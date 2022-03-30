Shiba Coin Nedir? 2022 Shiba Coin Geleceği ve Yorumları

2022 yılının başlarında kripto piyasasına hızlı bir giriş yapan ve birçok yatırımcı tarafından Shiba Coin, birçok insanın güvenerek aldığı bir coin olarak biliniyor. Özellikle piyasa da Shiba Inu veya Shina Token olarak da bilinen iş kanıtı olarak Ethereum’a dayanıyor.

Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Cardano ve Tether gibi kripta para piyasasının değerli coinlerinin ardından özellikle son günlerde gündeme gelen Shiba Coin merak konusu oldu. Kripto para piyasasında Dogecoin katili olarak gösterilen Shiba Coin’in yükselişi kripto para piyasası hareketlendirdi.

SHIB kod adı ile piyasada yer alan Shiba Coin, 2020 yılının yaz aylarında kripto para borsasına hızlı bir giriş gerçekleştirdi. Özellikle DOGE Killer lakabı kazandıktan sonra ünlenen Shiba Coin, Dogecoin’in piyasa değerini altüst etti. Fiyatı oldukça düşüktür, bu sayede kullanıcıların “milyarlarca hatta trilyonlarca tane satın almasına” olanak tanımaktadır, şu anda yaklaşık 400 trilyon Shiba Token dolaşmaktadır.

İsmi, logosunda bulunan köpek türü Shiba Inu’dan gelmektedir ve Dogecoin’den esinlenerek geliştirilmiştir ancak Dogecoin’den daha başarılı olma hedefi doğrultusunda DOGE Killer (Doge Katili) sloganıyla yoluna devam etmiştir. Shiba Inu, Ağustos 2020’de “Ryoshi” olarak bilinen anonim bir kurucu tarafından başka bir kripto para birimi olan Dogecoin’den esinlenmiş olarak oluşturulmuştur. O zamanki token fiyatı, 20 Nisan 2021’de 0,000002 ABD Dolarına ulaşana kadar önemsizdi. 9 Mayıs 2021’de, fiyat 0,000009 ABD dolarının üzerine çıkarak 10 Mayıs 2021’de 0,0000388 ABD dolarında zirve yaptı.

SHIBA INU web sitesi, dünyanın her yerinden köpeklerden ilham alan sanatçıları, SHIBA INU topluluklarını NFT pazarına getirirken “sanatsal Shiba hareketini” teşvik etmeye davet ediyor. SHIBA INU, Shiba Inu Kurtarma Derneği ile gerçek, canlı Shiba Inu köpeklerini kurtarmak için bağış toplamak amacıyla Amazon Smile’ı kullanarak bir kampanya da oluşturdu.

Güncel olarak bakıldığı zaman Shiba Coin 0.0004046 TL olarak görülmektedir. Her geçen gün hacmini artıran Shiba Coin, hem güvenilir hem de oldukça düşük fiyatlı bir coin’dir.

Fetch Coin Nedir? 2022 Fet Coin Geleceği ve Yorumları