En Ucuz Akıllı Saatler 2022

Her geçen gün zam üstüne zam gelen teknolojik ürünlerin en ucuzlarına bakınanları buraya alalım. Diğer akıllı saatlere göre biraz daha ucuz akıllı saatlere bakınıyorsanız doğru yere geldiniz. İşte bu yılın en ucuz ve en iyi akıllı saatleri…

En Ucuz Akıllı Saatlere Bir Bakış

Xiaomi Mi Watch Lite

Honor Magic Watch 2

Honor Band 6

Huawei Band 6

Xiaomi Mi Band 6

Realme Watch S

Haylou Solar LS05

AirWatch N6+ Pro

Huawei Watch 46mm GT 2E

Garmin Forerunner 45

En Ucuz Akıllı Saatler

Xiaomi Mi Watch Lite

Bütçe dostu modellerden biri olan Mi Watch Lite, Realme Watch ile büyük ölçüde benzerlik gösteriyor. Ekran tarafında Mi Watch Lite; Realme Watch gibi 1.4 inç büyüklüğe ve 320 x 320 piksel çözünürlüğü sahip. Ancak pil kapasitesi 230 mAh olan Xiaomi’nin akıllı saati, bu konuda rakibi Realme’den avantajlı. Spor ve sağlık takibi konusunda ise Mi Watch Lite temel fonksiyonları kullanıcılarına sunuyor. Cihazda; uyku monitörü, kalori takibi gibi sağlık uygulamaları bulunurken; saat, çeşitli spor aktivitelerini de destekliyor.

Honor Magic Watch 2

Tüm Huawei/Honor akıllı saatleri ve Fitness Trackerları gibi, Magicwatch 2 de en azından bir dereceye kadar iyi özellikleri taşıyan bir saattir. Herhangi bir model bir Galaxy Watch ya da Apple Watch’tan geliyorsanız, MagicWatch 2 ile biraz sınırlı hissedeceksiniz. Bazı insanlar bu saatlere fitness bantlarını kılık değiştirmiş olarak adlandırıyor. MagicWatch 2’de yerleşik hücresel bağlantı, akıllı bildirimler, harika bir sağlık ve fitness paketi var ve birinci sınıf malzemeler ve yapı kalitesi göz önüne alındığında bu saatin fiyatı çok uygun.

Honor Band 6

Bu akıllı bileklik, sınıfında ilklerin öncüsü olmayı sürdürüyor. Dünyanın ilk tam ekranlı akıllı bilekliği olan Band 6, bu sayede kullanıcılara eşsiz bir görüntü deneyimi sunuyor. 1.47 inç büyüklüğünde, 194×368 çözünürlüklü AMOLED ekran zorlu koşullarda da sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Akıllı bileklik, spor ve sağlık özelliklerinin yanı sıra akıllı telefonunuza ulaşmadan birçok temel işlevi kolunuzdaki asistanınızla yapmayı sağlıyor.

Huawei Band 6

Bir akıllı saat ile akıllı bileklik arasında konumlanan Huawei Band 6, uygun fiyatı ve geniş ekranı ile önemli bir tercih haline gelmeyi başarıyor. Yüze yakın egzersiz modu ile spora yönelik kullanıma olanak sunan model; adım, kalp ritmi, stres, kandaki oksijen seviyesi ve uyku takibi de yapabiliyor. Üstelik bu ölçümleri 7/24 yapabilen model, yine de iki haftaya kadar batarya ömrü sunmayı başarıyor.

Xiaomi Mi Band 6

Bir akıllı saatin temel işlevlerini istiyor ancak yüksek fiyat etiketlerine çıkmak istemiyorsanız, en popüler akıllı bilekliklerden birisi olan Xiaomi Mi Band 6 sizin için uygundur. Yenilenmiş tasarımı ile her zamankinden daha geniş ekran sunan model, temel işlevleri yerine getirebilmek ve takip edebilmek için biçilmiş kaftan. Aynı zamanda standart bir akıllı saatten çok daha uzun olan iki haftaya kadar batarya ömrü ile birlikte geliyor. Bu sayede onu her gün sürekli olarak şarja takmak zorunda değilsiniz. Son olarak hem Android hem de iOS cihazlarla kullanılabiliyor.

Realme Watch S

Yuvarlak bir tasarım ve AMOLED ekrana sahip olan Realme Watch S, Realme’nin birinci akıllı saatine göre daha parlaktır. Gerçekten iş görmesi için önde ve ortada bunun kaputun altında eksik olsa bile, bir 1.3 inç, 360 x 360 dokunmatik AMOLED ekrana sahiptir.

Haylou Solar LS05

Haylou Solar’ın ekranı 1.28 inç boyutunda TFT LCD panelden oluşuyor. Çözünürlüğü 240×240 piksel olan saatin ekran görüntülemesi gayet iyi seviyede, arayüzde dolaşırken pikselleri görmüyorsunuz. Ekran parlaklığı da iyi.

AirWatch N6+ Pro

AirWatch N6+ Pro akıllı saati hoş tasarımlı ve suya dayanıklı bir saattir. Ateş ve nabız ölçer özellikleri vardır. Çok fonksiyonlu olan bu saat iOS ve Android telefonlarıyla uyumlu çalışır. Fiyatına göre iyi özelliklere sahiptir. Basit bir akıllı saatten isteyeceğiniz çoğu özelliğe sahiptir.

Huawei Watch 46mm GT 2E

Özellikle Kirin A1 Wearable işlemcisi ile dikkat çeken cihaz, fiyatına göre iddialı özelliklere sahip. Saat; 1.39 inç AMOLED ekrana sahip ve 454 x 454 piksel çözünürlük değeri ile tüketici karşısına çıkıyor. Cihaz, zengin sağlık takibi ve spor modu yetenekleriyle de dikkat çekiyor. Ayrıca ürün, 455 mAh pil kapasitesine ve 14 güne kadar kullanım ömrüne sahip. Diğer yandan Watch GT2e, Android ve iOS cihazlarla uyumlu şekilde çalışıyor.

Garmin Forerunner 45

Spor için özelleşmiş bir akıllı saat mi arıyorsunuz? O zaman Garmin Forerunner tam size göredir. Bu saat, kalp atış hızı monitörü ve GPS’e sahip ve bu yüzden koşu yapmak için en uygun saatlerden biri olarak öne çıkıyor. Ayrıca ucuz olan daha kapsamlı bir koşu saati bulmakta zorlanacaksınız, bu yüzden adımlarınızdan emin olabilecek bir şey peşindeyseniz, bu listedeki en iyi seçim olabilir.