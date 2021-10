Et işareti Nasıl Yapılır? Klavyede Et İşareti Yapmak

@ (At) simgesini oluşturmak için tam olarak basmanız gereken tuşlar, işletim sisteminize (Windows veya Mac), klavyenizin yapılandırma diline ve dizüstü bilgisayarınızın sayısal tuş takımına sahip olup olmamasına bağlı olarak değişir.

Bu yazımızda et işareti, et işareti nasıl yapılır, at işareti, bilgisayarda @ nasıl yapılır, klavyede et nasıl yapılır, et harfi, at nasıl yapılır, et nasıl yapılır klavye, gmail işareti, gmail işareti nasıl yapılır gibi sorular ve konular hakkında detaylı bilgilendirmeleri yapmaya çalışacağız.

Ve işareti, yıldız işareti, yaklaşık işareti, virgül, parantez – İngilizce dilinde yaygın olarak kullanılan sembollerin çoğu, kendileriyle ilişkili belirli isimlere sahiptir, bu nedenle, “biliyorsunuz, bu dalgalı sembol, şuna benzer” demek zorunda kalmadan onlar hakkında konuşabiliriz. İnternetin ortaya çıkması ve onunla birlikte, e-posta adreslerinde ve sosyal medyadaki “@” işaretinin günümüzde oynadığı önemli rol ile birlikte, bir zamanlar nadir görülen bu simge, şimdi birçok insanın ona ne diyeceğini merak ediyor.

Resmi olarak, bu sembol ticari olarak adlandırılır . Gayri resmi olarak, çoğu insan buna at işareti veya sadece at olarak atıfta bulunuyor gibi görünüyor . Son zamanlarda buna atmark diyen bir hareket de var . Ayrıca salyangoz, kıvrılma, turta, whorl ve jakuzi gibi çok sayıda takma ad vardır. Artık her yerde bulunan sembolün bu takma adlarının çoğu, Ukraynaca ve İbranice gibi diğer dillerden çevrilmiştir.

İşaretin nereden geldiği biraz gizemli ve kökeninin arkasında birkaç teori var. Bir teori, işaretin, orta çağda el yazmalarını doğru veya at gibi kelimeler için kopyalarken kullanılan yorgun keşişlerin vuruş sayısını azaltmak için geliştirildiğini öne sürüyor. Bir başka popüler teori, amforayı belirtmek için kullanılmış olmasıdır – 6. yüzyıldan beri şarap, baharat ve tahıl nakliyesi için kullanılan amfora kavanozları adı verilen büyük pişmiş toprak kavanozların kapasitesine dayanan bir ölçü birimi.

İşaretin ilk kaydedilen kullanımı, amfora belirtmek için kullanan Floransalı bir tüccar olan Francesco Lapi’nin 1536 tarihli bir mektubundaydı. “Orada bir fıçının otuzda biri olan bir şarap amforası 70 veya 80 duka değerindedir” cümlesini yazdı. amforayı temsil etmek için @ kullandı.

Elbette, 1800’lerin sonunda @, “ticari A” olarak bilinir hale geldi ve büyük ölçüde işlem veya muhasebe bağlamlarında kullanıldı.

Ancak, 1971’de BBN Technologies’in programcısı Ray Tomlinson, at işaretinin bugün kullanıldığı gibi e-posta adreslerinde kullanılmasını önerdi. Amaç, user@host’ta “bulunduğu yeri” temsil etmekti.

Sizlere yazımızın devamında et işareti, et işareti nasıl yapılır, at işareti, bilgisayarda @ nasıl yapılır, klavyede et nasıl yapılır, et harfi, at nasıl yapılır, et nasıl yapılır klavye, gmail işareti, gmail işareti nasıl yapılır gibi soruların cevaplarını verecek ve kısa yollarını göstereceğiz.

Bilgisayarda @ Nasıl Yapılır?

Windows bilgisayarda @ sembolü:

Sayısal tuş takımına sahip bir bilgisayarda Ctrl + Alt + 2 veya Alt + 64 kombinasyonlarını kullanabilirsiniz.

Amerika Birleşik Devletleri için İngilizce klavyede Shift + 2 tuşlarına basın.

İngiltere için bir İngilizce klavyede Shift + ` tuşlarını kullanın.

Latin Amerika için bir İspanyolca klavyede Alt Gr + Q tuşlarına basın.

Uluslararası bir İspanyolca klavyede Alt Gr + 2 tuşlarına basın.

İtalyanca klavyede Alt Gr + Q tuşlarına basın.

Fransızca klavyede ise Alt Gr + à kombinasyonunu kullanın.

Mac’te @ sembolü: