Tiktok’u hepimiz biliyoruz. Belki biraz şarkı ve dans ile kısa videolar oluşturmanıza ve paylaşmanıza olanak tanıyan süper popüler sosyal medya platformu… Peki bu eğlenceli videoları nasıl oluşturuyorlar? TikTok’un yerleşik video düzenleme araçları oldukça sağlam olsa da bazen videolarınızı gerçekten öne çıkarmak için daha fazlasına ihtiyaç duyarsınız.

Bu yazıda size üretim değerinizi artırmak için ihtiyaç duyduğunuz uygulamaları seçebilmeniz için en iyi TikTok video düzenleme uygulamalarına yönelik seçimlerimizi bulacaksınız. Listede CapCut gibi bilinen uygulamalar yerine işinize yarayacak farklı uygulamayı derlemeye çalıştık.

En İyi TikTok Video Editörleri Listesi

Vizmato Splice iMovie Funimate Viamaker Zoomerang VideoShow BeeCut Quik InShot Lomotif Timbre Videoshop Magisto Adobe Rush FilmoraGO PowerDirector Filmmaker Pro VMix Tempo

En İyi TikTok Video Düzenleme Uygulamaları 2023

Vizmato

Vizmato, video kaydederken canlı özel efektler ve müzik eklemenizi sağlar. Uygulama, HipHop, Chaplin, Sci-Fi ve Vintage gibi video temalarına ve videoları ilgi çekici hale getiren Beats, Mirror ve Fluidic gibi özel efektlere sahiptir. Diğer araçlar arasında bebek, sincap, hayalet ve daha fazlası gibi seçeneklerle sesinizi modüle etme yeteneği bulunur. Ayrıca 140’tan fazla ücretsiz müzik parçası içeren Viztunes kitaplığına da erişebilirsiniz. Ücretsiz sürümü seçerseniz, düzenlediğiniz tüm videolarınızda bir filigran olacaktır. Dolayısıyla bundan kaçınmak istiyorsanız, ücretli seçenek tek yoldur.

Splice

Splice, GoPro’nun yapımcıları tarafından yapılmış güçlü ama sezgisel bir video düzenleyicidir. Hem uzun biçimli hem de kısa biçimli videoları düzenlemek için mükemmeldir. Esas olarak crossfade, soldurma, bulanıklaştırma, kaydırma ve daha fazlası gibi yumuşak geçişler oluşturma becerisiyle bilinir. Uygulama ayrıca, videolarınızı daha çekici hale getirmeye yardımcı olan harika bir filtre ve metin bindirme seçeneklerine sahiptir. Splice, kolayca film müzikleri oluşturmanıza yardımcı olan çok kanallı ses düzenleme özelliğiyle birlikte gelir. Ayrıca, ses kitaplığı çok çeşitli müzik parçaları (16 tür, her türde 9-26 parça) ve ses efektleri sunar.

iMovie

iMovie, Apple kullanıcılarının süslü düzenleme becerileri olmadan videoları düzenlemesini kolaylaştırır. Arayüz temizdir ve videoların hızını kolayca bölmenize, kırpmanıza ve değiştirmenize olanak tanır. Yazılım ayrıca görüntüleri kırpmak ve PIP oluşturmak için araçlara sahiptir. Ayrıca bir projede gezinmeyi kolaylaştırır — parmağınızı ekranda sürüklemeniz yeterlidir. Ek olarak iMovie, videolarınızı zenginleştirmek için kullanabileceğiniz geniş bir ses efektleri ve müzik kitaplığına sahiptir.

Funimate

Funimate, 60 saniyelik videolar yapan TikTok kullanıcıları arasında popülerdir. Uygulama aynı zamanda özellikle çok sayıda emoji, çıkartma ve video efekti ile tanınır. Birleştirme ve kırpma gibi olağan video düzenleme özelliklerini sunar. Diğer araçlar, videonun görünümünü iyileştiren yapay zekanın yanı sıra metinden videoya özelliği içerir. Ücretsiz sürüm mükemmel olmasına rağmen, pro sürümün filtrelerinden ve animasyonlarından yoksundur.

Viamaker

Viamaker, Bytedance’ın sunduğu yeni bir TikTok video düzenleme uygulamasıdır. Harika videolar oluşturmanıza yardımcı olan ücretsiz, hepsi bir arada bir video düzenleme uygulamasıdır. Viamaker kullanıma sunulduğu kısa süre içinde, yalnızca Google Play Store’da 6.000’den fazla inceleme topladı; ezici bir çoğunlukla 5 yıldızlı incelemeler, Viamaker’a 4,5 yıldız verdi. Uygulama, yeşil ekran gibi gıpta ile bakılan özelliklerden yoksun olsa da, Bytedance’ın bu TikTok video düzenleme uygulamasıyla büyük bir iş yaptığı açık.

Zoomerang

Zoomerang, size popüler TikTok trendlerini nasıl yeniden oluşturacağınızı gösteren adım adım öğreticilerle birlikte geldiği için yeni başlayanlar için uygundur. Uygulamada çok sayıda filtre, görsel efekt, müzik ve daha fazlası var. Videoyu düzenlemeyi bitirdiğinizde, kolay paylaşım için TikTok (veya Instagram ve Snapchat) hesabınızı uygulamaya bağlayabilirsiniz. Ücretsiz sürüm gelişmiş düzenleme araçlarından yoksundur, bu nedenle uygulamanın tüm özelliklerine erişmek için bir abonelik seçin.

VideoShow

VideoShow, hem Android hem de iOS’ta kullanılabilen hepsi bir arada bir TikTok video düzenleme uygulamasıdır. Mükemmel TikTok videosunu oluşturmayı neredeyse zahmetsiz hale getiren harika video düzenleme özelliklerine sahiptir ve 50’den fazla tema, arka plan müziği, yazı tipi, filtre ve daha fazlasıyla birlikte gelir. VideoShow, TikTok ve daha fazlası için kullanımı kolay bir video düzenleme aracıdır ve videolarınızın yüksek kalitede olması için HD video dışa aktarımı sunar. Yaklaşık 30 dili destekler ve neredeyse tüm cihazlarda harika çalışır.

BeeCut

BeeCut, yeni başlayanlar için tasarlanmış ücretsiz, hepsi bir arada bir TikTok video düzenleme uygulamasıdır. TikTok videolarınızı filtreler, kırpma, kesme, döndürme, geçişler, resim içinde resim efekti ve daha fazlasıyla geliştirebilirsiniz. BeeCut basit, kullanımı kolay bir arayüze sahiptir ve yalnızca birkaç tıklamayla benzersiz ve çarpıcı bir videoya sahip olabilirsiniz. Portre (9:16), geniş ekran (16:9), kare (1:1), TaoBao (3:4) ve standart (4:3) dahil olmak üzere beş adet en boy oranını destekler.

Quik

Quik, başka bir ücretsiz TikTok video düzenleme uygulamasıdır. 23 video stili arasından seçim yapabilir ve emoji, metin, çerçeveler, videoyu kırparak ve daha fazlasını ekleyerek videolarınızı özelleştirebilirsiniz. Ağır çekim veya hızlı çekim hareketi gibi efektler bile ekleyebilirsiniz. Quik ayrıca İngilizcenin yanında İspanyolca, Fransızca, Portekizce, Japonca, Arapça ve Basitleştirilmiş Çince için çoklu dil desteği sunar.

InShot

InShot, videoyu kırp/kes, arka planı bulanıklaştır, müzik, efektler ve daha fazlası gibi harika özelliklere sahip ücretsiz bir HD video düzenleyici ve video oluşturucudur. InShot, sosyal medyada paylaşmak üzere video düzenleme ve işleme çekimleri için en iyi seçeneklerden biridir. Bir dizi ses ve görsel efekt arasından seçim yapabilir, hatta kendi müziğinizi içe aktarabilirsiniz. Ancak ücretsiz sürümle oluşturulan tüm videoların filigranlı olduğunu unutmayın.

Lomotif

TikTok videolarınıza müzik eklemek istiyorsanız Lomotif tam size göre bir uygulama. Lomotif, çağdaş hitlerden eskilere kadar muazzam bir müzik kitaplığı içerir. Bir şarkının belirli bir bölümünü seçemeseniz de, müzik seçenekleriniz neredeyse sınırsızdır. Lomotif’i müzik eklemek, video veya fotoğraf kolajları/montajları oluşturmak ve sosyal medyada kolayca paylaşmak için kullanabilirsiniz.

Timbre

Timbre, video ve ses dosyalarını kesmeyi veya dönüştürmeyi kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. En yaygın tüm ses ve video dosyası formatlarını destekler ve video ve ses oynatma hızını hızlı ve kolay bir şekilde ayarlamanıza olanak tanır. Video veya ses kliplerini birleştirmek, kırpmak, kesmek ve sıkıştırmak için Timbre’nin basit arayüzünü kullanabilirsiniz.

Videoshop

Videoshop, hem Android hem de iOS cihazlarda kullanılabilen bir TikTok video düzenleme uygulamasıdır. Videoshop’u TikTok videolarınıza müzik, altyazı ve ses efektleri eklemek ve ayrıca video hızını ayarlamak için kullanabilirsiniz. Videoshop ayrıca, videolarınızın gerçekten profesyonel görünmesini sağlamak için klipleri kesmenize, birleştirmenize ve filtreler ve geçişler eklemenize olanak tanır. TikTok’a ek olarak videolarınızı Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat ve daha fazlasında paylaşabilirsiniz.

Magisto

Magisto, Vimeo’nun bir video oluşturma ve düzenleme uygulamasıdır. Magisto ile sadece beğendiğiniz bir düzenleme stilini seçip videolarınızı ve fotoğraflarınızı ekleyerek, istediğiniz her türlü videoyu kaydetmek kolaydır. Ardından, Magisto’nun yapay zekası sizin için bir film oluşturacak. Uygulamanın bir müzik kitaplığı vardır. Kendi müziklerinizi de içe aktararak videolarınıza müzik ekleyebilirsiniz. Ayrıca efektler ve başlıklar ekleyebilir ve hatta fotoğraf uygulamanızdan ve Google Drive hesabınızdan videolar yükleyebilirsiniz.

Adobe Rush

Bu platformlar arası uygulama kısa sosyal medya videoları oluşturmayı kolaylaştırdığından, Adobe Rush ile video kaydetmek ve düzenlemek için bir video düzenleme uzmanı olmanıza gerek yok. Bir videonun en boy oranını ayarlamak, renk derecelendirme efektleri uygulamak veya uygulamanın hareketli grafik şablonlarından bazılarını kullanmak, bu uygulamayı yüklemeye karar verirseniz sahip olacağınız sayısız seçenekten sadece birkaçıdır. Ek olarak, Adobe Rush’ta oluşturduğunuz bir projeye aktardığınız tüm video kliplerde Pozlama, Titreşim veya Gölge değerlerini ayarlayabilirsiniz.

FilmoraGO

iOS ve Android cihazlar için olan bu video düzenleyici, ses ve video dosyalarını işlerken ihtiyaç duyacağınız tüm araçlara sahiptir. Yüzlerce efekt, çıkartma ve filtreye ek olarak FilmoraGO, popüler şarkıları ve ses efektlerini içeren bir müzik kitaplığı ile donatılmıştır. Uygulamanın zaman çizelgesi, projelerinizde kullanmak istediğiniz ses ve video varlıklarını senkronize etmeyi kolaylaştıran yeni ses parçaları eklemenizi sağlar. Dahası, FilmoraGO’nun zaman çizelgesine yerleştirdiğiniz ses dosyalarının ses düzeyini ayarlamak, yalnızca birkaç dakikanızı alan basit bir işlemdir.

PowerDirector

Ne kadar video düzenleme deneyiminiz olursa olsun, PowerDirector, yaratıcılığınızı her zamankinden daha hızlı bir şekilde profesyonel kalitede videolara yönlendirmenize olanak tanır. Uygulamaya videolar yükleyin, görüntüleri kesin, efektler ekleyin ve TikTok videolarını 4K çözünürlüğe kadar yayınlayın. Birkaç parmak dokunuşuyla bir glitch efekti ekleyin veya parlaklığı ve rengi ayarlayın. Veya yerleşik ses düzenleyiciyle bir seslendirme ekleyin. Fotoğrafları ve videoları çok kanallı düzenlemeyle katmanlayabilir ve izleyiciler için büyüleyici animasyonlu başlıklar ekleyebilirsiniz. Sıra dışı ses efektleri ve yeşil ekran düzenlemeden hızlı ve ağır çekim için hız ayarlamalarına kadar PowerDirector’daki düzenleme seçenekleri neredeyse sonsuzdur.

Filmmaker Pro

TikTok’ta paylaşabileceğiniz profesyonel görünümlü videolar oluşturmanıza olanak tanıyan bir video düzenleyici arıyorsanız, Filmmaker Pro muhtemelen elinizdeki en iyi seçeneklerden biridir. Uygulama, oluşturabileceğiniz proje sayısını sınırlamaz, bu da onu bu platformda her gün yeni videolar paylaşmak isteyen tüm TikTok kullanıcıları için mükemmel kılar. Daha önce hiç video düzenlememiş olsanız bile geçişleri uygulamak, bir videonun oynatma hızını değiştirmek veya sesi açıp kapatmak kolaydır. Ancak, uygulamanın bazı özellikleri acemi video editörleri için bunaltıcı olabilir.

VMix

VMix, kendisini geçişli bir video efektleri düzenleyicisi olarak adlandırıyor ve bu işi mükemmel bir şekilde yapıyor. TikTok videolarınıza bazı harika efektler ve geçiş stilleri eklemek istiyorsanız, bu uygulama Android cihazınız için olmazsa olmazlardan. Videolarınıza eklemek için geniş bir öğe kitaplığına göz atabilirsiniz. Bu TikTok video düzenleme uygulaması, her iki tür kullanıcı için de mevcut özelliklere sahip olduğundan, hem yeni başlayanlar hem de profesyonel düzeydeki TikTok kullanıcıları için uygundur. Uygulama içinden videolarınızı bulanıklaştırmanıza, efektler eklemenize, müzik eklemenize ve videolarınızı kaydedip paylaşmanıza olanak tanır.

Tempo

Tempo, telefonunuzda TikTok müzik videoları oluşturmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır ve içindeki çeşitli özellikler bunu yapmanıza yardımcı olur. Aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda şablon, şarkı sözü modu düzenleme, videolarınıza ekleyebileceğiniz bazı harika efektler ve videolarınızda kendinize çizgi film yapma yeteneği vardır. Bunların hepsi güzel ve kullanımı kolay bir arayüzde ortaya konmuştur. Neredeyse hiç dağınıklık yok ve tüm seçeneklere ana arayüzden kolayca erişebilirsiniz.