En İyi Ücretsiz Chrome Hızlandırma Eklentisi

Günümüzün en popüler arama motorlardan olan Google Chrome, milyonlarca kişi tarafından her gün her an kullanılıyor. Özellikle internetin her eve girmesiyle beraber sürekli karşımıza çıkan Chrome, aradığımız şeyleri bulmamıza yardımcı oluyor. Bazı sebeplerden dolayı Chrome’un hızında düşme veya yavaşlama görünebilir. Bugünkü yazımızda sizlere en iyi ücretsiz Google Chrome hızlandırma eklentisi hakkında bilgi vereceğiz.

İnternet çağımızın en büyük avantajı olmuş durumda. İnsanlar günlük hayatında yaptığı birçok işi, internet üzerinde de hem kolay hem de hızlı bir şekilde halledebiliyor. Bunların başında devlet işleri ve meslekler yer alsa da, eğlence ve oyun sektörü de internet üzerinde büyük bir pazar ağına sahip.

İnternet üzerine ilk girdiğimiz zaman, aradığımız şeyleri bizlere sunan birçok arama motoru vardır. Bunlardan en yaygın olarak kullanılanı ise Google Chrome’dur. Google Chrome, hem hızlı hem de güvenilir bir gezinme fırsatı sunar. Bununla beraber aldığı sürekli güncellemeler sayesinde her zaman kullanıcıların daha verimli çalışmasını sağlar.

Bazı yaşanan sorunlar ve istenmeyen yazılımlar nedeniyle hem internet üzerinde hem de arama motoru üzerinde hatalar oluşabilir. Bazı eklentiler kullanarak bu yavaşlamadan sorunsuz bir şekilde kurtulabilirsiniz. Özellikle bu eklentiler ücretsiz bir şekilde kullanıcılara sunulur. Sizlere bu eklentiler sayesinde kolaylıkla sorunu ortadan kaldırabilirsiniz.

FasterChrome

En iyi ücretsiz bir şekilde Google Chrome hızlandırma eklentisi tabii ki FasterChrome eklentisidir. Bu eklenti dünya üzerinde milyonlarca kişi tarafından kullanılmış ve büyük oranda olumlu geri dönüş almıştır. Bu eklenti, web sitelerinin yüklenme süresini hızlandıran bir script olan Instant.Page’i geliştiren şirket tarafından geliştirildi. FasterChrome, sitelerin Instant.Page’i kullanıp kullanmadıklarına bakılmaksızın tüm sitelerin yükleme süresini hızlandırmak için aynı prensibi kullanıyor.

Uygulama kullanmak ise oldukça basittir. Bu eklenti, arama motorunda karşınıza çıkan sayfaların üzerinde 1 saniyeden daha az bir saniye daha dursanız, o sayfayı önyüklemeye alıyor. Bu durumda da Chrome üzerinden yaptığınız arama sonucundaki internet sitelere daha hızlı bir giriş sağlıyor. Bu eklenti hem ücretsiz hem de güvenilir bir eklentidir. Eklentiyi kullandıktan sonra sizlerde fark edeceksiniz ki gözle görülür derece bir hızlanma yaşanacaktır.

