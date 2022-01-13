En İyi Video Editör Programları 2022

En iyi video düzenleme uygulamalarını mı arıyorsunuz? İster sosyal medya için hızlı bir düzenleme yapmak ister profesyonel düzeyde gerçek bir cila eklemek istiyorsanız, Android, iPhone ve iPad cihazları için en iyi seçeneklerin tümünü bir araya getirdik. İşte en iyi video editörleri listemiz…

En İyi Video Editör Programları

1 – Filmr

Filmr uygulaması, iOS tabanlı telefonların yanı sıra Android için de kullanımı çok kolay bir video düzenleme uygulamasıdır. Hem yeni başlayanlar hem de gelişmiş video yaratıcıları için mükemmel, basit, hızlı ve sezgisel bir arayüze sahip. Temel bir videoyu çok havalı bir şeye dönüştürmek için geçişler, efektler, filtreler ve daha fazlasını ekleyebilirsiniz. Videolarınız için hız, çeviklik ve birinci sınıf bir görünüm arıyorsanız, Filmr tam size göre.

2 – Quik

Quik, Android için en iyi ücretsiz video düzenleme uygulamalarından biridir. Quik uygulamasıyla sadece birkaç dokunuşla harika videolar oluşturabilirsiniz. Çarpıcı ve paylaşılabilir düzenlemeler oluşturmak için otomatik olarak geçişler ve efektler ekleyin ve vuruşla senkronize edilmiş temalar uygulayın. Düzenlemenin çoğunu otomatik olarak yapan Quik, ince ayrıntıları özelleştirmenize de olanak tanır.

3 – FilmoraGo

Oldukça güçlü bir video düzenleme uygulaması olan FilmoraGo, aynı zamanda, klibinize filigran veya zaman sınırı koymayan Android telefonlar için en iyi ücretsiz video düzenleme uygulamalarından biridir. Çok çeşitli efektler ve ön ayarlarla düzgün videolar oluşturmanıza yardımcı olur. Videolarınızı doğrudan Youtube, Instagram, Facebook, WhatsApp’ta arkadaşlarınızla kolayca paylaşabilirsiniz.

4 – KineMaster

KineMaster tam özellikli bir video düzenleyicidir. Ayrıca kullanımı kolay ve güçlü araçlara sahiptir. 2500’den fazla indirilebilir geçiş, efekt, video, resim ve geçişe sahiptir. EQ ön ayarları, eğilme ve ses zarfı araçlarının eklenmesi, KineMaster’daki sesleri süper sürükleyici ve güçlü kılar. Premium abonelik ayrıca 4K’ya kadar çözünürlüklerde sınırsız dışa aktarma özelliğine sahiptir.

5 – VivaVideo

VivaVideo, aklınıza gelebilecek tüm temel işlevleriyle Android için ücretsiz bir video düzenleme uygulamasıdır. Ayrıca VivaVideo, şarkılı resimlerden videolar oluşturma, geçişlerle video düzenleme, videoya video ekleme, video klipleri birleştirme, videoya müzik ekleme ve çok daha fazlası gibi video düzenleme özellikleriyle en kapsamlı video düzenleme uygulamalarından biridir. Videolarınızı dönüştürmek için yüzlerce Özel Efekt/Çıkartma/Filtre/Hareketli klip içerir

6 – VideoShow

VideoShow, mükemmel video düzenleme özellikleri sunar. Hem sanat yönetmenleri hem de yeni başlayanlar için kolay ve pratik bir video düzenleme uygulaması ve film sahnesi oluşturucudur. Bu video kesicinin yardımıyla, klipleri veya videoları tersine çevirebilir, bulanıklaştırabilir, çoğaltabilir, düzenleyebilir, birleştirebilir, kırpabilir, bölebilir, kolaj yapabilirsiniz.

7 – InShot

InShot, video/film kırpma ve kesme, müzik, metin, çıkartma ve aksaklık efektleri ekleme, arka planı bulanıklaştırma gibi özelliklere sahip bir film yapımcısı olmanın yanı sıra Android için güçlü bir video düzenleme uygulamasıdır. Temel ancak güçlü video düzenleme özellikleri sağlar, böylece yaratıcı becerilerinizi test etmenize yardımcı olur.

8 – PowerDirector

PowerDirector, 4K kalitesinde videolar oluşturmanıza, çoklu zaman çizelgesi özellikleriyle videoları düzenlemenize ve bunları ayrıca YouTube, Instagram ve Facebook’ta paylaşmanıza olanak tanıyan bir Android video düzenleyicisidir. Videolarınızı geliştirmek için müzik, geçişler, hareketli başlıklar, efektler, emojiler, filtreler ve daha fazlasını eklemenize olanak tanır.

9 – Funimate

Funimate video düzenleyici, kolayca eğlenceli videolar oluşturmak için mükemmeldir. Günlük anları anında yaratıcı videolara dönüştürebilir ve; farklı sosyal sitelerde otomatik paylaşım seçeneklerine olanak tanır. Ayrıca kısa videoları düzenlemek için mükemmel bir eşleşme ile; 100’ün üzerinde gelişmiş video efektine sahiptir. Hatta eğlenceli kısa video döngüleri bile yapabilirsiniz.

10 – Magisto

Magisto, resmi video düzenleme deneyimi olmayanlar için harika bir video düzenleme uygulamasıdır. Ayrıca çok fazla çaba harcamadan mükemmel bir video oluşturmanıza yardımcı olmak için video klipleri, fotoğrafları; müzikleri, metinleri, video efektlerini ve video filtrelerini birleştirir. Bir veya daha fazla video klip ve bir şarkı seçin, uygulama birkaç dakika içinde otomatik olarak bir video oluşturacaktır.

11 – WeVideo

WeVideo, Android telefonunuzda videolar oluşturmanıza; düzenlemenize ve yayınlamanıza olanak tanıyan, hepsi bir arada; bulut tabanlı, ortak çalışmaya dayalı bir video düzenleme uygulamasıdır. Ayrıca projenize belirli şarkılar ve görsel stiller ekleyen güzel tasarlanmış temalar sağlar. Dilerseniz kendi müziklerinizi de kullanabilirsiniz. Düzenleme bittiğinde, videonuzu uygulamanın kendi ağıyla paylaşabilir veya farklı sosyal medya platformlarında yayınlayabilirsiniz.

12 – AndroVid

AndroVid, herhangi bir anda kesmenize, kırpmanıza; düzenlemenize ve müzik eklemenize izin veren birçok özelliğe sahip çok kullanışlı bir video düzenleyicidir. Videolarınızı kolayca kesip kırpabilir ve videonun beğenmediğiniz kısımlarını kaldırabilirsiniz. Ayrıca videolarınıza metin, çerçeve ve efekt ekleme avantajı sağlar. Videonuza solma ve kararma, değiştirme ve yavaş/hızlı hareket gibi efektler ekleyebilirsiniz.

13 – Adobe Spark

Adobe Spark, eğlenceli ve hızlı bir şekilde kaliteli videolar oluşturmanıza olanak tanıyan; ücretsiz bir video düzenleyicidir. Ayrıca videonuzu çeşitli araçlar, efektler ve müzikle düzenleyebilirsiniz. Dahası, kendi başınıza yapmak istemiyorsanız, uygulama resimlerinizi kullanarak otomatik olarak bir video oluşturabilir. Düzenlemeyi bitirdikten sonra, sosyal medyada paylaşabilir veya ekstra düzenlemeler için; PC veya Mac’te Adobe Premiere Pro’da kolayca açabilirsiniz.

14 – VivaCut

Yalnızca özelliklerle dolu bir uygulama bulmakla kalmayıp geliştiricinin gelecekte ne olacağını paylaşması harika bir şey. VivaCut’un sunduğu şey de budur. Çok katmanlı bir zaman çizelgesi, aralarından seçim yapabileceğiniz bir dizi filtre ve müzik ekleme yeteneği dahil olmak üzere tüm standart düzenleme seçeneklerini bulacaksınız. Videonuzu 80’lerde veya 90’larda yapılmış gibi gösteren harika bir “VHS Düzenleme” işlevi bile var.

15 – Timbre

Timbre, küçük bir dizi özellik getiren, kullanımı kolay ve basit bir video düzenleme uygulamasıdır. Ayrıca belirli eylemleri oldukça kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlayan bir uygulamadır. Uygulamanın ana özellikleri arasında video ve ses kesici, dönüştürücü, ayırıcı ve daha fazlası bulunur. Uygulamayla birlikte videolardan GIF’ler de oluşturabilirsiniz.