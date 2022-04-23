En İyi Yastık Altı Hoparlör Önerileri

Müzik dinlemeyi seviyor ve bunu uykunuza; hatta yatağınıza kadar taşımak istiyorsanız bu yazımız tam size göre. Bu yazımızda en iyi yastık altı hoparlör sistemlerini sizler için bir araya getirdik. Artık uykuda bile dinlemeye ara vermeyeceksiniz.

Roberts Radio Pillow Talk Hoparlör

İlk sıradaki Roberts Radio Pillow Talk Hoparlör; tüm yastık altı hoparlörler arasında en iyi ses kalitesini sunar. Ayrıca Roberts, onlarca yıllık deneyimini bu küçük cihazda (avuç içi boyutunda 100 mm x 80 mm x 26 mm ölçülerinde) taşımak için getirdi ve yastığınızın altından bile etkileyici ayrıntılarla ses çıkarmayı başarıyor.

SoundLAB Pillow Hoparlör

Plastik kasası, 1990’lardaki PC bileşenlerini andıran garip bir “fildişi” renginde ve aslında çok düşünceli bir şekilde tasarlanmış. Ayrıca hafif dokulu kılıfı; yastığınızın altında kaymasını önlemeye yardımcı olur ve üst kısım yerine yanlarda hoparlör ızgaralarının kullanılması, sesin kulağınıza giderken boğuk çıkmayacağı anlamına gelir.

Sound Oasis Sleep Therapy Pillow Speakers

Bu hoparlör çifti başınızı doğrudan üstte tutmanızı gerektiren; diğerlerinden farklı olarak aralıklı olarak yerleştirilebilir, böylece gece dönüp dursanız bile sesi duyabilirsiniz. Yine de arkada uyuyanlar için stereo ses sunmuyorlar; Bunu istiyorsanız, Sound Oasis’in bir elektrik prizine bağlanan güçlendirilmiş yastık altı hoparlörlerine biraz fazladan yatırım yapmanız gerekecek.

C Crane Company PS2 SoftSpeaker Pillow

C Crane Company PS2 SoftSpeaker Pillow, partnerinizi veya oda arkadaşınızı rahatsız etmemenizi sağladığı için muhtemelen en iyi yastık hoparlörüdür. İlk olarak, bu hoparlörün en iyi yanı, piyasada bulunan diğer plastik hoparlörlerin aksine, yumuşak, peluş bir kumaşla kaplanmış olmasıdır. Bu, kulaklarınızı doğrudan hoparlöre dayamanızı sağlar. Hoparlörü örten kumaş yıkanabilir ve çıkarılabilir.

Pyle Taşınabilir ve Rahat Seyahat Müzikli Yastık

İlk olarak, bu yastık hoparlör yalnızca seyahat amacıyla yaratılmıştır. Bu Pyle Müzik Yastığı, daha iyi ses kalitesi için çift yerleşik hoparlöre sahiptir. Böylece, uçuşunuz sırasında yüksek rahatsız edici gürültü hakkında endişelenmenize gerek kalmayacak. Bu şarj edilebilir yastıkta Lityum 3.7V 500mAh pil bulunur. Bir USB kablosu kullanılarak kolayca şarj edilebilir. Pil ömrü çok iyi değil ancak uyumadan önce hızlı bir dinleme için sorun yaratmaz.

Hat İçi Ses Kontrolü ve Amplifikatörlü Sangean PS-300 Yastık Hoparlörü

Tam aralıklı hoparlörler, dahili amplifikatör açıkken inanılmaz ses verir. Bu hoparlörü sadece yastığınızın altına koyarak şimdiye kadarki en iyi uykuyu deneyimleme şansını yakalarsınız. Çok kalın bir yastığınız varsa, o zaman bile bu hoparlör sizi korur. Bu yastık hoparlör, kendisi için bir kılıf ile birlikte gelir. Bunu kullanarak, daha iyi ses için bu hoparlörü yastığınızın içine de yerleştirebilirsiniz.

Sleep Ultra İnce Yastık Hoparlörleri

Bu hoparlörün ultra ince tasarımları, onları yastığınızın altında hissetmemenizi sağlar. Bu nedenle, eğer yan tarafa dönerek uyuyan biriyseniz, bu yastık hoparlörler size uygun. Aslında, uyumak için en iyi kulaklıklardan herhangi birini kullanmak istemiyorsanız bu hoparlörleri kullanabilirsiniz.

Sangean America, Inc. PS-100 Pillow 3.5mm Aux Taşınabilir Hoparlör

Bir süredir uykusuzlukla mücadele ediyorsanız ve yalnızca yastık hoparlörlerle başlamak istiyorsanız, Sangean America, Inc. PS-100 Pillow 3.5mm Aux Taşınabilir Hoparlör sizin için mükemmel olacaktır. Öncelikle bu hoparlörler, yastığınızın altındayken herhangi bir hacim hissetmemeniz için süper ince, düz bir şekilde tasarlanmıştır. Bu hoparlörlerin tasarımı, iyi düşünülmüş olduğu için benzersizdir. Bu yastık hoparlör, eşinizi rahatsız etmemek için frekans aralığını azaltmak için benzersiz bir hoparlör odası ile birlikte gelir.

Pillow Sonic FM-15

PillowSonic, herhangi bir yastığın altına kaydırabileceğiniz uzun dikdörtgen bir şekile sahiptir. Yastıktan hissetmemeniz için ince bir köpükle kaplanmış iki adet düz, dijital mikro hoparlör içerir. İki hoparlöre sahip olması, stereo sese sahip olduğunuz anlamına gelir, bu nedenle müzik dinlerken muhtemelen alışık olduğunuz modern hissi daha fazla sağlamak için tasarlanmıştır.

C Crane Soft Speaker 3

C Crane Soft Speaker 3, müziği kulağının yanında, ancak kulaklığa ihtiyaç duymadan isteyenler için tasarlanmıştır. Hoparlörün içinde saklanması için çıkarılabilir yumuşak bir kasası olması, çoğu hoparlörde yaptığınız gibi hoparlörü yastığınızın altına gömmek zorunda olmadığınız anlamına gelir; kulağınızın altına veya yanına yerleştirebilirsiniz. Kalın bir yastığınız varsa veya işitme duyunuz iyi değilse bu hoparlör sizin için harikadır.