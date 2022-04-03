En İyi ve En Uygun Kombi Tavsiyeleri 2022

Türkiye’de satılan kombiler arasından en iyisini bulmak sizin için zor geldiyse endişelenmeyin. Bu yazımızda en iyi kombi markalarını ve modellerini sizler için bir araya getirdik. İşte en iyi ve en uygun kombi tavsiyeleri…

Baymak Brötje Novadens Extra Yoğuşmalı Kombi

A sınıfı verimlilik kapasitesine sahip olan Baymak Brötje Novadens Extra Yoğuşmalı Kombi, %93 ısıtma ve %81 su tasarrufu sağlıyor. Yıllık elektrik tüketimi yalnızca 37 kWh olan ürün, en ekonomik kombi modelleri arasında gösteriliyor. Çalışırken sadece 55 dB ses seviyesine ulaştığı için günün her saatinde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Alarko Süper Fit Tam Yoğuşmalı Kombi

Tam modülasyon ve donma koruması ile dikkat çeken Alarko Super Fit Tam Yoğuşmalı Kombi, pompa ve 3 yollu vana koruması ile güvenli bir kullanım sunuyor. EN 15502 normuna uygun olarak üretilen model %97,9’a verimlilik sağlıyor. Otomatik hava boşaltma özelliği sayesinde güvenlik endişelerini ortadan kaldırıyor ve güneş enerji sistemine bağlanarak alternatif kullanım alanlarına uyum sağlıyor.

Bosch Condense Kombi

%98.6 verimlilik seviyesi ile kombiler arasında en yüksek tasarrufu sağlayan ürünlerden biri olan Bosch Condense Kombi, çalışırken yalnızca 44 dB ses seviyesine ulaşıyor. Yerden ısıtma sistemlerinde de rahatlıkla kullanılabildiği için alternatif fonksiyonlar sunan modelin ulaştığı en düşük petek ısısı 30, en yüksek petek ısısı ise 60 derece.

Eca Proteus Premix Kombi

A sınıfı verimlilik kapasitesine sahip olan Eca Proteus Premix Kombi donma koruması ile güvenli bir kullanım vaat ediyor. iOS ve Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınıza indirerek kullanabileceğiniz Eca mobil uygulaması ile kombiyi uzaktan kontrol etmeniz mümkün hale geliyor. Ayrıca modelin minimal boyutları sayesinde küçük alanlarda bile rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Warmhaus Ewa Yoğuşmalı Kombi

Warmhaus Ewa Yoğuşmalı Kombi modeli full premix yoğuşma sistemine sahip. Bunun anlamı, her kullanımda gazdan %3 oranında tasarruf etmeniz demektir. Avrupa Birliği ErP Yönetmeliği standartlarına uygun olarak üretildiği için güvenlik konusunda hiçbir endişe duymadan rahatlıkla kullanabilirsiniz. Peteklerde hissedilen maksimum sıcaklığın ise 80 dereceye ulaştığı belirtiliyor

Ariston Genus One Kombi

Maksimum 23.6 kW ısı gücü ile çalışan Ariston Genus One Kombinin yıllık toplam elektrik tüketimi yalnızca 80 W. 3 yıldızlı verimlilik derecesine sahip olan modeli, 8 litrelik genleşme tankı kapasitesine sahip. IPx5D elektrik koruma sınıfı ve %10 – %100 değerleri arasında aktif çalışan modülasyon sistemi sayesinde güvenli bir kullanım vaat ediyor.

Viessmann Vitodens Kombi

Yıllık toplam 150 W enerji tüketen ve firmaya göre %108.4 verimlilikle çalışan Viessmann Vitodens Kombi; en yüksek tasarruf sağlayan kombi modellerinden bir tanesidir. Dakikada 12 litrelik su kullanım debisine sahip olan modelin donma emniyeti, hata tanımlama ve program saati desteği gibi özellikleri öne çıkıyor.

Airfel Digifel Condense Yoğuşmalı Kombi

LCD panel ekranı üzerinden kontrol ayarlamalarını kolayca yapacağınız bu kombi, 24 kW ve 28 kW olmak üzere iki farklı çalışma kapasitesi ile geliyor. Ayrıca cihaz korumasını 13 farklı emniyet sistemi üzerinden gerçekleştiren modelde herhangi bir arıza çıkması durumunda kullanıcı anlık olarak LCD panel üzerinden bilgilendiriliyor.

Baymak DuoTec Compact Premix

A sınıfı enerji verimliliği sayesinde bu kombi, enerji tasarrufu sağlar. 3 yıl garanti sunan Baymak markası, yeni nesil bir pompaya sahiptir. Bu arada pompa sayesinde fatura konusunda daha tasarruflu hale gelmektedir. Ayrıca ergonomik yapısı sayesinde fazla yer kaplamadığı gibi kullanımı da oldukça kolaydır. 52 dB ses seviyesine sahip olan Baymak DuoTec Compact Premix; yoğuşmalı kombi sessiz bir şekilde çalışmaktadır.

Daikin Premix

Özel ısı eşanjörüyle adından söz ettiren Daikin Premix, A enerji sınıfında yer alıyor. Oldukça sessiz çalışan ürün, yapı sebebiyle ısı kaybını minimuma indiriyor. Kullanıcıları tarafından tavsiye edilen kombi, bizce de en iyilerden biri.

Vaillant ecoTec Pure 286/7-2

En iyi kombiler arasında yer alan Vaillant ecoTec Pure; paslanmaz çelik yapısıyla uzun yıllar boyunca kullanılabiliyor. Ayrıca üzerinde LCD ekran bulunan kombi, bu sayede kullanım kolaylığı sağlıyor. Bu arada sabit ısı ayarı bulunan ürün, sesli çalışması sebebiyle biraz eleştiri alıyor.

Termodinamik DEK 30

Termodinamik DEK 30 modeli tamamen elektrikle çalışmaktadır. Koku, is bulunmayan bu ürün bacasız bir şekilde çalışabilmektedir. Ayrıca duvara monte olmasından dolayı sorunsuz bir şekilde her ortama monte edilebilmektedir. Gelişmiş teknolojik özellikleri sayesinde kendi sınıfı içerisinde en tasarruflu kombi olarak hizmet verir. Bu arada plaka eşanjörüne sahip olmasından dolayı sıcak su bekleme sorunu yaşatmaz. Üstelik kısa zamanda sıcak su imkanı verir.

Alarko Seradens Super Plus

Türkiye’de en çok kullanılan kombi markalarından biri olan Alarko’nun ürettiği; çift yoğuşmalı son nesil bu ürün yüksek enerji tasarrufu ve dayanıklılığı ile ön plana çıkıyor. Ayrıca geniş iç haznesi sayesinde sıcak su kesintisi yaşatmayan bu kombi; dışarı en az miktarda atık gaz salınımı yapıyor.

Demirdöküm Nitromix P 24 Yoğuşmalı Kombi

Demirdöküm Nitromix, %108 verimliliği ile yüksek tasarruf sağlıyor ve böylece faturaya yüksek bir fiyat yansıtmıyor. Bu arada çelik kaplamalı eşanjör sistemi bulunan cihaz, bu sayede uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanılabiliyor.

Buderus Logamax Plus GB012-25K V2

En kaliteli kombi markası sıralamasında bulunan Buderus, Logamax Plus modeliyle karşımıza çıkıyor. Ayrıca dijital paneliyle kolaylıkla kullanılabilen ürün, donma karşıtı korumasıyla balkon gibi yerlerde kullanılabiliyor. Düşük tüketime sahip olan kombi, bu sayede faturalarda tasarruf sağlıyor.