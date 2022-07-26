Bilgisayarların ve telefonların yaygınlaşması, televizyonların kullanım oranını biraz düşürdü. İnsanlar, günümüzde genellikle film ve dizi gibi içerikleri bir televizyon alarak izlemek yerine sahip oldukları bilgisayarlar veya telefonlar üzerinden izlemeyi tercih ediyorlar. Fakat televizyondan vazgeçemeyen kişiler de mevcut. Bu kişiler için uydu alıcısı tercihi oldukça önemli. Her ne kadar günümüzde çoğu televizyon, dahili bir uydu alıcısına sahip olsa da bazı kullanıcıların ayrıca uydu alıcısı almaları gerekiyor. Bundan dolayı televizyondan en iyi performansı almak isteyen kişiler, en iyi uydu alıcısı hangisi diye merak ediyorlar. Bu yazımızda en iyi uydu alıcısı nasıl seçilir, en iyi uydu alıcısı nedir ve neden sorularını cevaplayacağız.

En İyi Uydu Alıcısı Nasıl Seçilir?

Günümüzde çok fazla uydu alıcısı markası ve modeli olduğu için, uydu alıcısının seçimi konusunda sıkıntı yaşanabilmektedir. Sıkıntılar yaşamamak için uydu alıcısı satın alırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar mevcuttur. Bunlar;

Uydu alıcılarının çeşitli modelleri mevcuttur. Bu modeller arasında bulunan ‘‘analog’’ modeller tercih edilmemelidir. Çünkü gelişen teknolojiyle beraber bu model uydu alıcılarının kanal sayıları sınırlı kalmaktadır. Ayrıca kısa bir süre içinde üretimi tamamen durduralacaktır.

İzlemek istediğiniz yayınları belirlemeli ve beklentinizi karşılayacak şekilde bir seçim yapmalısınız. İsteğinizi belirlemek için ise Dijital/Analog, Şifreli/Şifresiz ve Hareketli/Sabit Anten yayınlarından hangisi olacağına karar vermelisiniz.

Alacağınız uydu alıcısının üretici firma tarafından garantili olup olmadığını kontrol edip, garantili ürünler tercih etmelisiniz.

Yaşadığınız bölgede ya da yakın bir noktada yetkili servis ağının olup olmadığına dikkat etmelisiniz. Bu sayede herhangi bir sorun yaşamanız durumunda, sorununuz daha hızlı çözülecektir.

Sürekli yazılım desteği ve teknik desteğin olup olmadığını araştırmalı ve buna uygun model seçimi yapılmalıdır.

Son olarak uydu alıcısının kullanım kolaylığına ve fonksiyonel olmasına dikkat edilmelidir.

En İyi Uydu Alıcısı: Next Kanky HD

Next markası, uydu ve televizyon teknolojileri konusunda kendisini kanıtlamış markalardan birisi olarak ön plana çıkıyor. Marka, uzun yıllardır ürettiği cihazlar ile kullanıcılarını memnun ediyor. Bundan dolayı markanın uygun fiyatlı uydu alıcısı modeli olan Kanky HD, listemizde yer almayı başardı.

Alıcı, fiyatına göre sahip olduğu özellikler ile yeterli bir performans gösteriyor. Alıcıda 64 MB bellek yer alıyor. Bunun yanı sıra Next Kanky HD, kullanıcılarına 5000 kanallık kapasitesi ile hizmet veriyor. Alıcının 1080p görüntü kalitesi de kullanıcılarını memnun ediyor diyebiliriz. Ayrıca alıcının sunduğu FPS değeri 60 Hz olarak karşımıza çıkıyor.

Alıcıda dahili bir Wi-Fi alıcısı mevcut değil. Ancak ayrı bir aparat alarak alıcıda Wi-Fi özelliğini de kullanabiliyorsunuz. Wi-Fi özelliğini aktif ettikten sonra YouTube üzerinden video izlemeniz de mümkün hale geliyor. Bunun yanı sıra alıcıda basit birkaç oyun da mevcut. Bu sayede televizyonunuz üzerinden tetris gibi basit fakat eğlenceli birkaç oyunu da oynayabiliyorsunuz.

Next Kanky HD, Türkiye’de 200 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. Alıcının performansını fiyatına göre değerlendirdiğimizde alıcı, sizleri fazlasıyla memnun edecektir diyebiliriz.

Peki Neden En İyi Uydu Alıcısı?

Performansına göre uygun bir fiyatı olan Next Kanky HD; USB aygıt ve internet üzerinden yazılım güncelleme, kayıt ve timeshift özelliği, teletext, alt yazı, multifeed desteği, Youtube ve hava durumu desteği gibi birçok özelliğiyle ön plana çıkıyor ve o yüzden en iyi uydu alıcılarından biri olarak gösteriliyor.