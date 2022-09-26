En iyi 10 Google Fotoğraflar alternatifi

Google Fotoğraflar, Android’deki varsayılan galeri uygulamasıdır ve medya yedekleme, kullanışlı düzenleme araçları, sorunsuz paylaşım ve diğer birçok püf noktası ile öne çıkar. Ancak, fotoğrafları görüntülemek ve düzenlemek için çevrimdışı bir uygulamayı tercih ederseniz bunaltıcı olabilir. Samsung, OnePlus, Vivo ve Xiaomi‘nin en iyi Android telefonları, şirketin galeri uygulamasıyla birlikte gelir. Google Play Store ayrıca yetenekli üçüncü taraf seçeneklerini de içerir. İşte fotoğraflarınızı daha iyi yönetmek için en iyi alternatif galeri uygulamaları.

F-Stop Galerisi

F-Stop, kullanımı kolay bir Materyal Tasarımı Kullanıcı Arayüzü, mükemmel arama motoru, etiketler ve fotoğrafları ve Akıllı Albümleri düzenlemek için iç içe klasörler ile öneri listemizde rahatça birinci sırada yer alıyor. Uygulama, derecelendirmeler, kamera modeli, harita görünümü, akıllı albümler ve şifre koruması dahil olmak üzere meta verilere dayalı olarak fotoğraflar arasında arama yapma seçeneğini içerir. Düzen özelleştirilebilir ve F-Stop, telefonunuzda çok sayıda resim varsa kullanışlı olan alt klasörler oluşturarak klasörleri iç içe yerleştirme olanağı sunar. Bu güç işlevlerinin çoğu, yalnızca bir kereye mahsus 5 ABD doları ücrete mal olan Pro sürümünde mevcuttur.

F-Stop Gallery Kullanıcı Puanı: 4,2 Play Store'dan indir

1Gallery: Photo Gallery & Vault

1Gallery, medya dosyalarını bir profesyonel gibi yönetmek için basit ama etkili bir kullanıcı arayüzü ile öne çıkıyor. Depolama izni verdiğinizde, uygulama ana sayfada cihaz albümlerini görüntüler. Yeni klasörler oluşturabilir, görüntüleri bir SD karttan cihaz belleğine taşıyabilir ve kolay erişim için favori fotoğraflarınızı ayrı tutabilirsiniz. Medya dosyalarınızın ayrıntılı bilgilerini kontrol edebilir ve gizli fotoğrafları güvenli bir albüm altında gizleyebilirsiniz. Varsayılan fotoğraf düzenleyici, işi kırpma, döndürme, yeniden boyutlandırma, filtreler ve video kırpma araçlarıyla tamamlar.

1Gallery:Photo Gallery & Vault Kullanıcı Puanı: 4,5 Play Store'dan indir

Simple Gallery – Photo and Video Manager & Editor

Basit Galleri, listedeki favorilerimizden biridir. Kullanımı kolaydır, duyarlıdır ve fotoğraf düzenleme, gizli klasörlere erişim ve RAW, SVG, GIF ve panoramik dahil olmak üzere çeşitli dosya türleri için destek gibi zarif özelliklerle birlikte gelir. Ayrıca yanlışlıkla kaldırdığınız görüntüleri kurtarmanıza olanak tanıyan yerleşik çöp kutusu da vardır.

Uygulama reklamsızdır ve profesyonel sürüm, uygulamaya erişimi bir PIN veya parmak izi ile korumanın yanı sıra gizli klasörler oluşturma seçeneği gibi daha fazla avantaja erişmenizi sağlar. Geliştiriciler artık ücretsiz sürümü desteklememektedir (en son Ekim 2021’de güncellenmiştir). Yeni özellikleri almaya devam etmek için profesyonel sürümü satın almalısınız. Ancak uygulamanın maliyeti yaklaşık 1 ABD doları olduğu göz önüne alındığında, kesinlikle verdiğiniz paraya değer.

Basit Galeri Pro Kullanıcı Puanı: 3,5 Play Store'dan indir

Piktures: Fotoğraf albümleri

Piktures basit ama güçlü bir fotoğraf galerisidir. Listedeki galeri uygulamalarının çoğu gibi, fotoğrafları düzenlemek ve videoları oynatmak için kullanabilirsiniz. Bulut fotoğraflarınıza erişebilir ve bunları çevrimiçi olarak yedeklerseniz kullanışlı olan tek bir yerde gösterebilir. Uygulama, OneDrive, Google Drive ve Dropbox gibi popüler bulut depolama hizmetlerini destekler.

Bazı gelişmiş özellikler, bir GIF oluşturucunun yanı sıra fotoğraflarınızı gizlemek için gizli bir alan içerir. Takvim ve konum görünümleri benzersizdir ve belirli bir günde veya belirli bir yerde çekilmiş fotoğraflara bakmanın iyi bir yoludur.

Piktures: Fotoğraf albümleri Kullanıcı Puanı: 4,0 Play Store'dan indir

Aves Gallery

Aves Gallery, Material You uygulaması simgesini benimseyen ender Android uygulamalarından biridir. Aves, albümlerinizi, videolarınızı ve favori dosyalarınızı kontrol etmek için altta düzgün bir kayan menü çubuğuna sahiptir. Animasyonlar uygulama boyunca şık. İstatistikler menüsü, birkaç grafikte en iyi ülkeleri, görüntü türlerini ve daha fazla veriyi kontrol etmek için mükemmel bir eklentidir. Avas, standart karanlık temanın yanı sıra, AMOLED ekranlarda pil gücünden biraz tasarruf etmek için saf siyah bir temayı destekler.

Aves Galeri Kullanıcı Puanı: 4,8 Play Store'dan indir

Gallery Go by Google

Google Fotoğraflar basittir ve fotoğrafları konuma göre otomatik olarak düzenler. Ancak, fotoğraflarınızın bulutta saklanmasını istemeyebilirsiniz, özellikle de üzerlerinde kimin olduğunu tespit etmek için algoritmalar tarafından işlendiğinde. Gallery Go by Google, verileri kaydetmek ve gizlilikle ilgili sorunları çözmek için çevrimdışı çalışmak üzere tasarlanmıştır. Uygulama, içeriğinizi otomatik olarak Kişiler, Selfie’ler, Doğa, Hayvanlar, Belgeler, Videolar ve Filmler olmak üzere kategoriler halinde düzenler. Ayrıca, fotoğrafları birkaç tıklamayla geliştiren düzenleme araçlarıyla birlikte gelir.

Galeri Kullanıcı Puanı: 4,4 Play Store'dan indir

Gallery – Simple and fast

Galeri uygulaması, Gallery Go’ya benzer özellikler sunar ve şık bir arayüze sahiptir. Reklam içermez, çevrimdışı çalışır ve yerleşik bir kolaj oluşturma aracıyla birlikte gelir. İnsanların yüzlerini tanıyan ve fotoğrafları otomatik olarak kategorilere ayıran bir şey arıyorsanız ve Gallery Go sizin için çalışmıyorsa, Gallery uygulamasını deneyin.

Gallery – Simple and fast Kullanıcı Puanı: 3,8 Play Store'dan indir

A+ Galleri

9+ milyon kullanıcı tarafından kullanılan A+ Galleri, listedeki sağlam alternatif galeri uygulamalarından biridir. Bir avuç kullanışlı özellik ile duyarlı ve basit bir kullanıcı arayüzü sunar. Uygulama, fotoğraflarınızı ne zaman ve nerede çektiğinize göre otomatik olarak düzenler ve bunları bir harita üzerinde görüntüleme seçeneği sunar. Belirli bir renk arıyorsanız, internet bağlantısı olmadan kriterlere göre filtreleme yapabilirsiniz. Ayrıca özel fotoğrafları bir parola ile koruyan yerleşik bir kasa da bulunmaktadır. A+ Galeri ayrıca Facebook, Dropbox, OneDrive ve Amazon Cloud Drive gibi bulut depolama platformlarıyla iyi bir şekilde entegre edilmiştir ve resimlerinizi senkronize etmenize veya albümleri yerel olarak indirmenize olanak tanır.

A+ Galleri Kullanıcı Puanı: 4,5 Play Store'dan indir

Gallery Vault – Hide Photos And Videos

Google Fotoğraflar’daki Kilitli Klasör arzulanacak çok şey bırakıyor. Göze çarpan sınırlamalar nedeniyle, hassas ortamları bir telefonda gizlemek için ideal bir yol değildir. Galeri Kasası, fotoğraflarınızı ve videolarınızı mümkün olduğunca gizli tutmayı düşünmeye değer. Ortamınızı bir parola, desen veya parmak izi ile koruyabilirsiniz. Uygulama ayrıca meraklı gözleri kandırmak için sahte pinleri ve sahte içeriği destekler.

Uygulamaya fotoğraf ve video çekmek ve göndermek için yerleşik özel kamerayı kullanabilirsiniz. Galeri Kasası, birisi yanlış şifrelere dokunarak gizliliğinize girmeye çalıştığında davetsiz misafirlerin selfie’lerini çekmek için bir izinsiz giriş uyarısına sahiptir.

Vault – Hide Photos & Videos Kullanıcı Puanı: Play Store'dan indir

PhotoMap Gallery

Seyahat ediyor ve anılarınıza bakmak istiyorsanız, ihtiyacınız olan uygulama PhotoMap Gallery. Çektiğiniz fotoğrafları bir harita üzerinde çizerek ziyaret ettiğiniz yerleri yeniden keşfetmenize yardımcı olur. Bunu telefonunuzdaki dosyalarla yapar ve Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, FTP/FTPS ve CIFS/SMB’ye bağlanarak çevrimiçi yedeklediğiniz medyayı almanızı sağlar. Fotoğrafları AR’de olduğu gibi Takvim görünümünde de görüntüleyebilirsiniz. Seyahat deneyimlerinizi başkalarıyla paylaşmak isterseniz, seyahatlerinizi GPX/KML dosyalarına aktarabilir ve bu dosyaların gönderilmesini kolaylaştırabilirsiniz.

PhotoMap Gallery Kullanıcı Puanı: 4.3 Play Store'dan indir

Android’de Google Fotoğraflar’dan Kurtulun

Sizin için mükemmel seçimi bulmak için bu listeden birkaç galeri alternatifi deneyin. Özel fotoğrafları ve videoları gizlemek istiyorsanız, yerleşik bir kasaya sahip bir galeri uygulaması indirin.