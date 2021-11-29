Bugün sizlere Şekilli, Farklı ve Değişik Yazı Tiplerini göstereceğiz. Farklı ve değişik yazı tipleri günümüzde sıkça kullanılıyor bilgisayar oyunu oynayanlar için nick name isminin dikkat çekici olması için. Instagram Twitter Facebook tarzı sosyal medya uygulamaları kullananlarda sıkça değişik yazı tiplerini kullanıyorlar.

Arial Yazı Fontu

En yaygın kullanılan fontlar arasında yer alan model, HTML için en güvenli yazı tipi olarak kabul ediliyor. Online makale ve yazılı medya içeriğini bolca bulunduran web siteleri bu fontu tercih ediyor.

Windows ve iOS işletim sistemlerinde halihazırda bulunuyor. 1982’de kullanıcılarla buluşan font, 10 kişilik bir grup tarafından tasarlandı. Aslında Helvetica fontunu lisanssız olarak kullanmak üzere geliştirilmiş bir fikirdi, bu yüzden iki font arasında çok küçük farklar bulunuyor.

Helvetica Yazı Tipi

Hakkında 80 dakikalık belgesel yapılmış olan font dünyanın en popüler yazı fontları şablonlarından biri. Kullanımını reklamlar ve logolar başta olmak üzere hemen her yerde görebiliyorsunuz. Tipografinin amacına çok uygun olarak tasarlandığı için bu kadar popüler. Okunaklı, kolay algılanabilir ve net bir font sunuyor.

Formunda başka anlamlar barındırmaksınız yönlendirme işaretlerinde kolay algılanır bir yazı tipi olmak üzere tasarlanan font, zaman içinde trafik levhalarından reklam panolarına kadar birçok farklı alanda kullanılmaya başlandı.

Times New Roman Yazı Stili

Geleneksel bir yazı stili olan ve en bilinen fontların başında gelen bu model, genellikle haber sitelerinde kullanılıyor. Tırnaklı yazı stili okunmayı ve algılamayı kolaylaştırıyor. Bu sayede arka arkaya okunan haberlerin kullanıcıyı yormaması sağlanıyor. İlk olarak zamanında The Times gazetesinin başarısızlığının tipografisinden kaynaklandığı üzerine kaleme alınan bir eleştiri yazısı üzerine tasarlandığı ve The Times’ın yeni yazı tipi olarak kullanılmaya başlandığı biliniyor.

Sans-Serif Yazı Tipleri

Broşür afiş ve benzeri modern kullanımlara uygun olarak tercih ediliyor. Modern ve basit olan bu model, web sayfalarında en çok tercih edilen yazı stillerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Tırnaksız bir model olduğu için küçük yazıların yer aldığı içeriklerle uyumlu bir görüntü sağlıyor.

Aslında bir font ailesini temsil eden Sans-Serif, birçok serifsiz fontu tanımlamak için kullanılıyor. Başı ve sonu düz biten harflerden meydana gelen bu model, keskin hatları ile dikkat çekiyor. Sans-Serif, farklı yazı tipleri grubunu içinde barındırmaktadır.

Bodoni Yazı Karakteri

Estetik yapısı ve grafiksel tasarımı ile medya sektörü ile alakalı web sitelerinde sıkça kullanılıyor. Grafik tasarımı ve reklamcılık sektörlerinin vazgeçilmezi olan bu font dekoratif metinlerin yanında logo tasarımlarında tercih ediliyor.

Sofistike ve anlaşılır bir etki sunarak açıklığı hedefleyen font, etkileyici bir karakter anlayışını simgeliyor. Adını 1798’de Giambattista Bodoni isimli kendi tasarımcısından alan font, Goodfellas filminin posterinde de kullanılmıştı.

Courier Font Grubu

Genellikle kütüphanecilerin ve ciddi işlerle ilgilenen web sayfalarının fontu olarak biliniyor. Aynı zamanda Hollywood için bir senaryo yazıldığında bu fontun kullanılması zorunlu tutuluyor. Bu 100 yıldır kullanılan ve değişmeyen evrensel bir senaryo yazım standardı haline geldi.

İşletim sistemlerinde önceden yüklü olarak gelen bildirimlerdeki HTML yazı stilinde bu fontun kullanıldığını görebiliyorsunuz. Aralıkları sabit bir genişlik sunan font okunaklı ve eşit bir görünüm sağlıyor.

Garamond Yazı Tipi

En sevilen fontlardan biri olan Garamond, azimli bir yazı tipi karakteri yansıtıyor. 1996 yılında tasarlanmış olan yazı fontu, tırnaklı yapıya sahip. Uzun metinlerin yer aldığı dergi ve haber sayfalarında sıkça tercih ediliyor.

Serif fontlarının en ünlüsü olan yazı tipi, kitapların gövdelerinde çok fazla karşımıza çıkıyor. Hızlı okuma yapmaya olanak veren tasarım, tırnaklı yapısıyla algılamayı kolaylaştırıyor. Bu yüzden birçok yayınevi tarafından kullanılıyor.

Trajan Yazı Fontu

Poster ve afiş tasarımları için tercih edilen font, bir film sitesi hazırlıyorsanız görkemli tasarımıyla oldukça dikkat çekici başlıklar atmanızı sağlayabiliyor. Roma tabletlerinde bulunan yazı stilini yansıtan font, epik bir his uyandırıyor. Dekoratif yazı tipleri ailesinden sayılan Trajan, ofis ya da mekan dekorlarında da kullanılabilmektedir.

Comic Sans MS Şekilli Yazı Fontları

Dünyanın en tartışılan fontlarından biri olmanın yanında en çok da kullanılan yazı stili olarak kabul görüyor. Profesyonel tasarımcılar tarafından ciddiyetsiz göründüğü için sevilmeyen fontun kullanıcıda güvensizlik hissi yarattığı düşünülüyor. Ancak eğlenceli siteler için oldukça uygun. Comic Sans MS, şekilli yazı fontları sınıfı içinde yer alan bir yazı tipi olarak öne çıkıyor.

Bu font ilk olarak çocuklara hitap etmek üzere tasarlanmış olsa da disleksi rahatsızlığı bulunan insanlar için faydalı olmasıyla biliniyor. Böyle olsa da, dünya genelinde fontun kullanımını yasaklatmak üzere imza kampanyaları başlatıldığı da görüldü.

Cardo Yazı Tipleri

Birçok dilde bulunan özel karakterlerin kullanılabilmesine olanak sağlayan bu font, kalın italik ve normal seçeneklerde kullanılabiliyor. Eski bir havası olan yazı stili, geleneksel markaların sayfalarında köklü bir marka algısı yaratıyor.

Bu yazı stili ilk olarak Orta Çağ ve İncil’le ilgilenen akademisyenler ve dilbilimciler için geliştirildi. Serif bir font olan Cardo, tırnaklı yapıya sahip görüntüsüyle kolay okunabiliyor. En farklı yazı tipleri arasında yer almaktadır.

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