En İyi Uyandırma Lambaları 2022

Son yıllarda, geleneksel çalar saatlere daha doğal bir alternatif olarak uyandırma lambaları piyasaya çıktı. Uyandırma ışıkları, gün doğumunu taklit ederek, giderek artan ışıkla görsel duyularınızı harekete geçirmektedir. Ana işlevlerinin yanı sıra; uyandırma lambaları genellikle geleneksel çalar saatlerin sağlayamayacağı bir dizi ekstra özellik ile birlikte gelir.

Bunlar, rüzgar azaltma programları, akıllı ev entegrasyonu ve okuma ışığı modlarını içerebilir. Bazı uyandırma ışıklarının ek alarm işlevi gören bir ses seçeneği bile vardır. Bu listemizde piyasadaki en iyi uyandırma ışıklarını vurgulayacağız. Bilinçli bir şekilde karar vermenize yardımcı olmak için; alışveriş yaparken akılda tutulması gereken her bir ürünün bireysel özelliklerini ve diğer önemli hususları inceleyeceğiz. İşte en iyi uyandırma lambaları!

Philips SmartSleep Connected

Philips SmartSleep Connected, uyandırma rutininin ötesine geçen özellikler içerir. SmartSleep Connected, sabah uyanmayı davetkar bir deneyim haline getiren; dört özel gün doğumu ışığı renk seçeneği ve sekiz alarm sesi içerir. PowerWake işlevi, vitese geçmenize yardımcı olmak için; yanıp sönen ışıklar ve yüksek sesli uyarılar kullanarak asla uyumamanızı sağlar.

Hatch Restore

Hatch Restore, kullanıcılara çok çeşitli ayarlar sağlamak için LED ışıkları kullanır. Uykuya girip çıkmanızı kolaylaştırmak için gün batımı ve gün doğumu simülasyonları ile; 22 açık renk arasından seçim yapabilirsiniz.Hatch Restore Light; uyku rutininizi kişiselleştirmenizi sağlayan bir yardımcı uygulama ile uyumludur. Bu ışık, özellikle seyahat edenler veya değişken uyku programları olanlar için yararlıdır.

Casper Glow Light

Casper Glow Light, uykuya dalmanıza ve daha rahat uyanmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Cihazı açmak için ters çevirin ve üst düğmeye basın. Işık tamamen kararana kadar kademeli olarak azalacaktır; ancak uyurken biraz başucu aydınlatması istiyorsanız düğmeye tekrar basarak karartma efektini duraklatabilirsiniz. Eşlik eden bir uygulama kullanarak ışığı, gün doğumunu taklit etmeye yönelik hafif bir efektle; sabah sizi uyandıracak şekilde programlayabilirsiniz.

Philips SmartSleep HF3500

Bu ışık, 200 lümen ışık verebilen büyük bir difüzöre sahiptir ve ihtiyaçlarınız için doğru miktarda ışığı özelleştirmek için on yoğunluk seçeneğine sahiptir. Ayrıca, büyük bir saatin yanı sıra; fazla uyuduğunuzda bip sesi çıkaran bir yedek ses seçeneği de dahildir. Philips HF3500, ekstra zil ve ıslık olmadan uyandırma ışığı arayanlar için uygun maliyetli bir çözümdür.

Zenon Smart Wake Up Light

Gün ışığının tüm renklerine sahip Zenon uyandırma ışığı ile istediğiniz parlaklıkta ve renkte ışıkla huzurlu bir sabaha uyanabilirsiniz. Cihaz, hafızasında bulunan ses ve müziklerle ya da istediğiniz radyo kanalının melodisi ile rahatça uykuya dalmanıza yardımcı olur. Ayrıca Wifi desteği ile App Store’dan ya da Google Store’dan indireceğiniz Smart Life uygulaması ile akıllı telefonunuzu kullanarak ayar yapmanıza imkan verir.

Beurer WL 75 Uyandırma Uygulaması Kontrollü Işık

Güne, odanızı alarmınızın ayarlanmasından bir saate kadar yavaşça artan; doğal görünümlü bir ışıkla dolduran şık Beeker Wake up çalar saatiyle başlamaya hazır olun. Ayrıca, hafif yumuşak sesler ve sirkadiyen ritminizi değiştirmek; sizi sarmaya ve iyi uyumaya teşvik etmek için melatonin üretimini geliştirmek için çalışan; yumuşak seslerle ve kırmızı bir gece ışığıyla eşleştirilen yavaş gün batımı simülasyon fonksiyonunu tercih edebilirsiniz. Alarm, radyo, altı uyandırma melodisi ve Bluetooth üzerinden; müzik akışı gibi kullanışlı ek işlevlerle modern ve şık bir tasarıma da sahiptir.

Philips Hue Go

Hue Go, Philips Hue bağlantılı akıllı aydınlatma serisinden olup; bir uyandırma ışığından daha fazlası olarak işlev görmesini sağlar. Bu ışık, Hue Uygulaması içindeki bir uyanma sahnesi aracılığıyla gün doğumunun mükemmele yakın bir temsilini sağlayan; 16 milyon renk gösterme kapasitesine sahiptir. Philips Hue Go ayrıca, gittiğiniz her yerde yanınızda olmasını sağlayan dahili bir şarj edilebilir pile sahiptir. Bu, sabah rutininiz söz konusu olduğunda hiçbir ritmi kaçırmamanızı sağlamaya yardımcı olacaktır.

Hatch Rest+

Hatch Rest+, bebekler ve ilkokul öğrencilerine kadar olan çocuklar için tasarlanmıştır. Ebeveynler; yağmur, okyanus, kuşlar, cırcır böcekleri, beyaz gürültü; rüzgar, su akışı ve kurutucu dahil olmak üzere sekiz farklı uyku sesi arasından seçim yapabilir. Rest+ ayrıca çocukların uykuya dalmasına yardımcı olmak için üç klasik ninni çalar. Sabahları, çocuklara zamanında uyanmayı öğretmek için; cihaz önceden seçilmiş bir renkle yanar.

Beurer WL50

Beurer WL50 fiyatına göre iyi olan özellikleriyle iyi bir seçenek sunmaktadır. Özelleştirme seçenekleri biraz kısıtlı olmasına rağmen sabah ve akşam döngüler iyi çalışır. Çevrim süresi 10, 20 ya da 30 dakika olarak ayarlanmış ve sadece üç alarm sesi vardır. Ertelemek için bir dokunuş seçeneği vardır. Ve isterseniz gün doğumu ve gün batımı döngülerini önceden ayarlayabilirsiniz.

The Sharper Image Circadian Rhythm Clock

Bu cihaz yeterince dinlenmenize ve sabah uyanmanıza yardımcı olmak için; uyku bilimini ve en son teknolojiyi entegre eder. Saatin ekranı akşamları yavaş yavaş daha soluk olacak şekilde tasarlanmıştır, bu da alacakaranlıkta doğal ışık ayarlarını taklit eder. Uyku döngülerimize rehberlik eden; sirkadiyen ritimler ışık ve karanlıktan büyük ölçüde etkilenir. Böylece karartma rahatlamanıza ve yatağa hazırlanmanıza yardımcı olur. Işık ayrıca simüle edilmiş bir gündoğumu etkisi oluşturmak için sabahları aydınlanır.