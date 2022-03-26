En İyi Webtoon – Manga Siteleri 2022

Okuyucular orijinal platformda yayınlanan webtoon’ları satın aldıklarında veya sadece okuduklarında; bu platformlarla ortaklıklarının bir sonucu olarak içerik oluşturucuların çizgi romanlarını yayınlamalarına doğrudan yardımcı olur. İçerik oluşturucu desteğinin yanı sıra webtoonların kalitesi de önemlidir. Özellikle aşırı doymuş webtoon pazarında beklentiler yüksektir. Güzel sanat ve ilginç hikaye hatları bir zorunluluktur. Aşağıda, kaliteli içerikler sunan webtoon/manga sitelerini sizler için derledik.

Turkcemanga.com

Türkçe Manga 31 Ekim 2019 tarihinde açılmış manga çeviri platformudur. Sitede düzenli olarak manga çevirileri yapılıyor. Bu işi tamamen gönüllü olarak yapıyorlar ve herhangi bir kâr amacı gütmüyorlar. Manga okumak isteyen herkesin kolay ve hızlı bir şekilde manga okumasını sağlıyorlar.

Webtoon-tr.com

Bu webtoon Türkçe çeviri sitesi oldukça güzel dizayn edilmiştir. Anasayfadaki “son yayınlanan bölümler” kısmından okuduğunuz webtoonun yeni bölümünün gelip gelmediğini hemen görebilirsiniz. Ayrıca sayfanın en alt kısmında yer alan “günün en çok okunanları” kısmı size okunacak yeni webtoon önerileri verebilir.

Anisamanga.com

Bu sitenin webtoontrye benzer bir anasayfası vardır. Farklı olarak sitenin “şaşırt beni” isimli butonuna tıklayarak bir ya da daha fazla manga önerisi alabilirsiniz. Aynı zamanda sayfanın giderleri için bağış toplama kısmı vardır. Bağış yapmak için reklam izleyebilir ya da direkt olarak para gönderebilirsiniz.

Hayalistic.com

Genel olarak diğerleriyle benzer bir tasarıma sahip olan bu sitede yeni bölümleri olan webtoonlar en üstte yer alır. Yükselişte olan webtoonları gösteren trendler kısmı da buranın altındadır.

Ruyamanga.com

Bu manga sitesinde hangi manganın yeni çıkan bir seri olduğunu ya da hangilerinin yeni çevrilen bölümlerinin olduğunu manga kapaklarının üstündeki kırmızı şerite bakarak anlayabilirsiniz. Bunlara ek olarak sitenin blog yazıları yazılan bir kısmı da vardır.

Clover-manga.com

Bu sitenin ana sayfasında ilk olarak kategorilere ayrılmış mangalar karşımıza çıkıyor. Çok çeşitli kategoriler sayesinde hangi tarzda manga okumak istiyorsanız ona tıklayıp zaman kaybetmeden okumaya başlayabilirsiniz. Bu sitede mangaları istediğiniz herhangi bir sıralamayı seçebileceğiniz bir şekilde de görüntüleyebilirsiniz.

Mangasehri.com

Mangasehri sitesinde öne çıkanlar kısmı ve biraz altında sıralanmış mangalar vardır. Mangaları okuyanların 5 yıldız üzerinden mangayı değerlendirmesini sağlayan ve sevilen serileri buna göre sıralayan bir algoritması da mevcuttur.

Trwebtoon.com

Türkçe webtoon okumayı sağlayan bu sitede de son eklenen webtoonlar ve ayrıca bölümleri hangi editörün çevirdiğini gösteren bir yer vardır. Farklı sitelerden de webtoonların mevcut olduğu bu sitede günün içeriği ve en çok görüntülenen webtoonların olduğu bir kısım da mevcuttur.

Ayatoon.com

Önceden Himera Fansub ve Sakura Fansub olarak ayrı sitelerde çalışan ekipler birleşip bu siteyi kurmuşlardır. Ayatoon’da istediğiniz her tür manga, webtoon, manhua, manhwa, noveli Türkçe olarak bulabilirsiniz. Bu sitenin de diğerleriyle benzer şekilde popüler seriler kısmı vardır.

Webtoonhatti.com

Bu sitenin de ilk kısmında kategorilere ayrılmış mangalar vardır. Hem webtoon hem de mangaları Türkçeye çeviren bu sitenin alt kısımlarında güncellenen serileri ve manga/webtoon önerilerini de bulabilirsiniz.