arıyorsanız, bu liste tam size göre. Bir kamera tripodu, kamera kitinin önemli bir parçası olsa da, ihtiyaçlarınız için en iyisini bulmaya çalışmak zorlayıcıysa yazımızı okumaya devam edin.

HAMA 4163 Star

Pürüzlü yüzeyler için lastik ayakları bulunan, yatay ve dikey çekimleriniz için kullanabileceğiniz bu tripodda aluminyum malzeme kullanılmış. Hafif ve güçlü bir tripod olan HAMA 4163, 4 kilograma kadar ağırlık taşıyabiliyor. Ayaklar açıldığında ise 1.66 cm’e kadar uzuyor.

MANFROTTO 290 Xtra

Akıllı Telefonlar ve Giriş Seviyesi DSLR Makinelerde kullanılabilen bu tripod, 360 derece dönebiliyor ve panoramik fotoğraf ve videolar çekmenizi mümkün kılıyor. Alüminyum malzeme kullanılan tripodun 1 kg taşıma kapasitesi var. Toplam ağırlığı ise 2,5 kg kadar.

Microcase Esnek Ayaklı Tripod

Akıllı telefon aksesuarları ile bildiğimiz Microcase’in telefon uyumlu tripodu, 360 derece dönen esnek ayaklarıyla öne çıkıyor. Neredeyse her yere yerleştirebileceğiniz ürün, 30 cm uzunluğunda ve 3 kilograma kadar taşıma kapasitesine sahip.

Bandb Tripod

Hem DSLR hem de telefon uyumlu tripodlardan biri olan ürün; alüminyum malzeme ile karşımıza çıkıyor. Ayrıca maksimum 135 cm yüksekliğe ulaşan modelin minimum yüksekliği ise 50 cm oluyor. Tripodun maksimum taşıma kapasitesi ise 2.5 kilogram.

Phone Bx TF-3120

Ürün; 4 bölümlü bir yapıya sahip. Bu arada cihazı katladığınızda yükseklik 35 cm olurken, açık halde 102 cm oluyor. DSLR makinelerde de kullanabileceğiniz tripod, 389 gram ağırlığında ve 360 dönen kafaya sahip. Ayrıca profesyonel çekimler için üründe hızlı kol kilidi yer alıyor.

Turkish A2Z Tripod

Küçük boyutu ve hafifliği ile taşıma kolaylığı noktasında öne çıkan tripod; masanın karşısına oturup çekeceğiniz videolar için ideal opsiyonlardan biridir. Ayrıca kutu içerisinden çıkan telefon tutacağı, görüntülü içerik üretirken de size kolaylık sağlayacaktır.

Zamass 3110 Terazili Tripod Kamera Telefon Tutucu

Zamass 3110, kolayca kurulabilen bir platforma sahiptir. Kendi içerisinde özel kilit sistemi bulunmaktadır. Hem fotoğraf hem de video çekimlerinde kullanılabilmektedir. Su terazisi sayesinde eğimli çekim yapabileceğiniz model, alüminyum kaplamadan oluşan bacaklara sahiptir.

Daytona Akrobat Silikon Ayaklı Tripod

Tutma gücünü arttırmak için engebeli bir tasarıma sahiptir. Ayrıca profesyonel fotoğraf makineleri ve akıllı telefonlar uyumlu bir tripodtur. Su terazisi sayesinde kolay ayarlanabilir bir yapıya sahiptir. Hafif ve kompakt yapısıyla ergonomik bir tasarımı bulunmaktadır.

Appa Akrobat Süngerli Katlanır Tripod

Profesyonel kameralar ve telefonlar için uyumlu bir yapıya sahiptir. Her türlü pozisyon için uygun bir modeldir. 1,5 kilograma kadar taşıyabilme kapasitesi bulunmaktadır. 26 santimetre boyuyla kompakt bir tasarıma sahiptir. Kırmızı, mavi ve siyah renk seçenekleri bulunmaktadır.

Appa 102 Cm Profesyonel Kamera Telefon Tripod

Profesyonel fotoğraf kamerası ve telefonlar için uyumludur. 360 derece dönebilen pan kafaya sahiptir. Kauçuk ve plastikten oluşan ayaklıkları sayesinde kayma yapmaz. Katlanabilir yapısıyla kolay taşınabilme imkanı sunar.