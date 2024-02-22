Çin menşeli teknoloji markası ZTE yeni katlanabilir telefonu olan Libero Flip’i uygun bir fiyatla satışa sundu. Cihazın ön sipariş sürecindeki fiyatı yalnızca 265 dolar. Şimdiye kadarki en ucuz katlanabilir telefon ZTE’den geldi. Şimdilik Japonya’da satışa sunulan cihazın merak edilen yönlerini içeriğimizde derledik.

En Ucuz Katlanabilir Telefon ZTE’den Geldi!

Çin merkezli bir elektronik üreticisi firma olan ZTE, telekomünikasyon ekipmanı ve cep telefonu üretimi alanında Çin’in ikinci büyük firmasıdır. 1985 yılından bu yana faaliyet gösteren ZTE, taşıyıcı ağlar, terminaller ve telekomünikasyon alanlarında hizmet vermektedir. Akıllı telefonları ile tüm dünyada bilinen marka, şimdi de en ucuz katlanabilir telefonu üretti. Peki ZTE katlanabilir telefon fiyatı ne kadar?

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ZTE’nin yeni katlanabilir telefonu olan Libero Flip şu an ön sipariş sürecinde ve Japonya’ya satışı başlamış durumda. Libero Flip fiyatı 420 dolar ancak ön sipariş sürecinde 265 dolara satılıyor. Piyasa koşullarına göre oldukça makul bir fiyatla sunulan cihaz şimdiye kadarki en uygun katlanabilir telefon olarak karşımıza çıkıyor.

ZTE En Uygun Katlanabilir Telefon Libero Flip Özellikleri

ZTE’nin yeni ucuz katlanabilir telefonunun kapak yapısı tıpkı Galaxy Z Flip 5 gibi. 6.9 inç büyüklüğünde bir OLED ekrana sahip olan cihaz FHD+ çözünürlükte. Libero Flip’in kapak ekranı ise 1,43 inç büyüklüğünde ve 466 x 466 piksel çözünürlüklü olarak tasarlanmış. Cihazın söz konusu yuvarlak kapak ekranından aramaların cevaplanması ve birtakım medya kontrollerinin yapılması da mümkün. Bununla birlikte bu küçük ekran, ana ekran için vizör olarak da kullanılabilmekte.

ZTE Libero Flip kamera kısmında ise 50 MP çözünürlüğe sahip bir ana kameranın yanı sıra 2 MP çözünürlükte bir derinlik sensörüne sahip. Ön kamera kısmında ise 16 MP çözünürlüklü bir kamera bulunmakta. İşlemci tarafında ise cihaz gücünü Snapdragon 7 Gen 1 yonga setinden almakta. 6 GB RAM’e ve 128 GB depolama alanına sahip olan Libero Flip’in işletim sistemi ise Android 13’ü temel alan ZTE UI’dır.

ZTE Libero Flip Y! Mobile Tarafından Ön Siparişe Açıldı

214 gram ağırlığında olan ZTE katlanabilir telefonun kalınlığı açık iken 7,3 mm, kapalı iken de 15,5 mm olmaktadır. Bluetooth 5.2, Wi – Fi 6 ve Felica uyumlu NFC özelliklerini bulunduran cihazda 4.310 mAh batarya bulunmakta. Söz konusu batarya 33 W hızlı şarjı desteklemekte. Quick Charge 4+ ve PD3.0 standartlarına uyumlu olan ZTE Libero Flip, IP42 toz ve su sıçramasına dayanıklılık sertifikasına da sahip.

Tasarım kısmında da ZTE Libero Flip üç renk seçeneği ile piyasaya çıkıyor; mavi, beyaz ve altın rengi. Cihaz, Japon cep telefonu operatör şirketi olan Y! Mobile tarafından ön siparişe açılmış durumda. Cihazın küresel pazara ne zaman açılacağı ve ülkemize gelip gelmeyeceği henüz belli değil.