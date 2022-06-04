En İyi VirtualBox Alternatifleri – Sanal İşletim Sistemi 2022

Çoğu modern bilgisayar, tüm işletim sistemlerini ana işletim sistemlerinizde çalıştırmaya yetecek kadar güçlüdür. Bu da sanal makinelerin bugün her zamankinden daha yaygın olması anlamına gelmektedir. En iyi Virtualbox alternatifleri yazımızda birbirinden güvenli ve piyasada en çok talep gören; sanal işletim sistemi kurma programlarını görebilirsiniz.

Sanal İşletim Sistemi Nedir ?

Bilindiği üzere sanal makine, bilgisayar biliminde programları gerçek bir bilgisayar sistemindeki gibi çalıştıran mekanizmaların yazılım uyarlamasıdır. Sanal Makine, işletim sistemi ile bilgisayar platformu arasında bir sanal ortam yaratır ve bu sanal ortam üzerinde yazılımların çalıştırabilmesine imkân verir.

Peki Ya VirtualBox ?

VirtualBox, bir sanallaştırma yazılımıdır. VirtualBox; ekran kartı, işlemci gibi araçların yazılımsal olarak taklit edilmesiyle, işletim sisteminin bir başka işletim sistemi üzerinde sanal olarak kullanılmasına olanak tanır.

En İyi VirtualBox Alternatifleri

QEMU

QEMU, bayağı özellikli bir açık kaynak ve ücretsiz sanallaştırma yazılımı olan hızlı emülatör anlamına geliyor. Bilgisayarlarınızda Windows, Linux ve macOS için destek bulunuyor. Ayrıca bu üç işletim sisteminin hepsinde çalışıyor. Kurulumu nispeten kolaydır ancak kullanırken biraz karmaşıklaşır. Çalışmak için yüksek özellikli bir bilgisayara ihtiyaç duymuyor. Kısacası en hızlı ve en ideal sanal makinalardan birisi olarak karşımıza çıkıyor.

VMware Workstation Player

Windows 10 ile oldukça akıcı çalışan ve en hızlı sanal makinelerden birisi olarak VMware oldukça iddialı bir yazılımdır. Yalnızca Windows ve Linux için geliştirilmiştir. Üstelik bilgisayarınızda çalıştırmak da oldukça kolay. Lisanslı sürümü de mevcut olmasına karşın, yalnızca kişisel kullanım için istiyorsanız, lisans satın almanıza gerek yoktur.

VMware Fusion / VMware Fusion Pro

Başka bir VMware ürünü olan Fusion Pro, yalnızca OS X içindir ve sanal bir makinede Mac’te Windows ve Linux çalıştırmanıza izin verir. Programı gerçekten bu kadar mükemmel bir seçim yapan şey, sunucu ve istemci arasında oluşturduğu ve tıpkı uygulamalarda olduğu gibi Windows uygulamalarını Mac’te çalıştırmanıza izin veren kombinasyondur. Cortana gibi Windows 10 özelliklerini ve Mac’lerde evrensel arama özelliğini kullanabilirsiniz.

Parallels Desktop

Popüler bir sanal işletim sistemi olan Parallels Desktop, VMware Fusion ve Fusion Pro’ya doğrudan bir rakiptir ve hatta iki sürüm sunar: biri kişisel kullanım için diğeri de işletmeler için tasarlanmıştır. Parallels Desktop , VMware Fusion’ın bazı ince farklarla yaptığı her şeyi yapar. Aynı zamanda Mac ve Windows’un eşzamanlı çalışmasına izin verir ve hatta Fusion Unity’nin tam olarak eşdeğeri olan “Tutarlılık” moduyla birlikte gelir. Bununla birlikte, Paralellikler Windows ile sınırlı değildir ve Mac’inizde Linux ve Chrome OS çalıştırabilir

Portable-VirtualBox

En iyi VirtualBox alternatifleri arasında Oracle Cooperation’dan hem iş hem de kişisel kullanım için başka bir sanallaştırma yazılımıdır. VirtualBox kadar çok sayıda işlevi barındırmaz, ancak kendi avantajları vardır. Örneğin, 64 bit AMD ve Intel yonga setlerinde çalışabilir. USB sürücüsünden bir işletim sistemini çalıştırabileceği için ayrı bir kuruluma ihtiyaç duymaz.

Windows Virtual PC

Bu, Windows donanımı üzerinde çalışan başka bir etkili sanal makine yazılımıdır. Microsoft bunu yalnızca Windows işletim sistemlerini çalıştırmak amacıyla geliştirmiştir. Diğerlerine göre avantajı, kurulum işleminin ve kurulumunun kolay olmasıdır. Ayrıca indirmek ücretsizdir ve beklendiği gibi Windows’ta sorunsuz çalışır.

CoLinux

CoLinux, Windows ve Linux kullanıcılarının her iki işletim sistemini aynı anda çalıştırmasına izin veren; Cooperative Linux’un kısaltmasıdır. Sadece bu değil; bir işletim sistemindeki programlar ve veriler, CVM adı verilen kendi donanımı aracılığıyla diğer işletim sistemleriyle paylaşılabilir.

MobaLiveCD

MobaLiveCD, Linux sanal makinesini Windows zincirlerinde kurulum prangaları olmadan çalıştırmaya özgü bir programdır. Adından da anlaşılacağı gibi, MobaLiveCD herhangi bir Windows makinesinde test etme ve öykünme amacıyla; bir Linux LiveCD çalıştırmaya izin verir. QEMU’yu sanal ortamın emülasyonu için motor olarak kullanır ve Linux’u Windows’ta çalıştırmak için CD yazmak zorunda kalmazsınız.

XenServer

XenServer Ortalama bir ev kullanıcısı için biraz fazla olabilir; ancak iş için VM’leri öğreniyorsanız veya işyeri için becerilerinizi geliştirmek istiyorsanız, XenServer güç ve her yerde bulunabilirlik açısından VMWare’den sonra gelir. Ev kullanımı ve açık kaynak için ücretsizdir ve gerçekten çok güçlüdür.

Hyper-V

Windows 10 için çok erişilebilir bir arayüz ve kullanımı kolay özelliklere sahip çok sağlam bir sanallaştırma uygulamasıdır. İşletim sistemlerini basitçe sanallaştırmanıza izin vermenin yanı sıra, Hyper-V sabit sürücüleri, anahtarları, harici ortam sürücülerini vb. sanallaştırma yeteneğine sahiptir, ancak herhangi bir ses donanımının veya GPU’nun sanallaştırılmasına izin vermez.Yalnızca 64 bit Windows 10 ile çalışır ve Windows 10’un Pro, Enterprise ve Education sürümünde yerleşiktir.