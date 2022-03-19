En İyi WordPress Alternatifleri 2022

Milyonlarca insan sitelerini WordPress’te oluşturmayı seçiyor. Çünkü sürükle ve bırak blok düzenleyicisi ve binlerce eklentisi, widget’ı ve teması ile WordPress; tüm beceri seviyelerindeki kullanıcıların hızlı ve kolay bir şekilde özel siteler oluşturmasını sağlıyor.

Örneğin, WordPress’in yerleşik işlevselliği ve genişletilebilirliği sayesinde sitenize canlı sohbet ve formlar ekleyebili; kategori sayfalarınızın her birinin stilini değiştirip, farklı sayfalarda farklı temalar kullanıp çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Fakat elbette WordPress’e alternatif bambaşka yönetim sistemleri de var. Biz de bu yazımızda en iyi WordPress alternatiflerini sizler için derledik.

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En İyi WordPress Alternatifi Yönetim Sistemleri

Wix

Wix sitesinin kurulumu biraz farklıdır. Öğeleri farenin bir tıklamasıyla hareket ettirir ve istediğiniz yere bırakırsınız. Tüm planlar (ücretsiz olanları da dahil) aynı tasarım seçenekleriyle gelir. Genel bir kural olarak, Wix, 50’den az bireysel sayfası olan daha küçük web siteleri için mükemmel bir alternatiftir. Özellikle portfolyo sayfaları gerçekten çok güzel çıkıyor ve en önemlisi oluşturulması zor değil. Bu sektörlerden birinde iseniz hayatınızı kolaylaştıran birçok iş odaklı uygulamaya sahiptirler. Wix ayrıca e-posta ve canlı sohbet yoluyla yeni başlayanlar için çok yararlı özel destek sunar.

Squarespace

Squarespace, yaratıcı kullanıcılar arasında popüler olan bir web sitesi oluşturucusudur. Tasarımlar çok şık ve duyarlı, yani her ziyaretçinin ekran boyutuna otomatik olarak uyum sağlıyor. Ayrıca WordPress’teki bir blogunuzu Squarespace’e aktarabilirsiniz. Squarespace’in blogu genel olarak WordPress alternatifleri arasında en güçlüsü. Ayrıca, ihtiyacınız olan tüm SEO seçenekleriyle birlikte gelir. WordPress’te olduğu gibi herhangi bir eklenti yüklemenize gerek yoktur.

Webflow

Bu editör biraz Photoshop’a benziyor ve bir ton seçenek sunuyor. Yeni başlayanlar için kullanımı biraz zor. Webflow’un görsel düzenleyicisinin oluşturduğu temel kod hakkında bir şeyler anlamaya kesinlikle yardımcı olur. Şablonları harika ve bir kez alıştığınızda onunla harika şeyler yaratabilirsiniz. İki projeye izin veren ücretsiz planın yanında, aylık 12 dolardan başlayan ücretli planları da var.

Weebly

Weebly, bugüne kadar yaklaşık 40 milyon site oluşturmak için kullanılmış çok sezgisel bir web sitesi oluşturucusudur. Özellikle ücretsiz bir şey arıyorsanız Weebly mükemmel bir seçimdir. Ücretsiz plan, web sitenizin alt bilgisine küçük, gri bir Weebly başlığı yerleştirir. Blog özelliği çok esnektir; her türlü düzeni oluşturabilir ve mevcut tüm öğeleri (örneğin galeriler, iletişim formları; video entegrasyonu vb.) kullanabilir ve blog oluşturma özelliklerine (örneğin etiketler, kategoriler, yorumlar vb.) sahip olabilirsiniz. Weebly’nin önemli bir dezavantajı, ana şirketleri Square’in artık onu fazla güncellememesidir.

Jimdo

Yardımcı bir web sitesi oluşturucu arıyorsanız, Jimdo ile bir site oluşturmak iyi bir seçimdir. Jimdo’da 20 milyondan fazla web sitesi oluşturuldu ve deneyebileceğiniz ücretsiz bir temel plan var. Ücretli planlar yalnızca web düzenleyicisini değil; aynı zamanda görüntüleri, içeriği ve basit bir çevrimiçi mağazayı da içerir. Ancak, Jimdo’nun diğer web sitesi kurucuları kadar özelliklerle dolu olmadığını söylemek gerek.

Joomla

WordPress bazen yeni başlayanlar için karmaşık bir web sitesi oluşturucusu gibi görünse de, Joomla! çok daha karmaşıktır. Daha olumlu bir kayda göre, Joomla! genellikle WordPress’ten çok daha güvenli bir platformdur. Joomla! ayrıca yerleşik 2 faktörlü kimlik doğrulamaya sahiptir, bu da yetkisiz ziyaretçilerin web sitenize girmesini çok daha zor hale getirir.

Webnode

Bu web sitesi oluşturucusu, çok dilli bir web sitesi oluşturucu arıyorsanız ilgi çekicidir. Genel olarak, WordPress yalnızca bir dilde yayınlamak için bir araç olarak tasarlanmıştır; ancak web sitenize çeviriler eklemenizi sağlayacak eklentiler ekleyebilirsiniz. Dolayısıyla, birden fazla dilde yayınlayacağınızı zaten biliyorsanız, Webnode sizin için harika bir WordPress alternatifi olabilir.

Site123

Bu web sitesi oluşturucusu, oldukça fazla ilginç özellik içeriyor ve bunların birçoğu ücretsiz. Tek sayfalı bir web sitesi (küçük siteler için oldukça popülerdir) veya klasik birçok sayfalı site oluşturma seçeneğini vardır. SEO özelliklerine tam erişime ve size yardımcı olmak için desteğe sahip. Site123’ün premium sürümü ayda 10,80 ABD dolarından başlar; kendi alan adınıza sahip reklamsız bir web sitesi içerir (1. yıl için ücretsizdir). Gelişmiş planlarda ayrıca çok dilli siteler oluşturabilir, e-ticaret ekleyebilir ve toplu e-postalar gönderebilirsiniz.

Web.com

Web.com, uygun fiyatlı bir web sitesi oluşturucu ve küçük işletme sahipleri arasında çok popüler bir WordPress alternatifidir. Planları aylık 1,95 dolardan başlıyor ve ücretsiz alan adı, iş e-posta adresi; otomatik kaydetme ve yedekleme özellikleri, web sitesi güvenlik çözümü, SEO araçları, web sitesi analitiği ve diğer güçlü web sitesi optimizasyon araçları ile birlikte geliyor. Web.com; teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için bile kullanımı son derece kolay olan bir sürükle ve bırak web sitesi oluşturucusuna sahiptir. Aralarından seçim yapabileceğiniz binlerce önceden hazırlanmış web sitesi şablona sahiptir.

HubSpot CMS Hub

HubSpot CMS Hub, dakikalar içinde özel bir web sitesi oluşturmanıza olanak tanıyan güçlü bir web sitesi oluşturucusu ve WordPress alternatifidir. Sürükle ve bırak web sitesi oluşturucunun, pazarlama otomasyon araçlarının ve CRM’nin gücünü birleştirir, böylece kullanıcılarınıza kişiselleştirilmiş bir dijital deneyim sunabilirsiniz. Hızlı bir şekilde sonuç veren bir web sitesi oluşturmak için dönüşüm için optimize edilmiş web sitesi şablonlarını kullanabilirsiniz.

Gator

Pratik bir yönetici olan Gator, HostGator tarafından oluşturulan bir web sitesi oluşturucusudur. Gator, kullanıcı dostu bir sürükle ve bırak web sitesi oluşturucu ile özelleştirebileceğiniz hazır web sitesi tasarımları ile birlikte gelir. Yeni başlayanlar bile, herhangi bir öğrenme kaygısı olmadan uygulamaya hızlı bir şekilde alışabilirler. Başlangıç ​​ve Premium planları küçük işletme web siteleri için uygundur.

Domain.com

Domain.com, küçük işletmeler için kullanımı kolay bir sürükle ve bırak web site oluşturucusu sunar. Sadece birkaç tıklamayla bir web sitesi, blog ve hatta bir e-ticaret web sitesi oluşturmak için kullanabilirsiniz. Web sitesi analitiği, e-ticaret işlevi, blog ekleme yeteneği ve tüm planlarla birlikte ücretsiz bir SSL sertifikası gibi tüm temel web sitesi özelliklerine sahiptir.

Zyro

Zyro, Hostinger web barındırma hizmetinin arkasındaki kişiler tarafından oluşturulmuş hepsi bir arada web sitesi oluşturma platformuyla uygun fiyatlı bir WordPress alternatifidir. Web sitesi oluşturucuları, herhangi bir tasarım veya kodlama becerisi olmadan bir web sitesi oluşturmanıza olanak tanır. Hatta bir logo oluşturucu, kullanışlı AI araçları ve başlayabileceğiniz tonlarca önceden hazırlanmış web sitesi şablonu ile birlikte gelir. Ayrıca 1 milyondan fazla stok görsele ücretsiz olarak erişebilirsiniz.

BigCommerce

WordPress’e e-ticarete hazır bir alternatif arıyorsanız, BigCommerce sizin için doğru platform olabilir. Sürükle ve bırak araçlarına ve başlamanıza yardımcı olacak güzel şablonlara sahip bir e-ticaret platformudur. PayPal, Stripe, Appley Pay ve Amazon ile Pay dahil olmak üzere birçok ödeme ağ geçidini destekler. BigCommerce kullanmanın dikkate değer bir avantajı, işlemler için sizden ücret almamalarıdır.

Shopify

Çevrimiçi bir mağaza oluşturmak istiyorsanız Shopify, WordPress’e harika bir alternatiftir. Kendi çevrimiçi mağazanızı oluşturmak için kullanımı kolay araçlar sağlar. Ürünlerinizi satabilir ve ödeme kabul edebilirsiniz. Shopify, e-Ticaret mağazanızı hızlı bir şekilde başlatmanıza yardımcı olan basit bir kılavuzlu kurulum sağlar. Hazır şablonlara, uygulamalara ve birçok entegrasyon seçeneğine sahiptir.