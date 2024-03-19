Ana Sayfa » Akıllı Telefon Fiyat – Performans Telefonu Infinix Note 40 Pro+ 5G Tanıtıldı Akıllı Telefon Fiyat – Performans Telefonu Infinix Note 40 Pro+ 5G Tanıtıldı Emine Emre 0 Görüntüleme

Çin meşeli bir akılı telefon üreticisi şirket olan Infinix, pazardaki rekabete daha güçlü katılmaya başladı. Özellikle 2023’ün sonuna doğru piyasada yükselişi ile göz çarpan marka, 2024 yılına da hızlı girdi. Infinix Note 40 serisinin lansmanını gerçekleştiren marka, fiyat – performans telefonu Infinix Note 40 Pro+ 5G cihazının da tanıtımını gerçekleştirdi. İşte detaylar…

Fiyat – Performans Telefonu Infinix Note 40 Pro+ 5G Tanıtıldı

Infinix Note 40 Pro+ 5G hem emsallerine göre uygun fiyatı hem de üstün özellikleri ile geliyor. Piyasada sıkı bir rekabete gireceği düşünülen cihaz tasarım ve özellik bakımından oldukça dikkat çekiyor. Kavisli bir ekranı bulunan cihazda Gorilla Glass kaplama da mevcut. Bu özelliği sayesinde oldukça dayanıklı bir ekrana sahip diyebiliriz. Infinix Note 40 Pro+ 5G özelliklerini detaylı bir şekilde inceleyelim…

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Emsallerine göre fiyat performans olarak rekabette öne geçmesi beklenen Infinix Note 40 Pro+ 5G Dimensity 7020 işlemciyle birlikte geliyor. Büyük sanal RAM olanağı bulunan cihazda 3x sensör içi yakınlaştırma özelliğine sahip 108 Megapiksel ana kamera bulunmakta. Bu ana kameranın yanı sıra 2 adet 2 Megapiksellik yan kamera da cihazda yer alıyor. Cihaz ile 4K çözünürlüklü video kaydı yapılamıyor ki bu eksi özellik olarak hanesine yazılıyor. Segmentte ilk defa Halo tasarımlı flaş yapay zekâ yer alıyor.

Cihazda 55 derece kavisli, AMOLED bir ekran bulunmakta. 120 Hz yenileme hızına sahip olan ekran 10 – bit renk desteği de barındırmakta. 1300 nit parlaklık seviyesi bulunan cihazın 2160 Hz PWM özelliği ile verimli parlaklık ayarları yapılabiliyor. Bununla birlikte ekranda bulunan Gorilla Glass kaplaması da son derece dayanıklı bir yapı oluşturarak, dış etkenlere karşı ekranı koruyor.

Infinix Note 40 Pro+ 5G Fiyatı Ne Kadar?

4600 mAh bataryaya sahip olan Infinix’in bu yeni telefonu Cheetah X1 şarj yongası ile de destelenmekte. Pek çok koruma teknolojisi ile de daha verimli şarj ortamı oluşturulmaya çalışılıyor. Infinix Note 40 Pro+ 5G telefonu soğutma sistemi ile geniş bir buhar odası ve grafit plakadan oluşuyor. Bu sistemde şarj doğrudan ana karta da gidiyor ve bu şekilde cihazın fazla ısınmasının önüne geçiliyor.

Özellikle oyun oynarken ya da yoğun kullanım sırasında bu şekilde cihazın ısınması da engellenmiş oluyor. Bunların yanı sıra cihazda JBL stereo hoparlörler ve X eksenli bir titreşim motoru da yer almakta. Infinix Note 40 Pro+ 5G fiyatı ise 310 dolar seviyesinde açıklandı.