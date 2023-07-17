Eski Samsung Telefonlar, Yeşil-Pembe Ekran Sorunuyla Karşı Karşıya!

Samsung akıllı telefon kullanıcıları, Super AMOLED ekranlarla donatılmış cihazları ağırlıklı olarak etkileyen bir sorun olan, ekranlarında tekrar eden yeşil ve pembe çizgilerle mücadele etmeye devam ediyor.

Samsung sorunu fark etmiş ve bu sorundan etkilenen garanti dışı Galaxy Note 20 ve Galaxy S20 serisi telefonlar için ücretsiz onarım politikası sunmuş olsa da, diğer cihazların da benzer ekran anormalliklerinden muzdarip olduğunu belirtmekte fayda var.

Dikkate değer bir vaka, satın aldıktan sadece beş ay sonra Galaxy Z Flip 4’ün sol üst tarafında yeşil bir çizgiyle karşılaşan Hindistan’daki bir kullanıcıyla ilgiliydi. Kullanıcının fiziksel bir hasar olmadığına dair güvence vermesine rağmen servis merkezi, sorunun garanti kapsamında olmadığını iddia ederek ücretsiz ekran değişimini reddetti. Kullanıcının Twitter aracılığıyla çaresizce Samsung ile iletişim kurma girişimleri sessizlikle karşılandı ve kendilerini yok sayılmış ve reddedilmiş hissetmesine neden oldu.

Garanti kapsamı dışında kalan bir Galaxy S22 Ultra ve Note 20 Ultra için cömertçe ücretsiz ekran değişimi teklif etmelerine rağmen, etkilenen tüm cihazlara aynı nezaketi göstermediler. Bu seçici yaklaşım, özellikle üst düzey modellere yatırım yapmış sadık müşterileri arasında, Samsung’un itibarına potansiyel olarak zarar verebilir.

Ayrıca, bazı kullanıcıların ekranlarında beyaz çizgiler bildirdiğini ve bu sorunun ciddiyetini daha da vurguladığını belirtmekte fayda var. Örneğin, Hintli bir kullanıcı yakın zamanda Samsung Galaxy A71’in ekranında beyaz bir çizgi olduğunu bildirdi.

Bu sorunun neden olduğu hayal kırıklığı, bazı kullanıcıların cihazlarını satmak gibi sert bir adım atmasına neden oldu. İlginç bir şekilde, bu ekran sorunları, ürün yazılımı güncellemelerinden sonra bile devam ediyor, bu da temel nedenin fiziksel hasar veya kullanıcının hatalı kullanımı olmadığını gösteriyor.

Bu rahatsız edici gelişmeler göz önüne alındığında, Samsung’un kararlı adımlar atması ve bu yaygın kullanıcı şikayetlerini çözmeye öncelik vermesi çok önemli. Bunu yaparak, müşteri memnuniyetine olan bağlılıklarını gösterebilirler ve potansiyel olarak itibarlarına gelebilecek herhangi bir zararı azaltabilirler. Samsung, müşterilerinin güvenini tazelemek ve güvenlerini sürdürmek için resmi servis merkezleri ve sosyal medya aracılığıyla da kapsamlı destek sunmalı.