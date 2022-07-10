Ülkemizin köklü ve en eski kulüplerinden biri olan Fenerbahçe geçtiğimiz yılda kripto para platformuna muhteşem bir giriş yapmıştı. Bildiğiniz gibi günümüz dünyasında kripto para girişimciliği oldukça fazla artmakta, uzmanların görüşlerine göre yakın bir zamanda kripto para evreni dünyanı piyasasını oluşturacağını ifade ettiler. Fenerbahçe token artık uluslararası borsada boy gösterecek.

Geçen yıl ağustos ayında Paribu platformuna giriş yapan Fenerbahçe token şu ana kadar değerini 5’e katlamış durumda. Fenerbahçe token bu yaptığı adım ile çok önemli bir gelişme göstererek dijital varlık ticaret platformlarından birisi olan Bitfinex’te listelenecek.

Bitfinex Fenerbahçe token için şu açıklamada bulundu; ”Fenerbahçe Token’i listeleyen ilk uluslararası kripto para borsası olmaktan gurur duyuyoruz” şeklinde açıklama yaptı.

Uluslararası borsada yerini almayı planlayan Fenerbahçe token şu anda 37-38 TL etrafında işlem görmekte. Lakin bu adımı ile fiyatlarında artış olacağı muhtemel gibi gözüküyor.

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