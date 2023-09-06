En Yararlı Mobil Uygulamalar 2023

Akıllı telefonları birçok şey için kullanıyoruz. Müzik dinliyoruz, oyun oynuyoruz, video izliyoruz ve sosyal medyada birbirimizle konuşuyoruz. Akıllı telefonların bir diğer kullanım alanı da hayatımızı kolaylaştırmaktır. Neyse ki, bunu yapabilen birçok uygulama var. Aşağıda listelenen uygulamalar hayatınızı çeşitli şekillerde kolaylaştırmayı anaçlıyor. İşte Android için en yararlı uygulamalar:

Microsoft SwiftKey

SwiftKey dünya çapında bir milyar indirmeyi geçti ve bunun iyi bir nedeni var. Bu özel klavye size tam kontrol sağlıyor. Uygulamanın kendisi 100’den fazla farklı temayı barındırıyor ve hatta arka plan olarak çektiğiniz veya indirdiğiniz bir resimle kendi temanızı bile oluşturabilmenizi sağlıyor. SwiftKey ayrıca 700’den fazla dil için destek içerir ve aynı anda en fazla beş farklı dili etkinleştirebilirsiniz.

Simple File Manager Pro

Akıllı telefonunuza bir sürü dosya indirme eğilimindeyseniz, bunları düzenli tutmak için Simple File Manager Pro’ya ihtiyacınız olacaktır. Bu uygulama, microSD kartlar veya USB cihazlarıyla birlikte kök dosyalarınıza erişmeniz için sezgisel bir deneyim sunar. Ayrıca isteklerinize uygun bir tema oluşturmak için çok sayıda özelleştirme seçeneği vardır.

Bundle

Gün içerisinde yaşanan gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız Bundle’ı ücretsiz olarak indirip hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Kullanıcı dostu arayüze sahip olan uygulamada teknoloji, spor, iş ve finans, bilim, sinema ve TV dahil olmak üzere pek çok kategori bulunuyor. Uygulama bildirimleri sayesinde en önemli olaylar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Adobe Lightroom

Bir fotoğraf çektikten sonra büyük ihtimalle onu düzenlemek isteyeceksiniz. Adobe Lightroom ile doğrudan akıllı telefonunuzdan kolay düzenlemeler yapabilir veya işleri bir adım öteye taşıyarak bir profesyonel gibi düzenleme yapabilirsiniz. Adobe’nin profesyonel düzeyde yerleşik bir kamerası bile vardır; böylece Lightroom, mobil fotoğrafçılık ihtiyaçlarınız için hepsi bir arada çözüm haline gelir.

ProtonVPN

ProtonVPN, kullanıcıların internette anonim bir şekilde gezinebilmesine olanak tanır. Halka açık Wi-Fi ağlarına bağlanıyorsanız, söz konusu VPN uygulaması sayesinde hassas bilgilerinizin güvenliğini sağlayabilirsiniz. Uygulamanın ücretsiz ve ücretli olmak üzere iki farklı versiyonu bulunuyor. Ücretsiz sürümde 1273 sunucu, orta hız ve bir adet VPN bağlantısı mevcut. DNS sızıntısı önleme ve bağlantı kesici gibi çeşitli özelliklerin yer aldığı hizmet, çok güçlü şifreleme teknolojilerine sahip.

Afad Acil Arama

Türkiye, coğrafyası ve sahip olduğu iklimsel yapısı nedeniyle doğal afetlerle sıkça karşı karşıya kalıyor. Bu noktada Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından geliştirilen Afad Acil Arama uygulaması, herhangi bir afet meydana geldiğinde ve zarar gördüğünüzde acil yardım talep edebilmenize olanak sunuyor. Yaralı olduğunuzda, kaybolduğunuzda, afet sonrasında enkaz altında kaldığınızda veya yakınınıza ulaşamadığınız zaman acil çağrı başlatabilirsiniz. Hattınız çekmese bile internet üzerinden arama yapabilirsiniz.

CapCut

CapCut, bir video düzenleme uygulamasıdır. Kullanıcı dostu arayüze sahip olmasıyla beraber herkesin kolayca kullanabileceği uygulamada videoları kesme, birleştirme, döndürme, hızlandırma, yavaşlatma gibi düzenleme seçenekleri ve metin, çıkartmalar, efektler ve geçişler gibi ek özellikler de bulunuyor. Uygulama, aynı zamanda müzik ekleme, ses efektleri uygulamanıza ve renk düzenlemeleri yapmanıza da olanak tanır. Uygulama her telefonda olması gereken kullanışlı uygulamalardan birisidir.

Udemy

Dünya çapında milyonlarca kişi tarafından tercih edilen Udemy’de yazılım geliştirmeden müziğe fotoğrafçılıktan tasarıma kadar ücretsiz ve ücretli olmak üzere çok fazla sayıda kurs yer alıyor. Yararlı uygulamalar arasında bulunan Udemy’de ayrıca eğitim verme imkânı da bulunuyor.

CamScanner

CamScanner telefonunuzu, metni otomatik olarak tanıyan (OCR) güçlü ve taşınabilir bir tarayıcıya dönüştüren bir uygulamadır. İşinizde ve günlük yaşamınızda daha üretken olmanıza yardımcı olacaktır. PDF, JPG, Word veya TXT formatlarındaki herhangi bir belgeyi anında tarayabilir, kaydedebilir ve paylaşabilirsiniz.

Tureng

Google Çeviri’ye alternatif olarak görülen Tureng, bir sözlük uygulamasıdır. Herhangi bir kelimenin anlamını öğrenmek istiyorsanız bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Diğer Çeviri araçları çoğunlukla yanlış çeviri yapıyorken, Tureng doğru olmasıyla öne çıkıyor.

LastPass

LastPass, en popüler şifre yöneticisi programlarından biridir. Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından tercih edilen hizmet, hesaplarınıza ait şifrelerinize tek yerden erişebilmenize olanak tanıyor. Kullanıcı dostu arayüze sahip olan uygulama ayrıca hesaplarınıza pratik bir şekilde giriş yapabilmenizi de sağlıyor.

TempMail

TempMail tek kullanımlık bir e-posta adresi (DEA) oluşturma uygulamasıdır, uzun vadeli değeri olmayan ve geçici bir e-postaya ihtiyacınız varsa TempMail ile hızlıca bir email adresi oluşturabilirsiniz. Örneğin, kişisel e-postanız herkesin eline düşsün istemiyorsunuz ama bir sohbet odasına veya tartışma panosuna kaydolmak için bir e-posta adresine ihtiyacınız varsa TempMail‘i kullanabilirsiniz. Böylelikle daha gizli ve güvenli bir şekilde istediğiniz yere kayıt olabilirsiniz.

WhatsApp

WhatsApp, şifreli multimedya sohbeti, VoIP sesli ve görüntülü aramaları ve basit kurulumuyla dünyanın en popüler mesajlaşma programlarından biridir. Her ne kadar Meta’nın satın alınması insanların platforma şüpheyle bakmasına neden olsa da, hizmetin kendisi hâlâ iyi durumda, yaygın olarak kullanılıyor ve birçok yerde SMS’ten daha güvenilir.

MEGA

Dosya ve resim yüklemenin birçok yolu vardır, ancak bu seçeneklerin tümü şifreleme açısından mükemmel değildir. Özel dosyaları şifrelemek için kullanıcı tarafından kontrol edilen yöntemi sayesinde MEGA rakiplerinden bir adım öne çıkıyor. Tek kuruş ödemeden, ücretsiz olarak 50 GB depolama alanına sahip olacaksınız ve ihtiyacınız olan her şey için 16 TB’a kadar bulut depolama alanına çıkabilirsiniz.

Google Meet

Her ne kadar Zoom’un biraz gölgesinde kalsa da, Google Meet şu anda en popüler video konferans uygulamasıdır. Bu büyük ölçüde Google’ın muhteşem platformlar arası entegrasyonundan kaynaklanmaktadır. Uygulama ile anında bir Meet görüntülü görüşmesi başlatabilir veya daha sonrası için bir görüşme planlayabilirsiniz. Meet görüşmeleri Google Takvim’den ve hatta Google Dokümanlar’dan başlatılabilir. Uygulamada yeşil oda, filtreler ve diğer birçok iletişim aracı dahil olmak üzere birçok özellik bulunmaktadır. 250 kişiye kadar olan grupları destekler. Toplantılarınızı kaydedebilir ve kaydın doğrudan Google Drive’a kaydedilmesini sağlayabilirsiniz.

Duolingo

Duolingo, Play Store’daki en güçlü uygulamalardan biridir çünkü size kısa sürede yeni bir dili nasıl konuşacağınızı ve anlayacağınızı öğretecektir. Uygulama ücretsizdir ve öğrenebileceğiniz 30’dan fazla farklı dil sunarken, halihazırda konuşabildiğinizin sınırlarını zorlamanıza yardımcı olur.

Daylio Journal – Ruh Hali Takibi

Her gün günlük tutma fikri yorucu olabilir. Daylio bu zihniyetin değişmesine yardımcı oluyor. Size yalnızca boş bir kağıt parçası vermek yerine, yanıtlamanız için bir dizi bilgi verir. Ardından, günler geçtikçe geriye dönebilir ve ruh hali grafiğinizi ve daha fazlasını gösteren kontrol paneliyle günlerinizin nasıl geçtiğini inceleyebilirsiniz.

Microsoft Office Lens

Office Lens, belgelerin ve kartvizitlerin resimlerini hızlı ve kolay bir şekilde alıp bunları PDF’lere dönüştürür. Daha sonra bunları OneDrive hesabınıza, hatta doğrudan cihazınıza kaydedebilirsiniz. Görüntüleriniz dönüştürüldükten sonra, süresi bitene kadar düzenlenebilir, ince ayar yapılabilir veya açıklamalar eklenebilir.

Smart Recorder

Yalnızca temiz bir ses kaydedici istiyorsanız, SmartMob’un Smart Recorder’ı Play Store’daki en iyi seçeneklerden biridir. Uygulama, hızlı ileri sarmaya gerek kalmadan kayıtlardaki sessizliği atlayarak mümkün olan en yüksek ses kalitesinde kayıt yapar. Daha sonra kayıtlar, başlığı düzenleyebileceğiniz ve not ekleyebileceğiniz düzenli bir arayüzde güvenli bir şekilde saklanır.

AirDroid: Dosya ve Uzaktan Erişim

AirDroid, bir telefonu bilgisayarla senkronize ederken yapmak isteyebileceğiniz her şeyi yapar. Kurulduktan sonra kullanıcılar dosyaları aktarabilir, SMS ve kişileri yönetebilir ve hatta bilgisayardan arama yapabilir veya aramaları yanıtlayabilir. Telefonunuzu diğer odada bırakıp bir şeyler olup olmadığını kontrol edebilmeniz için uzaktan erişim özellikleri bile vardır.