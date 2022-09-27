Google Fotoğraflar’dan resimler kalıcı olarak nasıl silinir?

Google Fotoğraflar artık ücretsiz sonsuz depolama alanıyla gelmeyebilir, ancak resimleriniz için sizin için tüm organizasyonel yükü de üstlenen merkezi bir yer istiyorsanız, hizmet hala en iyi bulut depolama seçeneklerinden biridir. Bu değişikliği göz önünde bulundurarak, depolama alanını boşaltmak için ya da alakasız bazı görüntüleri olabildiğince hızlı bir şekilde kalıcı olarak silmek isteyebilirsiniz, onları kurtarmanın herhangi bir yolu olmadan gereksiz görüntülerden kurtulabilirsiniz.

Bir resmi kalıcı olarak silmek basittir ve işlem Android, iOS veya web’deki Google Fotoğraflar’da hemen hemen aynıdır. Bu kılavuzda Android’e odaklanacağız, ancak hangi platformu kullanırsanız kullanın, talimatları hızlı bir şekilde tahmin edebileceksiniz.

Google Fotoğraflar’da bir resim kalıcı olarak nasıl silinir?

Google Fotoğraflar’ı açıp silmek istediğiniz resmi bulduktan sonra izlemeniz gereken birkaç basit adım vardır:

Tam ekran görünümünü getirmek için söz konusu fotoğrafa dokunun ve sil düğmesine basın. Fotoğrafı çöpe atmak istediğinizi onaylayın. Sağ alt köşedeki Kitaplık alt sekmesine gidin. Ekranın üst kısmındaki Çöp Kutusu klasörünü girin. Az önce çöpe attığınız fotoğrafı bulun ve üzerine dokunun. Fotoğrafı hemen kalıcı olarak silmek için tezgahın altındaki sil düğmesine basın.

Bu şekilde hem telefonunuzdan hem de bulut depolama alanınızdan bir görüntünün hemen silinmesini sağlarsınız. Google Fotoğraflar bulut depolama alanınız kısıtlı değilse veya görselin kalıcı olarak silinmesi için 60 gün beklemeniz sorun değilse, söz konusu öğeyi çöp kutusuna atmanız yeterlidir.

Google Fotoğraflar’da birden çok resim kalıcı olarak nasıl silinir?

Silinecek birden fazla görseliniz varsa işlemi hızlandırmak için bu adımları takip edebilirsiniz.

Seçmek için silmek istediğiniz görüntülerden birine uzun dokunun. Seçmek için silmek istediğiniz diğer tüm resimlere dokunun. En üstteki araç çubuğundaki çöp kutusu simgesine basın ve tüm bu resimleri silmek istediğinizi onaylayın. Sağ alt köşedeki Kitaplık bölümüne gidin. Az önce sildiğiniz fotoğrafları bulun ve hepsini tekrar seçin. İlkine dokunup basılı tutarak ve ardından kalıcı olarak silmek istediğiniz diğer tüm görüntülerde parmaklarınızı kaydırarak işlemi hızlandırabilirsiniz. En alttaki sil düğmesine basın ve seçili tüm öğeleri kalıcı olarak silmek istediğinizi onaylayın.

Eski resimleri kalıcı olarak silmek, Google Fotoğraflar özet akışınızı temizlemeye yönelik iyi bir ilk adımdır. Tüm bu eski fotoğraflardan kurtulduktan sonra, Google Fotoğraflar özet akışınızı daha yönetilebilir hale getirmenin bazı yollarına göz atın.