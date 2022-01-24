FIFA 22 En İyi Genç Oyuncular

Futbol, günümüzün en yaygın olarak yapılan spor dallarından birisidir. Özellikle gelişen teknoloji ile beraber birçok oyun platformunda bu futbol oyunları oynayabiliyoruz. FIFA serisi bu oyunların başında geliyor. Bugünkü yazımızda sizlere FIFA 22 en iyi genç oyuncular listesini sizler için derledik.

FIFA Ultimate Team, birçok oyunsever tarafından zevkle oynansa da, bazı oyuncular halen zevkle oynadığı mod ise Kariyer modudur. Bu durum tüm FIFA serilerinde aynı olmuştur. Özellikle sizlerde başarılı bir takım kurmak istiyorsanız, takımınızda gelecek için genç oyuncuların yer alması gerekiyor.

FIFA 22 içerisinde ekibinizi kurmak için genç yetenekler ararken, takımınızda gerçekten hangi mevkiye ihtiyacınız olduğunu iyi analiz etmeniz önemlidir. Takım dengesi ve tutarlılık başarının anahtarıdır.

Kaleciler

Oyuncu Adı Yaş Güç Maarten Vandevoordt 19 68-86 Illan Meslier 20 75-86 Gianluigi Donnarumma 22 89-93

Defanslar

Oyuncu Adı Yaş Güç Luca Netz 18 63-85 Jarrad Branthwaite 19 63-85 Wesley Fofana 19 78-86 Alphonso Davies 20 81-89 Sergino Dest 20 75-86 Matthijs de Ligt 22 85-90 Jules Kounde 22 83-89 Dayot Upamecano 22 82-90

Orta Sahalar

Oyuncu Adı Yaşı Güç Jude Bellingham 17 76-88 Xavi Simons 17 65-84 Cemal Musiala 17 74-87 Ryan Gravenberch 18 77-89 Eduardo Camavinga 18 78-89 Pedri 18 73-89 Takefusa Kubo 20 75-89 Mason Mount 22 83-89

Hücumcular

Oyuncu Adı Yaşı Güç Ansu Fati 18 76-90 Fabio Silva 18 69-85 Myron Boadu 19 76-86 Hristos Tzolis 19 69-87 Rodrygo 19 79-88 Charles De Ketelaere 20 73-85 Gonzalo Plata 20 74-86 Vinicius Jr. 21 80-90 Ferran Torres 22 82-90

Her ne kadar FIFA’ın son yıllardaki durumu birçok oyuncusunu kaybetmesine rağmen halen büyük bir kitlesi yer alıyor. Özellikle kariyer modunda oynarken genç oyuncular, takımınızın daha iyi yerle gelmesini sağlayacaktır. Ayrıca FIFA 22 genç oyuncuları erken dönemde keşfetmek hem bütçenize hem de oyuncunun gelişimine olumlu katkı sağlayacaktır.

Referans kolaylığı için, oyuncular oyuncuları sahada farklı noktalar işgal etmeleri için eğitebilse de, isim listeleri pozisyona göre ayrılmıştır. FIFA 22 Genç Oyuncular bu tam potansiyele ancak doğru miktarda antrenman ve oyun süresi ile ulaşabilirler.

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