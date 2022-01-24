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FIFA 22 En İyi Genç Oyuncular

Birçok oyun platformunda bu futbol oyunları oynayabiliyoruz. FIFA serisi bu oyunların başında geliyor. Bugünkü yazımızda sizlere FIFA 22 en iyi genç oyuncular listesini sizler için derledik.

İbrahim Özbek

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FIFA 22 genç oyuncular

Futbol, günümüzün en yaygın olarak yapılan spor dallarından birisidir. Özellikle gelişen teknoloji ile beraber birçok oyun platformunda bu futbol oyunları oynayabiliyoruz. FIFA serisi bu oyunların başında geliyor. Bugünkü yazımızda sizlere FIFA 22 en iyi genç oyuncular listesini sizler için derledik.

FIFA Ultimate Team, birçok oyunsever tarafından zevkle oynansa da, bazı oyuncular halen zevkle oynadığı mod ise Kariyer modudur. Bu durum tüm FIFA serilerinde aynı olmuştur. Özellikle sizlerde başarılı bir takım kurmak istiyorsanız, takımınızda gelecek için genç oyuncuların yer alması gerekiyor.

FIFA 22 içerisinde ekibinizi kurmak için genç yetenekler ararken, takımınızda gerçekten hangi mevkiye ihtiyacınız olduğunu iyi analiz etmeniz önemlidir. Takım dengesi ve tutarlılık başarının anahtarıdır.

FIFA 22 genç oyuncular

Kaleciler

Oyuncu AdıYaşGüç
Maarten Vandevoordt1968-86
Illan Meslier2075-86
Gianluigi Donnarumma2289-93

Defanslar

Oyuncu AdıYaşGüç
Luca Netz 1863-85
Jarrad Branthwaite1963-85
Wesley Fofana1978-86
Alphonso Davies2081-89
Sergino Dest2075-86
Matthijs de Ligt2285-90
Jules Kounde2283-89
Dayot Upamecano2282-90

Orta Sahalar

Oyuncu Adı Yaşı Güç
Jude Bellingham1776-88
Xavi Simons1765-84
Cemal Musiala1774-87
Ryan Gravenberch1877-89
Eduardo Camavinga1878-89
Pedri1873-89
Takefusa Kubo2075-89
Mason Mount2283-89

Hücumcular

Oyuncu AdıYaşıGüç
Ansu Fati1876-90
Fabio Silva1869-85
Myron Boadu1976-86
Hristos Tzolis1969-87
Rodrygo1979-88
Charles De Ketelaere2073-85
Gonzalo Plata2074-86
Vinicius Jr.2180-90
Ferran Torres2282-90

Her ne kadar FIFA’ın son yıllardaki durumu birçok oyuncusunu kaybetmesine rağmen halen büyük bir kitlesi yer alıyor. Özellikle kariyer modunda oynarken genç oyuncular, takımınızın daha iyi yerle gelmesini sağlayacaktır. Ayrıca FIFA 22 genç oyuncuları erken dönemde keşfetmek hem bütçenize hem de oyuncunun gelişimine olumlu katkı sağlayacaktır.

Referans kolaylığı için, oyuncular oyuncuları sahada farklı noktalar işgal etmeleri için eğitebilse de, isim listeleri pozisyona göre ayrılmıştır. FIFA 22 Genç Oyuncular bu tam potansiyele ancak doğru miktarda antrenman ve oyun süresi ile ulaşabilirler.

Ayrıca bkz: FIFA 22 En Güçlü Takımlar

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