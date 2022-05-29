En İyi Zaman Yönetimi Uygulamaları 2022

Zamanı yönetmek teknoloji çağında çok daha zor hale geldi. Nitekim her birimiz zaman öldüren birçok sosyal medya platformuna bağlı haldeyiz. Fakat zamanınızı yönetmek konusunda kararlıysanız yine de teknolojinin iyi tarafından yararlanabilirsiniz. Günden tam anlamıyla verim almak isteyenlere en iyi zaman yönetimi uygulamalarını derledik…

Calm

Masa başı egzersizleri iş hayatının en az kullanılan odaklanma yöntemlerinden biri. Calm, kafanızı rahatlatmak, dikkatinizi artırmak ve nefes düzeninizi ayarlamak için geleneksel yaklaşımların dışına çıkan bir uygulama. Ayrıca algı, hafıza ve dikkati artırmayı hedefleyen meditasyon faaliyetlerinin uzunlukları 3 ile 25 dakika arasında değişiyor. Nefes egzersizlerinin de bulunduğu uygulamanın 10 dakikalık bir “Günlük Rahatlama” programı da bulunuyor.

Toggl

İş süreçlerini kolayca takip etmenizi sağlayan Toggl, müşterilerinizin ve projelerinizin size ne kadar kârlı (veya zararlı) olduğunu gösteren bir tablo sunuyor. Tüm müşteri ve projelerinizi ayrı ayrı takip ederek ciddi bir zaman tasarrufu sağlayan Toggl’a, çoktan başlamış veya unutmuş olduğunuz projeleri de ekleyebiliyorsunuz. Uygulamanın standart versiyonu bedava iken üç farklı premium seçeneği de bulunuyor.

HelloSign

İş dünyasının en uğraştırıcı işlemlerinden biri PDF imzalamak olabilir. HelloSign, sizin ve müşterilerinizin bu zahmete katlanmasına gerek kalmadan anlaşmaları dijital ortamda ve yasal olarak imzalamanızı sağlıyor. Bu arada uygulamanın bu aşamada farklı içerikleri var. Şirket logosunu eklemek veya kuruma/şahısa özgü imzalar eklemek gibi. Mobile Day kimlik doğrulama, erişim izinleri ve bilgi güvenliği konusunda güven veren içeriklere sahip. Uygulama sadece tek bir kullanıcı için bedava. Sayı arttıkça fiyat da artıyor.

Dropbox

Dropbox, çalışmanızı depolamak, erişmek ve paylaşmak için çalışma alanı sağlar. Ayrıca tüm dosyalarınızı tek bir yerde düzenleyerek zamanı yönetmenize yardımcı olacaktır. Masaüstünden ve cep telefonlarından erişilebilir. Zaman yönetimi görevinizi basitleştirir.

Nifty

Nifty, ekipleri birlikte çalışmak üzere birleştiren bir proje yönetimi ve işbirliği merkezidir. Ekip üyeleri bunu iş yüklerini ve faturalanabilir saatleri takip etmek için kullanır. Ayrıca Nifty’nin zaman izleyicisiyle (Nifty’nin planlarından herhangi birinde eklenti olarak mevcuttur), ekibinizin kayıtlı saatlerini ayrıntılı anlık raporlarla projelere ve görevlere göre kolayca takip edebilirsiniz.

Paymo

Paymo, projeleri karlı hale getirmek için zaman izleme işlevleri sağlar. Nitekim zaman takibinin yanı sıra Paymo, bütçeleme, kaynak takvimi ve zamanı faturaya dönüştürme işlevlerini sağlar. Bu işlevler size takımınızın zamanı hakkında bilgi verecektir. Paymo, çalışmayı ayrıntılı olarak yakalayacaktır.

Todoist

Todoist, her şeyi tek bir yerden yönetmenize yardımcı olacak. Herhangi bir cihazda çalışır. Hedef belirleme ve ilerlemeyi görselleştirme özelliği sağlar. Ayrıca ücretli bir planla, otomatik hatırlatıcılar, şablon oluşturma ve otomatik veri yedekleme gibi daha fazla özellik elde edersiniz.

RescueTime

RescueTime, zamanı takip ederek bilgisayar faaliyetleriniz için size analitik sağlayacak bir zaman yönetimi yazılımıdır. Daha üretken olmanıza yardımcı olacaktır. Zaman takibini duraklatmanıza ve devam ettirmenize izin verecektir. Banka düzeyinde güvenlik sunar.

My Life Organized

My Life Organized (MLO), bireyler için iyi bir görev yönetimi yazılımıdır. Windows ve Mac masaüstü, iPhone, iPad, Android telefon ve Android Tablette kullanabilirsiniz. Yapılacaklar listelerinin oluşturulması için basit bir arayüz sağlar. MLO, listeleri ve hatırlatıcıları kullanarak görevleri yönetmenize yardımcı olacak ve böylece zaman yönetimine yardımcı olacaktır.

Focus Booster

Focus Booster, zaman yönetimi yöntemi olan Promodoro tekniğini kullanarak odaklanmanızı ve üretkenliğinizi geliştirmenize yardımcı olacaktır. Çevrimiçi olarak, Windows’ta, Mac’te veya Cep Telefonlarında kullanabilirsiniz. Manuel ve otomatik zaman kaydını destekler.

Evernote

Uygulama, notları düzenleyerek ve notlarınızı senkronize halde tutarak zamanı yönetmenize yardımcı olacaktır. Evernote uygulamasıyla yapılacaklar listeleri oluşturabilirsiniz. Windows, Mac, Android, iOS, Windows Phone ve BlackBerry’yi destekler. Web kesme özelliği, web sayfalarını, makaleleri ve PDF’leri kaydetmenize olanak tanır.

Forest

Forest, sizi görevlerinizi sürdürmeye ve ertelemekten kaçınmaya teşvik ederek zamandan tasarruf etmenize yardımcı olan nihai odaklanma uygulamasıdır. Kullanımı ise oldukça basittir. Çalışma sırasında kaçınmak istediğiniz uygulamaları kara listeye eklersiniz. Bir göreve odaklanmak istediğinizde sanal bir tohum ekip sadece görevlere odaklanırsınız.

Asana

Asana, projelerinizi, görevlerinizi ve işlerinizi yöneterek zaman yönetiminde size yardımcı olacaktır. Zaman yönetimi için, hedefler belirlemenize ve görevleri önceliklendirmenize izin verecektir. Üretkenliğinizi artırmak ve odaklanmanızı sağlamak için işin ilerlemesini izler.

Remember the Milk

Remember the Milk, zaman yönetimi araçları arasında mükemmel bir görev yöneticisidir. Yapılacaklar listenizdeki öğeleri hatırlamanıza yardımcı olur. Aynı zamanda bunlarla uğraşmaya teşvik edilmiş olursunuz. Bu basit sanal asistan uygulaması görev ekleme ve görevleri alt görevlerle ilişkilendirme gibi durumları ele almanıza da yardımcı olur.

Clockify

Clockify zaman yönetimini iyileştirmeyi amaçlayan nihai araçtır. Bu zaman takibi ve zaman yönetimi uygulaması, çeşitli etkinliklere harcadığınız zamanı takip etmenize olanak tanır. Çalışma rutininizi iyileştirme konusunda çeşitli veriler sağlar. Clockify zaman yönetimi uygulaması çalışma saatlerini takip etmenize yardımcı olur. Ayrıca, iş yerinde her zaman üretken faaliyetler için zaman harcayıp harcamadığınızı da değerlendirmiş olursunuz.