En İyi Ücretsiz Yazı Tipi Kaynakları 2022

En iyi ücretsiz yazı tipi kaynakları, bir belgede, resimde ve hatta yazılımda olsun, metin stillerinizi yönetmeyi, yenilemeyi ve güncellemeyi basit ve kolay hale getirir. Çevrimiçi yaratıcılık söz konusu olduğunda, metin genellikle hayati önem taşır ve görsel sunumunuzun her yönü, genel değeri üzerinde bir etkiye sahiptir. Biz de bu yazımızda işinize yarayacak en iyi ücretsiz yazı tipi kaynaklarını sizler için listeledik.

Google Fonts

En çok kullanılan font kaynakları arasında yer alan Google Fonts, web sitelerinden siyasi kampanyalara kadar çeşitli projelerde kullanılan en popüler yazı tiplerine ev sahipliği yapmakta. 135 dilde kullanılabilen 1300’den fazla yazı tipinden oluşan bu açık kaynaklı katologdan yazı tiplerini bilgisayarınıza indirebilir veya web sitenize yerleştirmek için kodu alabilirsiniz.

Dafont

Ücretsiz yazı tiplerini indirmek için en eski ve en iyi kaynaklardan biri olan Dafont, bir hesap oluşturmanıza gerek kalmadan indirebileceğiniz animasyon, el yazısı, rustik, korku gibi farklı temalarda fontları önizleme aracıyla görmenizi sağlıyor.

Font Squirrel

Font Squirrel’de listelenen yazı tiplerinin sol altında görünen bilgisayar simgesi, ücretsiz ticari masaüstü kullanımı için yazı tipinin uygun olup olmadığını, dünya küresi; yazı tipinin CSS ile web sitenize gömülebilir olup olmadığını, tablet simgesi; yazı tipinin e-kitaplara, telefon simgesi ise, yazı tipinin uygulamalara ve yazılımlara gömülür olup olmadığını gösteriyor. Bu simgelerden koyu renkli olanlar, yazı tipini o simgenin temsil ettiği amaç için kullanabileceğiniz anlamına geliyor.

Font Space

FontSpace, işlevsel yazı tipleri bulabileceğiniz geniş ve özenli bir koleksiyona sahip. Kişisel projeleriniz için kullanabileceğiniz çok sayıda ücretsiz yazı tipinin bulunduğu FontSpace’de yorum yapabilir, tasarımcılarla iletişime geçebilir, önizleme aracında her yazı tipinin boyutunu ve arka plan rengini değiştirilebilirsiniz.

Abstract Fonts

Abstract Fonts, koleksiyondaki yazı tiplerinin çoğunun; kişisel ve ticari projelerde kullanımının serbest olduğu, gezinmesi kolay bir site. Hem ücretsiz hem de premium yazı stilleri bulunan Abstract Fonts; 3D, cartoon ve fütüristik gibi pek çok kategoriye sahip. Sitede ayrıca bir yazı tipi dosyasını web yazı tipine dönüştürmek için kullanabileceğiniz bir oluşturucu da mevcut.

1001 Fonts

1001 Fonts sık sık güncellenen yüksek kaliteli yazı tiplerinden oluşan; 9.000’den fazla yazı tipine sahip olan bir sitedir. Sitedeki yazı tiplerinin çoğu ticari kullanım için de uygundur.

Urban Fonts

Urban Fonts, bir sürü ücretsiz fontlar bulabileceğiniz en iyi sitelerden biridir. Site, indirmeden önce yazı tipinin tüm karakterlerini gösteren ayrıntılı bir sayfa sunuyor. Ayrıca farklı temalara göre yazı tiplerine göz atabiliyor ve yazı tiplerini; daha sonra kullanmak üzere kaydetmek için bir hesap oluşturabiliyorsunuz.

Pixel Surplus

PowerPoint şablonları, vektör ve dokuların yanında aynı zamanda çok sayıda birinci sınıf yazı tipi de sunan; Pixel Surplus’un yazı tiplerinin çoğu ticari projelerde ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Bu nedenle de Pixel Surplus, kısıtlı bütçeyle çalışan tasarımcıların adeta gözdesi konumunda.

Fontfabric

Yüksek kaliteli yazı tipleri paylaşan, başarılı; disiplinli tasarımcılardan oluşan Fontfabric’in Kiril yazı karakterlerinin geliştirilmesi ve entegrasyonuna odaklanarak çıktığı yol, ticari başarılarla dolu.

Adobe Fonts

Adobe üyeliği olanlar için Adobe Fonts, 1.000’in üzerinde ücretsiz yazı tipi sunmaktadır. Ücretli bir Creative Cloud aboneliği olanlar için ise bu sayı 20.000’in üzerine çıkıyor.

Behance

Eğer sosyal medya gönderisi veya poster gibi bir grafik tasarım projesi için; yazı tipi arıyorsanız Behance’den bulduğunuz yazı tipleri sandığınızdan daha iyi olabilir. Ancak, web sitesi gibi bir marka bilinci oluşturma projesi için yeni bir yazı tipi arıyorsanız; diğer font sitelerine bakmanızda fayda var.

FontStruct

Aradığınız yazı tipini bulamadıysanız, FontStruct’da kendi yazı tipinizi oluşturabilirsiniz. Bunun için yardım amaçlı hızlı başlangıç ​​kılavuzundan ve ihtiyaçlarınıza göre değiştirebileceğiniz; yazı tiplerinden oluşan bir galeriden yararlanmanız mümkün.

Awwwards

Her yıl New York, Barselona, Amsterdam, Londra; Paris gibi ikonik şehirlerde konferanslar düzenleyen, etkinlikleriyle dijital tasarım dünyasının en iyi ajanslarını ve öncülerini bir araya getiren Awwwards’da; görüp görebileceğiniz en benzersiz ve sıra dışı yazı tiplerinden oluşan ücretsiz bir koleksiyon mevcuttur.

FontZone

FontZone tasarım ya da photoshop amacıyla ziyaret edebileceğiniz bir yazı tipi web sitesidir. FontZone’un en güzel yanı, sunumlar için benzersiz bir ücretsiz yazı tipi koleksiyonuna sahip olmasıdır. XNUMXB çizgileri, kıvırcık, yuvarlak, gölge ve daha fazlasını adresinde bulabilirsiniz. FontZone ile ilgili bir başka harika şey de; kullanıcıların yazı tiplerini popülerliğe göre taramalarına izin vermesidir.

MyFonts

MyFonts tipografi için yeni ve havalı yazı tiplerini keşfedebileceğiniz en iyi web sitelerinden biridir. Bu sitede Futura, Garamond, Baskerville gibi popüler yazı tiplerini keşfedebilirsiniz. Bunun dışında site düzenli aralıklarla yeni yazı tiplerini güncellemektedir.