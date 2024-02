Fantastic Four’un Kahramanları Duyuruldu, Filmin Vizyon Tarihi Değiştirildi

Heyecanla beklenen Marvel’ın yeni filmi The Fantastic Four’un kahramanları duyuruldu. Marvel Sinematik Evreni’nde hayat bulacak olan Fantastic Four Matt Shankman tarafından yönetilecek. Uzun zamandır hazırlık aşamasında olan bu beklenen filmin ana karakterleri oldukça merak ediliyordu. Aslında daha önce sızıntılarla gündeme gelen isimler filmin ana karakterleri olarak deklare edildi. 2025 yılında izleyici ile buluşacak olan Fantastic Four filmin vizyon tarihi de birkaç ay ileri atıldı.

Fantastic Four’un Kahramanları Duyuruldu

Yaklaşık 5 yıl kadar önce Disney – Fox arasında yapılan bir anlaşma ise Fantastic Four ve X-Men serileri Marvel’in oluştu. Heyecanla beklenen Fantastic Four’un karakterleri serinin severleri tarafından merak ediliyordu ancak Marvel Fantastik Dörtlü karakterlerini yeni duyurdu. Karakterlerin açıklanmasıyla birlikte daha somut bir hal alan film Marvel evreninin nadide parçalarından biri olacak.

Fantastik Dörtlü hakkında daha önce sızıntılarla gündeme gelen isimler vardı, bu isimler şimdi ki Marvel’in açıkladığı kişiler oldu. Bu kapsamda Fantastik Dörtlü’de Mr. Fantastic’i Pedro Pascal, Sue Storm’u Vanessa Kirby , Johnny Storm karakterini Joseph Quinn, The Thing’i ise Ebon Moss-Bachrach canlandıracak. Bu ünlü isimler Marvel Sinematik Evreni’nde muhteşem bir hava estirecek.

Fantastic Four ana karakterlerine hayat verecek olan yıldızlardan Pedro Pascal’ı The Mandalorian ve The Last of Us’tan, Vanessa Kirby’i Napoleon, Mission: Impossible 7’den, Joseph Quinn’i Stranger Things’ten ve Ebon Moss-Bachrach’ı ise The Bear’dan hatırlıyoruz. Bu dörtlüye yıldızlar ekibi gibi bir kadro diyebiliriz.

The Fantastic Four Vizyon Tarihi Ne Zaman?

Marvel sosyal medya hesabı X’te yaptığı paylaşımla The Fantastic Four vizyon tarihinin değiştiğini de duyurdu. Daha önceki bilgilere göre film aslında 2 Mayıs 2025’te izleyici ile buluşacaktı. Ancak yayınlanma tarihi 25 temmuz 2025 olarak değiştirildi. Marvel 2 Mayıs 2025’te Thunderbolts filminin vizyona gireceği duyuruldu. Bu şekilde MCU (Marvel Sinematik Evreni) vizyon takviminde bu iki yapımın yayınlanma tarihleri yer değiştirmiş oldu.

Marvel’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise şu şekilde:

Happy Valentine’s Day from Marvel’s First Family! Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, and Joseph Quinn are The Fantastic Four.



Marvel Studios' #TheFantasticFour, in theaters July 25, 2025. pic.twitter.com/unLVxPsjSW — Marvel Entertainment (@Marvel) February 14, 2024

Marvel Sinematik Evreni’nin önemli işlerinden biri olan The Fantastic Four’un yönetmeni Matt Shankman tarafından gerçekleştirilecek. Filmin nasıl olacağına ilişkin detaylı bilgiler henüz bulunmuyor ancak filmde Fantastic Four çizgi romanlarında kötü karakter olarak yer alan Doctor Doom yani Victor Von Doom da filmde yer alacağı bilinmekte. Ancak Marvel Doctor Doom için hangi yıldızı düşünüyor henüz belli değil.

Marvel, karakterlerini özenle seçiyor çünkü bu karakterlerin ilerleyen zamanlarda bu karakterlerin MCU’da önemli roller üstlenebilme ihtimali bulunuyor. Bu konuda karakterlerin bir sonraki Thanos figürü olarak konumlandırma ihtimali de bulunmakta. Dolayısıyla Marvel, Fantastic Four’da özellikle öne çıkan karakterler için yıldız isimleri kadroya ekliyor.

The Fantastic Four Çizgi Romanı Hakkında

Fantastik Dörtlü (The Fantastic Four, FF), Marvel Comics tarafından yayımlanan bir hayalî karakterler topluluğudur. Stan Lee ve Jack Kirby tarafından oluşturulan çizgi romanın ilki 1961 yılının Kasım ayında yayımlanmıştır. Fantastik Four, Fantastik Dörtlü adıyla ülkemizde 1988 yılında yayınlanmaya başlamıştır. FF, Alfa yayınları tarafından orijinal 190’ıncı sayıdan itibaren yayınlanmaya başlanmıştır.