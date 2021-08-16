Fitbit Charge 5, Yakında Görücüye Çıkmaya Hazırlanıyor

Fitbit Charge 4, geçen yıl Mart ayında açıklandı. Görünüşe göre Fitbit, üst model olarak Fitbit Charge 5‘i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Kaynağımız akıllı bilekliğin yüksek çözünürlüklü görüntülerini de paylaştı.

Sızdırılan görüntüler, Fitbit Charge 5’in en az üç renk seçeneğiyle sunulacağını gösteriyor ve Charge 5’in renkli bir dokunmatik ekranla donatılacağını doğruluyor. Bir fitness takipçisi olan Charge 5, optik kalp atış hızı sensörü ve kandaki oksijen içeriği için bir SpO2 sensörü gibi özellikler sunabilir. Ekranda belirtilen 23 Ekim tarihi, Charge 5’in lansman tarihi olabilir. Umarız, daha yeni raporlar cihazın özellikleri hakkında bilgi verir.

Fitbit Charge 4, arkadan aydınlatmalı bir OLED gri tonlamalı dokunmatik ekrana sahipti. Tek bir şarjla 7 güne kadar dayanabiliyordu. Ancak, GPS açıkken yalnızca beş saat çalışabiliyordu. 7/24 kalp atış hızı izleyici, SpO2 sensörü, uyku izleyici, rehberli nefes seansları, aktivite takibi ve hedefe dayalı egzersiz modları gibi sağlık izleme özellikleri sunuyordu.

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Charge 4’te bulunan diğer özellikler arasında temassız ödemeler için NFC, altimetre, 3 eksenli ivmeölçer, bildirim uyarısı, özelleştirilebilir saat yüzleri ve Bluetooth 4.0 bulunuyordu. Android ve iOS cihazlarla uyumluydu. Fitbit Charge 5’in de benzer özelliklerle gelmesi bekleniyor. Sadece bir tık daha üst düzey özellikler sunacak.

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