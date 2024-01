Ana Sayfa » Oyun Epic Games 2024’ün İlk Ücretsiz Oyunu Belli Oldu (31 Aralık – 1 Ocak) Oyun Epic Games 2024’ün İlk Ücretsiz Oyunu Belli Oldu (31 Aralık – 1 Ocak) Emine Emre 30 Görüntüleme 0

Bilindiği üzere Epic Games 20 Aralık’tan bu yana her gün bir oyunu üyelerine ücretsiz sunuyor. Bu kapsamda yılbaşı hediyesi olarak sunulan Epic Games 2024’ün ilk ücretsiz oyunu da belli oldu. Oyun, 1 Ocak 2024 saat 19:00’a kadar indirilebilecek. İşte Epic Games’in yeni yıl hediyesi…

Epic Games 2024’ün İlk Ücretsiz Oyunu Belli Oldu (31 Aralık – 1 Ocak)

Epic Games’in gizemli oyun hediyesi kapsamında yılbaşına özel hediyesi Ghostrunner oldu. Oyunun ücretsiz sunulması 31 Aralık 2023’te başladı ve 1 Ocak 2024 saat 19:00’da sona erecek. Epic Games’te 1 günlüğüne ücretsiz sunulan oyun normal şartlarda 169 TL’ye satılıyor.

Epic Games platformunun bu her gün yeni bir oyun hediyesi kampanyası, oyun severler tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor. 20 Aralık’tan bu yana pek çok önemli yapım, kampanya kapsamında platform üyelerine ücretsiz sunuldu. Destiny 2: Legacy Collection oyunu ile başlayan kampanyanın başından bugüne kadar ücretsiz sunulan oyunlar şu şekilde:

13 – 20 Aralık – Destiny 2: Legacy Collection

20 Aralık – DNF Duel

21 Aralık – Melvol Ide

22 Aralık – Art of Rally

23 Aralık – Fallout 3

24 Aralık – Ghostwire: Tokyo

25 Aralık – The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition

26 Aralık – Human Resource Machine

27 Aralık – Cursed to Golf

28 Aralık – Cat Quest

29 Aralık – Snakebird Complete

30 Aralık – Saints Row

31 Aralık – Ghostrunner

Ghostrunner Hakkında

One More Level, All in! Games, Slipgate Ironworks, 3D Realms tarafından geliştirilen ve 2020 yılının Ekim ayında All in! Games ve 505 Games tarafından yayımlanan Ghostrunner, birinci şahıs slasher oyunudur. Siberpunk ile post apokaliptik temalarının birleştirilerek oluşturulduğu, hızlı aksiyon oyun severlerin tercih edeceği türden bir oyun olan Ghostrunner’a Epic Games’ten ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz.

Hali hazırda Steam’de yüzde 70 indirimle 4,49 dolardan satılan Ghostrunner; 40 binden fazla incelemede “çok olumlu” görüş ortalaması yakalamıştır. Oyunun Epic Games Store tarafından bedava verilmesi, oyuncuları bir hayli mutlu etmiştir.

Ghostrunner Epic Games’te Ücretsiz Olarak Nasıl İndirilir?

Epic Games’in yeni yıl gecesi için seçtiği hediye oyun olan Ghostrunner’ı ücretsiz bir şekilde indirmek için Epic Games resmi internet sitesinden kullanıcı hesabına girmek gerekmektedir. Ardından Ghostrunner oyunun üzerine gidip “yükle” butonuna tıklayarak oyunu kütüphanenize indirebilirsiniz. 1 Ocak saat 19:00’da oyunu ücretsiz alma hakkı sona erecektir.