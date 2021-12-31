Bugün sizlere en sağlam telefon kılıfları hakkında bilgi vereceğiz.

Cep telefonları hayatımıza bu kadar dahil olduğundan beri, onlarla yaşadığımız problemler de bir o kadar arttı. Düşme nedeniyle olan çatlaklar, darbelerin neden olduğu hasarlar ve telefon yüzeyinde oluşan çizikler, cep telefonu kullanıcılarının korkulu rüyası olmaya başladı. Bu gibi durumlardan korunmak için de yardımımıza cep telefonu kılıfları yetişti. Alacağınız bir kılıf ile telefonunuzu daha uzun süre ve sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz.

Cep telefonu kılıflarında genel olarak üç malzeme kullanılmaktadır: Silikon, plastik ve kauçuk. Bu üç malzemenin görüntüden tutun da sağladığı korumaya kadar farklı avantajları var.

Sizlere önerdiğimiz en sağlam telefon kılıfları;

Spigen Zor Zırh Kasası

Telefonunuz için hafif bir kılıftır. Bu, telefonunuza çok fazla ağırlık katmaz.

En yeni ve en iyi özellik, bu durumda düşmeye karşı korumadır. Bir telefon satın aldığınızda, onunla ilgili en önemli şey güvenliktir.

Dört farklı renkte gelir. Bu, müşterilerin isteklerine göre seçim yapmalarına yardımcı olur. Gelişmiş hava yastığı teknolojisi sayesinde bu kasanın kalınlığı düşüktür.

OtterBox Defender iPhone 6 / 6s Kılıfı

İPhone gibi pahalı bir telefon satın aldığınızda, güvenlik ilk endişenizdir. Bu kadar pahalı bir telefon elinizden düşerse, kalbiniz ağzınıza geldi.

Bu nedenle, çoğu insanın telefonu satın aldıktan sonra yaptığı ilk şey, bunun için davayı almaktır. Kılıf ince ve şık olmalı ve telefonunuza tam koruma sağlar.

İPhone 6 / 6s için su samuru kutusu koruyucusu en iyi seçimdir. Telefonun güzelliğini etkilemez ve ona tam koruma sağlar.

Bu kasa polikarbonat plastik bir kabuktan yapılmıştır. Üç katmanlı korumaya sahiptir. Telefon kılıflarının çoğu bu tür özellikleri işgal etmiyor.

Mkeke Telefon Kılıfı

iPhone XR için. iPhone XR’de altı renk mevcuttur. Bu telefon kılıfı şeffaf ve basittir.

Bu, telefonunuzun orijinal rengini dünyaya göstermenize yardımcı olur. Çizilmez plastik ve net özelliklere sahiptir. Bu onu güzel ve çiziksiz kılar.

Yüksek kaliteli malzemesi onu güçlü ve güvenli kılar. Bu kasanın köşesi arkaya doğru uzatılmıştır.

Bu, bu telefon kılıfının yapısına güzellik katıyor. Bu kasa aynı zamanda anti-şok özelliğine de sahiptir. Bu, telefon elinizden düştüğünde onu korur.

Dışa doğru uzatılmış kasanın ön cephesinin korunması için. Yüzüstü yere düştüğünde telefonu korur.

Comsoon Galaxy S8 Kılıfı

Kaliteli ve dayanıklı arıyorsanız telefonu durumlarda galaksi S8 için. O halde Comsoon Galaxy S8 en iyi seçimdir. Galaxy S8 ince bir gövdeye ve kırılganlığa sahiptir.

Böylesine pahalı ve güzel bir telefonun korunması için. Ekstra koruyucu bir çantaya ihtiyacınız var. Bu durumda ihtiyacınız olan tüm nitelikler ve yetenekler.

Şeffaf bir durumdur. Bu, telefonun canlı renklerini dünyaya göstermenize yardımcı olur. Telefon kılıfı TPU’dan yapılmıştır. Bu, telefonun yüksek darbelerden korunmasına yardımcı olur.

Bu telefon kılıfı korumak için ön tarafa doğru uzatılmış kenarlara sahiptir. Bu onu dayanıklı kılar ve telefonun ekranını ve dokunmatik panelini korur.

Apple iPhone 8 ve iPhone 7 için JETech Kılıf

Apple markalarının telefonları piyasadaki trendin başında geliyor. Bunlar tüm dünyada sıcak kek gibi satılıyor.

Bu telefon kılıfı iPhone 7 ve iPhone 8 cep telefonları için mükemmel bir seçimdir. Çünkü iPhone 7 ve 8, şık ve güzel bir tasarıma sahip.

Tek ihtiyaçları olan ekstra koruma ve bakımdır. Bu, JETech davası tarafından sağlanır. Telefonun gerçek rengini ve tasarımını görünür kılan şeffaf bir kılıf.

Polikarbonat ve termoplastik onu dayanıklı ve güvenli kılar. Bu aynı zamanda onu yüksek darbeye dayanıklı hale getirir. Bu kasanın en umut verici özelliği bezeller.

İPhone 7 ve iPhone 8 için Trianium Kılıf

Apple, yüksek kaliteli bir markadır. Daima dayanıklı ve en kaliteli ürünleri piyasaya sürüyorlar.

En iyisi telefon kılıfı iPhone 7 ve iPhone 8’in iki ürünü için ekstra koruma sağlayan bir Trianium kasadır. Bu telefon kılıfının iki koruma katmanı vardır: çerçeve ve gövde.

Çerçeve, şok emici özelliği sayesinde düşmenin etkisinden korur. Sağlam gövde, çizilmelere ve çarpmalara karşı korur.

Bu kasanın en heyecan verici özelliği firma tarafından verilen ömür boyu garantisidir. Bu, davanızın maksimum korunmasını sağlar.

Caka Galaxy S8 Glitter Telefon Kılıfı

Güzel olanı arıyorsan telefon kılıfı kızlar için galaksi S8. O zaman Caka glitter kılıfı en iyi seçimdir.

Telefonunuza şık bir görünüm verir ve ayrıca koruma sağlar. Kız kardeşinize, annenize veya karınıza doğum günü hediyesi olarak en iyi seçimdir.

Uyarlanabilir, hafif ve korumalıdır. Bu telefon kılıfının mükemmel kesimleri, telefonun tam işlevselliğini sağlar.

Kızların telefonlarına yeni ve şık bir görünüm kazandırması için en iyi seçimdir. Silikon uzatılmış ağzı, ekranın ve kameranın da korunmasını sağlar.

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