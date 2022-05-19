En Ünlü K-pop Grupları ve İsimleri

Günümüzün popüler K-pop dünyası tüm dünyada ismini duyurmakta ülkemizde de oldukça hayran kitlesine sahip olan K-pop günden güne hayran kitlesini arttırmakta. Özellikle genç kitleye hitap eden bu gruplar dansları ve müzikleri ile muhteşem bir performans sergilemekte.

Çoğunluğu Güney Kore merkezli olan bu gruplar ülkelerinde de oldukça yoğun bir ilgi görmekte, yayınladıkları her şarkı hem ülkelerinde viral olmakla kalmayıp tüm dünyada trendlerin başını çekmekte. Bu yazımızda ise en ünlü K-pop gruplarından bahsedeceğiz.

En Ünlü Kadın K-pop Grupları

Blackpink

2016 yılında YG Entertainment tarafından kurulmuş Güney Koreli kız grubudur. Grup dört üyeden oluşmaktadır: Jisoo, Jennie, Lisa ve Rose.

Twice

Sixteen isimli reality programı aracılığıyla JYP Entertainment tarafından oluşturulan ve 2015 yılında çıkış yapan Güney Koreli K-Pop kız gruplarından biridir. Grup 9 kişiden oluşmaktadır.

Itzy

JYP’nin en yeni grubu ve 4. Jenerasyondan en iyi kız grubu olarak tanımlanan Itzy Korede oldukça ve geniş bir kitleye sahip.

Red Velvet

S.M. Entertainment tarafından 2014’te oluşturulan bir Güney Koreli kız grubudur. Seulgi, Irene, Wendy ve Joy olmak üzere başta 4 kişilik bir grup olan ve sonradan gruba 5 kişi olan bir gruptur.

Aespa

SM Entertainment altında 4 üyeli Güney Koreli bir kız grubudur. “æ” kombinasyonundan gelmektedir. Grup; Karina, Giselle, Winter ve NingNing’den oluşmaktadır.

En Ünlü Erkek K-pop Grupları

BTS

Ünlü müzik grubu BTS yedi erkek üyeden oluşuyor: Jin, Suga, J-Hppe, RM, V, Jungkook ve Jimin. Grubu lideri ise RM’dir.

Stray Kids

Ünlü müzik grubu Stray Kids JYP Entertainment’a bağlı 9 üyeli erkek grubundan oluşmaktadır.

got7

JYP Entertainment’a ait 7 kişilik K-Pop grubudur. Üyeleri, Mark, Jay B, Jackson, Jinyoung, Youngjae, BamBam ve YugYeom’dur. Grup 2021 yılında dağılma kararı aldı.

txt

Tomorrow X Together, daha çok bilinen adıyla TXT, Big Hit Entertainment tarafından oluşturulan Güney Koreli erkek gruptur. Grubun beş üyesi: Yeonjun, Soobin, Beomgyu, Taehyun, ve Huening Kai’dir.