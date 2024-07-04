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Akıllı telefon piyasasında her seviyeye uygun telefonları ile büyük bir pazar payına sahip olan OnePlus, yeni telefonu OnePlus Nord 4 ile geliyor. OnePlus Nord 4 orta seviye için tasarlanmış, uygun fiyatlı ve fiyatına göre yüksek güce sahip bir cihaz. Fiyat performans telefonu OnePlus Nord 4 çıkış tarihi ve özellikleri hakkında bilinen detayları açıklayalım…

Fiyat Performans Telefonu OnePlus Nord 4 Çıkış Tarihi Belli Oldu

OnePlus orta seviyeye uygun, gücü ile fark yaratan OnePlus Nord 4’ü piyasaya sürüyor. En çok tercih edilen telefonlar arasına katılacak olan OnePlus Nord 4, 16 Temmuz tarihinde duyurulacak. Pek çok telefonda olduğu gibi Nord 4’te de pek çok özellik tanıtımdan önce sızdırıldı. İşte OnePlus’ın yeni telefonu Nord 4 özellikleri hakkında bilinenler…

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OnePlus 16 Temmuz’da bir organizasyon düzenleyerek orta seviye telefon sınıfının gözdesi olmaya aday olan Nord 4’ün tanıtımını gerçekleştirecek. Tanıtımdan önce cihazın ortaya çıkan özelliklerine baktığımızda Qualcomm’un Snapdragon 7+ Gen 3 işlemcisinden gücünü alacağı görülmekte. Bir amiral gemisi kadar olmasa da söz konusu işlemci oldukça güçlü diyebiliriz.

Ekran büyüklüğü 6,74 inç olan telefonda 1240 x 2772 piksel çözünürlüklü AMOLED panel bulunmakta. 120 Hz tazeleme hızı ile gelen cihaz 2150 nit parlaklık seviyesine erişebilmekte. 16 MP’lik bir selfie kamerası ile gelen OnePlus fiyat performans telefonu, OIS desteği bulunan 50 MP’lik bir ana kamera barındırmakta. Arka kamera kurulumunda bir de 8 MP’lik bir geniş açı kamera yer almakta.

16 GB’a Kadar RAM, 512 GB’a Kadar Depolama Alanı

OnePlus Nord 4, 12 GB ve 16 GB’lık RAM opsiyonları ile gelmekte. Cihazın depolama alanı kısmında da 256 GB ve 512 GB’lık seçenekler sunduğunu söyleyebiliriz. 5500 mAh’lık güçlü bir bataryaya sahip olan cihaz 100 W hızlı şarj desteğine de sahip. OnePlus’un söz konusu telefonu işletim sistemi kısmında ise Android 14 tabanlı OxygenOS 14 yer almakta.

OnePlus Nord 4 Fiyatı Ne Kadar?

OnePlus Nord 4 fiyatı henüz net bir şekilde bilinmiyor. Ancak cihazın piyasadaki benzerlerine göre uygun fiyatlı ve tam bir fiyat performans telefonu olacağı söyleniyor. 16 Temmuz’da yapılacak olan lansmanda cihazın tüm özellikleri ile birlikte fiyatının da açıklanması beklenmekte. OnePlus Nord 4 hakkında merak edilen diğer detaylar açıklandığında biz de buradan sizlere duyuruyor olacağız.