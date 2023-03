En iyi Xbox sizi uzun süre meşgul edecek. Her türden yüzlerce video oyununa erişmenizi sağlayan bir ödemeyle, Microsoft Oyun abonelik hizmetinde artık herkes için bir şeyler var. Doğal olarak, hem Xbox hem de PC’deki eksiksiz Xbox Game Pass oyunları listesindeki bu kadar çok oyunla, Xbox’taki en iyi oyunları bulmak biraz zor olabilir. Bu nedenle, yalnızca en iyi Xbox Series X oyunlarının birçoğunu değil, aynı zamanda kaçırmış olabileceğiniz bazı gizli mücevherleri de kapsayan bu listeyi bir araya getirdik.

En İyi XBox Oyunları 2023

Halo Infinite

Halo Infinite sallantılı başlangıcının ardından hak ettiği noktaya gelmiş gibi görünüyor. Hâlâ Xbox ekosisteminin en özel içerikleri arasında yer alan Halo, Infinite ile birlikte uzun süredir beklenen çevrimiçi co-op özelliğini ve çok uzun süredir beklenen Forge modunu getiriyor. Buna ek olarak, The Pit de oyunun çok oyunculu harita rotasyonuna ekleniyor.

Forza Horizon 5

Forza serisinin yeni oyunu Forza Horizon 5 de Xbox Game Pass aboneliği dahilinde oyunculara sunuluyor. Geçtiğimiz aylarda çıkışını gerçekleştiren oyun, özellikle grafik anlamında rakiplerinden oldukça üstün. Yarış oyununa ek olarak bir açık dünya oyunu olan Forza Horizon 5, aynı zamanda çevrimiçi oynanışa da olanak sağlıyor. Playground Games tarafından geliştirilen oyun Forza Horizon 4 ile birlikte Xbox Game Pass oyunları arasında bulunuyor.

Yakuza

Yakuza serisinin tüm oyunlarını Xbox Game Pass üzerinden deneyimlemek mümkün oluyor. Yakuza 0’dan Like A Dragon’a kadar tüm oyunlar Game Pass’te mevcut. Tokyo’da maceradan maceraya koşmanın keyfini yaşamanın en kısa yolu Yakuza oyunlarından geçiyor.

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Bu, perili bir kahramanı olan zor bir hikaye ama aynı zamanda güzel bir oyundur. Hellblade: Senua’s Sacrifice sizi daha önce hiç bulunmadığınız bir yolculuğa çıkarıyor. Senua, kendi aklına güvenemeyen sorunlu bir kahramandır. Sevgilisini ve halkını kaybetmenin yasını tutuyor. Bu, karanlık fantezileri ve rahatsız edici hikayeleri seven insanlar için yapılmış bir oyundur.

Citizen Sleeper

Bu bağımsız oyun, 2022’de Xbox Game Pass bünyesinde yayına girdi. Bu noktada gözden kaçmasına rağmen güzel bir bilim kurgu RPG deneyimi vadediyor. Önceki hayatından kaçan ve galaksinin ucunda yer alan zar zor işleyen bir uzak istasyonu olan Erlin’s Eye’da sona eren bir borç cezasını hesaplamak için bir makineye yüklenen insan bilinci olan Sleeper olarak oynuyorsunuz. Zekanızı ve her günün başında belirlediğiniz zarları kullanarak, uzay istasyonunda kendinize yeni bir hayat kurarken, çürüyen makine bedeninizi canlı tutmak için mücadele ediyorsunuz.

Dragon Age: Inquisition

Microsoft EA’in oyunlarını EA Play üzerinden Xbox Game Pass’te sunuyor. Bu iş birliği sayesinde Dead Space üçlemesinin, tüm Battlefield oyunlarını, tüm Mass Effect oyunlarını ve Dragon Age: Inquisition’ı Xbox’ta oynamak mümkün oluyor. Son 10 yılın en iyi RPG oyunları arasında yer alan oyunda aksiyon, drama, romantizm, ihanet ve oyunculara kendilerini önemli hissettiren bir karar alma sistemi oyuncuları bekliyor.

Persona 5 Royal

Persona 5 Royal’de oyuncular kötü ve aç gözlü yetişkinlerle onların “egomanyak” Zihin Sarayları’nda mücadele ederken, bir taraftan da ergen olmanın getirdiği stres ve kaygıyı yönetmeye çalışıyor. Oyunda renkli ve çekici bir arkadaş ve okul arkadaşı kadrosu bulunuyor. Bu kadro oyunculara ciddi anlamda yardımcı oluyor. Persona 5 Royal’in müziklerinin de eğlenceli olduğunu belirtmekte fayda var.

Sea of Thieves

Adından da anlaşılacağı üzere Sea of Thieves oyunu ile karadan denizlere doğru yelken açıyorsunuz. Genelde filmlerde gördüğünüz korsan hayatını bu oyun sayesinde tecrübe edebilirsiniz. Oldukça geniş bir hayran kitlesine sahip olmasından dolayı beraber oynayacak kişileri bulmak çok da zor olmuyor. Oyunda amaç gemiye binip keşfe çıkmak ve tabii ki yağma yapmak. Tabii siz bunları yaparken bir yanda da diğer gemiler çevrenizde olacak. Bunların hangisinin dost, hangisinin düşman gemisi olduğunu bilmediğiniz için sürekli olarak tetikte beklemeniz gerekiyor.

Serious Sam 4

En iyi Xbox oyunları arasında yer alan bir başka oyun Serious Sam serisinden geliyor. Serious Sam 4 Game Pass kapsamına dahil edilen oyunlar arasında yer alıyor. Aksiyon ve macera türündeki bu oyun özellikle serinin hayranları tarafından oldukça beğeni topluyor. İnsanlığın oldukça zorlu günler geçirdiği bir dönemde geçen oyun Sam Stone’un önderliğinde verilen bir mücadeleyi temel alıyor. Serious Sam eşliğinde işgalcileri zapt etmeye çalıştığınız bu oyun, aksiyon deneyimini fazlasıyla yaşatıyor.

A Plague Tale: Innocence

A Plague Tale: Innocence ile Orta Çağ zamanlarına gidiyoruz. Ortalıkta bir kara veba salgını var ve ortam yeterince kasvetli. Amicia adındaki karakter kardeşi Hugo ile beraber. Yetim kardeşlerin bu yolculuğunda Amicia olarak hem Hugo’yu koruyup hem de hayatta kalmaya çalışacaksınız. 2019 yılında piyasaya çıkmış olmasına rağmen hala birçok oyuncu tarafından oynanıyor. Zaten oyuna dair olumsuz yorumları çok göremiyorsunuz. Çünkü oldukça etkileyici bir atmosfere ve hikayeye sahip.

Atomic Heart

Sovyetlerin Brown Plague virüsüyle işi bozduğu alternatif bir zaman çizelgesinde, robotların istila ettiği bir tesiste mahsur kalan 2. Dünya Savaşı gazisi Ajan P-3’ün kontrolünü ele geçiriyorsunuz. O tesisteki diğer tüm insanlar öldü. Bu yüzden tüm robotları acımasızca öldürerek kontrolü geri almak size kalıyor. Atomic Heart, yakın dövüş silahları ve bazı fütüristik silahlarla sayısız robotu katletmenize olanak tanıyor. Oyundaki silahlı çatışma ve yakın dövüş tatmin edicidir.

Wo Long: Fallen Dynasty

Soulslike oyunlarından hoşlanıyorsanız, Team Ninja’nın son oyunu Wo Long: Fallen Dynasty oyununu denemelisiniz. Elden Ring ve diğer Souls oyunlarına çok benzeyen, inanılmaz derecede zorlu boss dövüşleriyle sınırlarınızı ve sabrınızı test eden bir oyundur. Oyundaki ilk boss (Zhang Liang), size oyunun zorluk seviyesinin tadından daha fazlasını verecektir. Oyun, sizi her dövüş hareketinde ustalaşmaya iter ve en ufak bir hata yaptığınızda cezalandırır.

Need for Speed Heat

Bir araba yarışı oyunu ile karşınızdayız. Xbox Game Pass oyunları arasında en pahalı oyunlardan birisi aslında. Çünkü oyunu Steam üzerinden almak isterseniz 499 TL ödemeniz gerekiyor. Fakat Xbox Game Pass ile EA Play birlikte olduğu için bu oyuna ekstra bir ücret ödemeniz gerekmiyor. Oyunda amaç belli: Yarış yapmak ve kazanmak. Fakat görseller ve oynanış on numara diyebiliriz. Dilerseniz tek başınıza dilerseniz arkadaşlarınızla beraber oynayabilirsiniz.

The Sims 4

Gerçek hayatta yapamadığımız her şeyi yapmamıza olanak sağlayan oyun The Sims, dördüncü oyunu ile Xbox Game Pass kütüphanesinde yer alıyor. Bu oyun sayesinde isterseniz bir Rock yıldızı, isterseniz bir akademisyen, isterseniz belediye başkanı olabilirsiniz. The Sims 4 sayesinde hayal ettiğimiz hayatı sanal dünyada da olsa yaşayabiliriz The Sims 4 sayesinde.

Mass Effect Legendary Edition

Mass Effect Legendary Edition, orijinal Mass Effect üçlemesinin tamamını ve tüm DLC’yi topluyor. Buna ek olarak biraz parlatıyor. Daha eski bir oyun olan Mass Effect üçlemesi, birçok RPG ve bilimkurgu sever için altın bir standarttır. İkonik karakterlerle dolu sürükleyici bir dünya ve sizi yüzlerce saat eğlendirecek ilgi çekici bir anlatım vadeder.

No Man’s Sky

Xbox Game Pass bünyesinde yer alan bir diğer oyun No Man’s Sky oluyor. Bir sürü galaksi, sistem ve gezegenle No Man’s Sky’da keşfedeceğiniz çok şey vardır. Bu oyunun çoğu, binlerce farklı yaratık ve gemi göreceğiniz şekilde prosedürel olarak oluşturulmuştur. Üs inşa etmeyi seviyorsanız, No Man’s Sky’da çok şey yer alıyor.

Psychonauts 2

2005’de çıkış yapan ilk oyundan 16 sene sonra 2021’de çıkış yapan Psychonauts 2, özellikle platform oyunlarına ucundan bile olsa meraklıysanız denemeniz gereken bir yapım. Razputin karakterinin başından geçen olayları deneyim ettiğiniz Psychonauts 2, beynin ilginç işleyişini ve zihnin sınır tanımaz absürtlüğünü oynanışıyla birleştirerek oyunculara ilginç bir deneyim sunuyor.

The Outer Worlds

Sektörün bilinen isimlerinden Obsidian’ın yapımcılığını üstlendiği The Outer Worlds Game Pass’te göz atmanız gereken oyunlardan biridir. Obsidian’ın önceki yapımları kadar komplike ve derin bir oynanışa sahip olmasa da basit sistemiyle kendini oynattıran bir oyundur. Geminize atlayıp farklı farklı gezegenlere gidebileceğiniz bu oyunda ekibinizdeki yoldaşlarla çeşitli maceralara atılabilir ve ister konuşarak isterse vuruşarak kendi hikayenizi yazabilirsiniz.

Forgotten City

Forgotten City başta Skyrim modu olarak çıkıp sonrasında başlı başına bir oyun olarak devam eden bir oyundur. Başladığınız andan itibaren yarattığı gizemli havasıyla sizleri içine çeken Forgotten City, gerçekten akıllıca yazılmış bir hikayeye sahip. Kendi içinde sunduğu zamanda geriye gitme konseptiyle oyun içinde deney yapmanıza ve farklı durumlar yaratmanıza izin vermesiyle de sıkmayan bir oynanış sunan Forgotten City, farklı ve taze şeyler arayanların kesinlikle göz gezdirmesi gereken bir yapım.

Superliminal

Bağımsız yapımlar oyun dünyasının vazgeçilmezleridir. Game Pass üzerinden deneyim edebileceğiniz Superliminal aklınız ve bakış açılarınızla oynayan tatlı mı tatlı bir bulmaca oyunu. Yarattığı esrarengiz havası ve size sunduğu ilginç bulmacaları ile sürekli merak içinde olmanızı sağlayan yapım, 3-4 saatlik oynanış süresiyle de sizi hiç sıkmıyor.