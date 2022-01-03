En İyi Webcam Programları

Günümüzde birçok insan evden çalışma hayatına devam ediyor. Özellikle bu sayılar pandemi süresince daha da arttı. İş hayatımızda evde de çalışsak bazen görüntü arayıcılığı ile toplantılara girmemiz gerekiyor. Burada karşımıza webcam çıkıyor. Bugün sizlere için en iyi webcam programları hakkında bir liste hazırladık.

Bilgisayarınızın web kamerası, sadece toplantılara katılmakla kalmaz, bazı özelleştirmeler yaparak çok daha fazla verim alabilirsiniz. Genellikle insanlar Skype ve VoIP uygulamalarını kullanarak sohbet ediyor. Birçok özelleştirme yaparak hem selfie hem de başka işlerde kullanabilirsiniz.

Özellikle webcam’ler laptop bilgisayarlarda bulunurken, masaüstü bilgisayarla sonradan satın alım ile ilave edilebilir. Webcam’ler için birçok program mevcuttur.

ManyCam

ManyCam uygulamasına sadece bir webcam uygulaması olarak bakmayın çünkü içerisinde birçok özellik mevcut. Bu uygulama ile beraber filtreler, efektler ve birçok düzenleme kullanıcılar ile buluşuyor. Özellikle sanatsal bir uğraşınız varsa bu uygulama ile birçok düzenleme yapabilirsiniz. Ayrıca içerisinde YouTube entegrasyonu, resim içinde resim ve yeşil ekran gibi birçok özellik vardır.

Videoları 10-60 FPS aralığında ve 240p,480p,HD ve FullHD çözünürlükte kaydedebilirsiniz. Ayrıca içerisinde çok ileri derece bir gürültü önleme özelliği bulunuyor. Uygulama genel olarak ücretsiz olsa da, bazı özellikler için atın alma yapmanız gerekiyor.

SplitCam

Gelişmiş bir yayın stüdyosu gibi işlev gören SplitCam, doğrudan Twitch, YouTube, Facebook gibi uygulamalarda yayın yapmanıza olanak sağlar. Ayrıca içerisinde birçok efekt ve filtrede mevcut. Webcam programları arasında en çok dikkat çeken uygulamalarından birisidir.

SplitCam, webcam’inizi birçok özellikte çalıştırmak için çok uygundur. Özellikle Skype, Google Hangouts ve Facebook Messenger gibi birçok uygulamada kullanabilirsiniz. Böylece iki farklı uygulamada iki farklı görüntü aktarmanıza olanak tanır. Ayrıca SplitCam, birçok sosyal medya platformu ile uyumlu bir şekilde çalışır.

Yawcam

Bir web sunucusu ile beraber gelen Yawcam, ekran görüntüsü almanıza ve göndermenize olanak tanır. Tamamen ücretsiz bir şekilde kullanılan bu uygulama, size birçok açıdan kolaylık sağlar. Fotoğraflarınızı jpg, pnp, veya GIF olarak kaydetmenize olanak sağlar.

Birden çok fotoğraf çekme özelliği ile beraber bir saniyede onlarda fotoğraf çekebilirsiniz. Ayrıca video fotoğraflarınızda birçok güvenlik işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Webcam Toy

Listemizde k en iyi webcam programları arasında yer alan Webcam Toy, listede ki en iyi seçeneklerden birisidir. Özellikle fotoğraftaki veya videoda oluşan birçok bozulmayı bu uygulama ile çok kolay bir şekilde düzeltebilirsiniz. Oldukça basit bir arayüzü bulunan Webcam Toy, sizlere muhteşem bir kullanım deneyimi sunuyor.

Özellikle içerisinde birçok filtre ile efekt seçeneği bulunan Webcam Toy, sizlere özelleştirme fırsatı sunuyor. Sadece jpeg olarak videoları kaydetmesi tek olumsuz yönü olabilir.

IP Camera Viewer

Genel olarak bir güvenlik kamerası gibi çalışan IP Camera Viewer, işinizde ve evinizi de güvenliğinizi çok rahat bir şekilde sağlayabilir. Evinize, ofisinize, park alanınıza ve çeşitli kameralarla göz atma sağlayabilirsiniz.

Panasonic, Toshiba, Canon, Axis, D-link gibi büyük uygulamalar tarafından desteklenir. USB kameralar ile çok uyumlu çalışır. Ayrıca yazılım 1800’den fazla IP kamera modeli desteğine sahiptir.

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