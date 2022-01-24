FIFA 22 En İyi Genç Oyuncular

Futbol, günümüzün en yaygın olarak yapılan spor dallarından birisidir. Özellikle gelişen teknoloji ile beraber birçok oyun platformunda bu futbol oyunları oynayabiliyoruz. FIFA serisi bu oyunların başında geliyor. Bugünkü yazımızda sizlere FIFA 22 en iyi genç oyuncular listesini sizler için derledik.
FIFA Ultimate Team, birçok oyunsever tarafından zevkle oynansa da, bazı oyuncular halen zevkle oynadığı mod ise Kariyer modudur. Bu durum tüm FIFA serilerinde aynı olmuştur. Özellikle sizlerde başarılı bir takım kurmak istiyorsanız, takımınızda gelecek için genç oyuncuların yer alması gerekiyor.
FIFA 22 içerisinde ekibinizi kurmak için genç yetenekler ararken, takımınızda gerçekten hangi mevkiye ihtiyacınız olduğunu iyi analiz etmeniz önemlidir. Takım dengesi ve tutarlılık başarının anahtarıdır.
Kaleciler
|Oyuncu Adı
|Yaş
|Güç
|Maarten Vandevoordt
|19
|68-86
|Illan Meslier
|20
|75-86
|Gianluigi Donnarumma
|22
|89-93
Defanslar
|Oyuncu Adı
|Yaş
|Güç
|Luca Netz
|18
|63-85
|Jarrad Branthwaite
|19
|63-85
|Wesley Fofana
|19
|78-86
|Alphonso Davies
|20
|81-89
|Sergino Dest
|20
|75-86
|Matthijs de Ligt
|22
|85-90
|Jules Kounde
|22
|83-89
|Dayot Upamecano
|22
|82-90
Orta Sahalar
|Oyuncu Adı
|Yaşı
|Güç
|Jude Bellingham
|17
|76-88
|Xavi Simons
|17
|65-84
|Cemal Musiala
|17
|74-87
|Ryan Gravenberch
|18
|77-89
|Eduardo Camavinga
|18
|78-89
|Pedri
|18
|73-89
|Takefusa Kubo
|20
|75-89
|Mason Mount
|22
|83-89
Hücumcular
|Oyuncu Adı
|Yaşı
|Güç
|Ansu Fati
|18
|76-90
|Fabio Silva
|18
|69-85
|Myron Boadu
|19
|76-86
|Hristos Tzolis
|19
|69-87
|Rodrygo
|19
|79-88
|Charles De Ketelaere
|20
|73-85
|Gonzalo Plata
|20
|74-86
|Vinicius Jr.
|21
|80-90
|Ferran Torres
|22
|82-90
Her ne kadar FIFA’ın son yıllardaki durumu birçok oyuncusunu kaybetmesine rağmen halen büyük bir kitlesi yer alıyor. Özellikle kariyer modunda oynarken genç oyuncular, takımınızın daha iyi yerle gelmesini sağlayacaktır. Ayrıca FIFA 22 genç oyuncuları erken dönemde keşfetmek hem bütçenize hem de oyuncunun gelişimine olumlu katkı sağlayacaktır.
Referans kolaylığı için, oyuncular oyuncuları sahada farklı noktalar işgal etmeleri için eğitebilse de, isim listeleri pozisyona göre ayrılmıştır. FIFA 22 Genç Oyuncular bu tam potansiyele ancak doğru miktarda antrenman ve oyun süresi ile ulaşabilirler.
Ayrıca bkz: FIFA 22 En Güçlü Takımlar