Eski Nostaljik Windows Oyunları – Nostaljik Windows Oyunları Oynanabilecek Siteler

İnsanoğlu varlığından bu yana kendisini sürekli eğlendirme çalışmıştır. Özellikle PC’nin hayatımıza girmesi ile beraber insanların oyun oynadığı ortamlar daha da genişlik kazanmış oldu. Hepimiz çocukken PC başında oyun oynamışızdır. Eğer eski oyunların tadını almak ve bir kez daha oynamak isterseniz, bu yazımızda sizlere eski nostaljik Windows oyunları hakkında ipuçları vereceğiz.

1990 yılların başında piyasaya sürülen Windows 3.0 ve 3.1 işletim sisteminde bulunan oyunları bir internet sitesi kendi içerisine bu oyunları dahil etti. Bu sitenin adı Internet Archive. Internet Archive, Windows 3.0 ve 3.1 içerisinde yer alan oyunlarını çoğunu kendi bünyesine dahil etti. Sizlerde bu eski oyunları deneyimlemek isterseniz, bu siteden oyunlara erişim sağlayabilirsiniz.

1990’larda hayatımıza giren PC’deki oyunlarda grafik kalitesi oldukça düşüktü ve oyunlar oldukça basitti. Her geçen yıl teknolojinin gelişmesiyle beraber oyunların kalitesi ve zorluğu arttı. Sizlerde bu listedeki oyunlara bakarak oyun dünyasının gelişimini gözlemleyebilirsiniz.

Solitaire

Hemen hemen her çocuk, PC başında oturan büyüklerin Solitaire oynadığını görmüştür. Daha sonra ise fırsat bulduklarında kendileri oynamıştır. Solitaire oyunun günümüzde onlarca farklı versiyonu bulunmaktadır. Bunların içerisinden en yaygın olarak oynananı klasik Solitaire versiyonudur.

Solitaire oyununda kurallar oldukça basittir. Ayrıca oynaması da oldukça keyiflidir. Windows’un eski sürümlerinde karşımıza çıkan Solitaire, dönemin en popüler oyunlarından birisi olmuştur. Ayrıca bu oyunu oynamak için ne internete ne de herhangi bir ücret ödeminize gerek yok.

Chess Titans

Satranç severler ve strateji oyunlarının hastaları için de Windows üzerinde bir oyun vardı. Bu oyun tabi ki Chess Titans’dır. Chess Titans, Windows 7 ile beraber hayatımıza girdi ve bizlere güzel anlar yaşattı. Özellikle kendini geliştiren birçok insan, gerçek dünyada da kendisine bir satranç takımı satın aldı.

Teknolojinin gelişmesiyle beraber ilginç bir biçimde satranç üzerine ilgi de arttı. Bunların temelinde satranç temalı dizi ve filmleri hayatımıza girmesi oldu. Sizlerde Chess Titans oyunu deneyimlemek isterseniz birçok internet sitesi içerisinde bu oyunu indirip oynayabilirsiniz.

Mahjong

Mahjong’ta her taşın üzerinde ayrı bir desen var ve her taştan da bir çift var. Mevsimleri yansıtan taşlar bir grup sayılıyor ve birbirleriyle eşleşebiliyor. Çiçek desenlerini barındıran taşlar da keza aynı şekilde birbiriyle eşleşebiliyor. Taşlar, piramit gibi üst üste inşa ediliyor.

Windows’un eski sürümlerinde karşımıza çıkan Mahjong, birçok insanın severek oynadığı oyunların başında geliyordu. Mahjong ile beraber insanlar hem eğlenirken hem de kaliteli zaman geçiriyordu.

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