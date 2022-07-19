Bu yazıda 2022 yılında kargo şirketleri arasında en ucuz olanın hangisi olduğundan ve fiyatlarından bahsedeceğiz.

Kargo gönderim ve alım ürünlerimizin bize ve diğer kişilere kısa yoldan ulaşmasını sağlamaktadır. Kargo ile her çeşit ürün gönderilmekte ve alınabilmektedir. Resmi evraklar, yiyecek malzemeleri ve çeşitli nesneler kargo ürünleri arasındadır. Ayrıca bizler sitelerden alışveriş yaptığımızda satın aldığımız ürünler de bizlere kargo yoluyla ulaşabilmektedir.

Kargo gönderen ya da alan kişiler kargo ücretlerinden de haberdardır. Bu ücretlendirme sistemi kargo firmaları tarafından belirli kurallar doğrultusunda hesaplanarak sizlere bildirilmektedir. Kargo ücretleri ya alıcıya ait olmakta ya da gönderene ait olmaktadır. Bu tercih kargoyu alan ve gönderen arasında anlaşmalı olarak gerçekleştirilmektedir.

En Ucuz Kargo ve Fiyatları

En ucuz kargo 2022 yılında PTT kargodur. Yarı özel bir şirket olduğu için diğer kargo şirketlerine göre fiyatları daha uygundur. Kargo fiyatları kilogram ve boyuta göre değişiyor. Güncel PTT kargo fiyatları şöyledir:

PTT kargoda 1 kg olan gönderinin ücreti: 26,00 TL’dir.

PTT kargoda 2 kg olan gönderinin ücreti: 30,00 TL’dir.

PTT kargoda 3 kg olan gönderinin ücreti: 32,00 TL’dir.

PTT kargoda 3 kg ile 30 kg olan gönderinin her 1 kg ücreti: 3,00 TL artmaktadır.

PTT kargoda 4 kg olan gönderinin ücreti: 35,00 TL’dir.

PTT kargoda 5 kg olan gönderinin ücreti: 38,00 TL’dir.

PTT kargoda 6 kg olan gönderinin ücreti: 41,00 TL’dir.

Her kilo artışında değer 3,00 TL artmaktadır.