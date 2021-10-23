Facebook Hesap Silme Nasıl Yapılır 2021 (Linkli)

Dünya çapında insanlar, arkadaşları ve aileleriyle bağlantı kurmak ve orta derecede eğlenceli kedi videoları üzerinde yabancılarla anlamsız tartışmalara girmek için Facebook’u kullanıyor. Ancak bazıları sosyal medya platformunun hayatın önemli bir parçası olduğunu düşünürken, diğerleri veri skandallarını ve gizlilik sorunlarını rahatsız edici buluyor. Facebook’a geçici veya kalıcı olarak ara vermek isteyenler için hesabınızı silme veya devre dışı bırakma talimatları aşağıdadır.

İster çevrimiçi gizliliğinizle ilgili endişeleriniz olsun, ister yalnızca sosyal medyayla bağlantınızı kesmek isteyin, bir Facebook hesabından kurtulmanın iki yolu vardır: Hesabınızı geçici olarak devre dışı bırakabilir veya kalıcı olarak facebook hesap silme seçeneğini seçebilirsiniz.

Bir Facebook hesabını silmek veya devre dışı bırakmak arasındaki fark nedir?

Bir Facebook hesabını devre dışı bırakmak ve silmek arasındaki en büyük fark, Facebook hesabınızı devre dışı bırakmanın size istediğiniz zaman geri dönme esnekliği sağlaması ve facebook silme işleminin kalıcı bir işlem olmasıdır.

Facebook’u devre dışı bıraktığınızda ne olur?

Hesabınızı devre dışı bıraktığınızda, gönderiler, fotoğraflar, arkadaş listeleri ve “hakkında” bilgiler dahil olmak üzere zaman çizelgeniz gizlenir ve diğerleri hesabınızı arayamaz. Ancak, gönderdiğiniz mesajlar gibi bazı bilgiler görünür durumda kalır. Facebook, gelecekte reaktif olmayı seçmeniz durumunda tüm bilgilerinizi (arkadaşlar, gönderiler, fotoğraflar, ilgi alanları) kaydeder.

Facebook’u sildiğinizde ne olur?

Öte yandan facebook hesap silme geri dönüşü olmayan bir işlemdir. Facebook hesabı silme işleminden sonra tekrar erişim sağlayamazsınız ve kullanıcıyla ilişkili her şey kalıcı olarak kaldırılır. Bu nedenle Facebook, fikrinizi değiştirmeniz durumunda, istek yapıldıktan sonra silme işlemini birkaç gün erteler. Facebook kapatma işlemi sırasında Facebook’un yedekleme sistemlerinde saklanan tüm verilerinizin tamamen silinmesi, hesabınızın kaldırılmasından sonra 90 gün kadar sürebilir.

Facebook Hesap Silme

“Hesabınızı Silin” sayfasına gidin.

Facebook hesap silme linki:

( https://www.facebook.com/help/delete_account )

Bu facebook silme linki ile işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Sağ alt köşedeki “Hesabı Sil”e tıklayın.

Facebook hesap silme işlemini gerçekleştirmeden önce bilgilerinizin bir kopyasını indirmenizi önerir, böylece bu bilgilere sahip olursunuz ve gönderdiğiniz her şeyi kaybetmezsiniz. Bu, özellikle arkadaşlarınızdan kaydetmek istediğiniz fotoğraflar veya gönderiler varsa önemlidir.

Facebook’ta bilgilerinizi nasıl indirirsiniz?

Herhangi bir Facebook sayfasının sağ üst köşesindeki ters üçgene tıklayın.

“Ayarlar”a gidin.

“Facebook Bilgileriniz”e tıklayın.

“Bilgilerinizi İndirin”in yanındaki “Görüntüle”yi tıklayın.

İsteğinize veri kategorileri eklemek veya kaldırmak için sayfanın sağ tarafındaki kutuları işaretleyin veya işaretlerini kaldırın.

İndirme biçiminizi, fotoğraf ve videoların kalitesini ve talebinizin tarih aralığını seçin.

İsteğinizi onaylamak için “Dosya Oluştur”a tıklayın.

İndirme talebiniz hazırlandığında bir bildirim alacaksınız.

“Bilgilerinizi İndirin” sayfasına tekrar gidin (ters üçgen >> “Ayarlar” >> “Facebook Bilgileriniz” >> “Bilgilerinizi İndirin”in yanındaki “Görüntüle”yi tıklayın).

“İndir”e tıklayın.

Tüm işlemlerden sonra hesabınızı yeniden etkinleştiremeyeceksiniz. Facebook hesap silme işleminden sonra profilinize ait tüm bilgiler, bütün fotoğraflarınız, paylaşmış olduğunuz gönderileriniz, videolarınız ve eklediğiniz diğer her türlü şey kalıcı olarak silinecektir. Bu durumda facebooka eklediğiniz hiçbir şeyi geri alamazsınız. Artık Facebook Messenger’ı kullanamayacaksınız.

Spotify ya da Pinterest gibi Facebook hesabınızla kayıt yapmış olduğunuz diğer uygulamalar için Facebook Girişini kullanamazsınız. Bu hesapları kurtarmak için uygulamalara ve web sitelerine başvurmanız gerekebilir.

Arkadaşlarınıza gönderdiğiniz mesajlar gibi bazı bilgiler, hesabınızı sildikten sonra onlara görünmeye devam edebilir. Gönderdiğiniz mesajların kopyaları arkadaşlarınızın gelen kutularında saklanır.”

Facebook, yayınladığınız her şeyi kalıcı olarak kaldırmak için silme talebinin başlangıcından itibaren 90 güne kadar ihtiyacı olduğunu söylüyor. Hatta veri politikasının bir parçası olarak yasal sorunlar için bazı verileri yedek depoda tutabilir. Ayrıca hesabınızı sildikten sonra 30 günlük bir ödemesiz süre sunar. 30 gün içinde hesap silme işleminizi nasıl iptal edeceğiniz aşağıda açıklanmıştır:

Facebook hesabınıza giriş yapın.

Silmeyi İptal Et’e basın.

Facebook’u güvenli bir şekilde kullanmak için ipuçları

Bazı kullanıcıların Facebook’u devre dışı bırakmak veya silmek istemediklerini ancak yine de güvenlik endişeleri olduğunu anlıyoruz. Facebook’ta gizliliğinizi ve güvenliğinizi daha iyi yönetmek için atabileceğiniz adımlar vardır. İşte yardımcı olabilecek bazı ipuçları: