Ana Sayfa » Akıllı Telefon Fiyat Performans Telefonu Redmi Note 14 Pro 2024’ün En Çok Satanı Oldu! Akıllı Telefon Fiyat Performans Telefonu Redmi Note 14 Pro 2024’ün En Çok Satanı Oldu! Emine Emre 1 Görüntüleme

Hem güçlü hem de bütçe dostu telefon olan Redmi Note 14 Pro 26 Eylül’de tanıtıldı ve çıktığından bu yana müthiş bir ilgiyle karşılaştı. Xiaomi’nin alt markası olan Redmi uygun fiyatlı telefonları ile piyasayı yerinden oynattı. Fiyat performans telefonu Redmi Note 14 Pro daha şimdiden 2024’ün en çok satanı oldu. İşte piyasaları alt üst eden Note 14 Pro serisi özellikleri…

Fiyat Performans Telefonu Redmi Note 14 Pro 2024’ün En Çok Satanı Oldu!

Redmi Note 14 Pro serisi 26 Eylül 2024 tarihinde iki modeli ile piyasaya sürüldü; 14 Pro ve 14 Pro Plus. Fiyat performansın kral olan Note 14 Pro, daha şimdiden satış rekoru kırdı ve 2024 yılının en çok satan Android telefonu oldu. Xiaomi geleneğini bozmayarak net satış rakamlarını paylaşmadı ancak telefonun büyük bir başarıya imza attığı kesin.

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Hem yüksek performanslı hem de uygun fiyatlı bir telefon arayanlar için son derece uygun olan Note 14 Pro, pek çok özelliği ile gerçekten bu ilgiyi hak ediyor. Serinin Pro modeli 120 Hz tazeleme hızı sunan AMOLED panele sahip. 50 Megapiksel çözünürlüklü OmniVision Light Hunter 800 ana kameraya sahip olan uygun fiyatlı Redmi telefon, 5.500 mAh kapasiteli bir batarya barındırıyor. Note 14 Pro fiyatı ise yalnızca 199 dolardan başlayan fiyat etiketiyle satışa çıkmış durumda.

Serinin üst modeli olan Note 14 Pro Plus ise Snapdragon 7s Gen 3 yonga setinden gücünü alıyor. 6200 mAh kapasiteli bir batarya ile gelen telefon 1.5 K çözünürlüklü OLED panele sahip. Note 14 Pro Plus fiyatı ise 270 dolar seviyesinde.

Uygun Fiyatlı Redmi Note 14 Pro Serisi IP69 Sertifikasına Sahip

Redmi Note 14 Pro serisinin önemli niteliklerinden birisi ise IP69 su ve toz geçirmez sertifikasına sahip olması. Bu sertifika cihazın daha dayanıklı olmasını sağlıyor ve bu özellik de çoğunlukla tercih sebebi oluyor. Zira bu dayanıklılık seviyesi genellikle üst segment telefonlar da bulunuyor. Redmi’nin yeni telefonu da bu kapsamda aşama atlamış diyebiliriz.

Akıllı telefon pazarındaki hızlı gelişme ve artan rekabette Redmi’nin yeni serisi Note 14 Pro önemli bir başarıya imza atmış durumda. Üst segment telefonların performansına yakın güçte yeni Redmi telefonlar, çok daha uygun fiyatla kullanıcıya sunulmakta. Fiyat performans telefonu arayanlar için son derece uygun olan Redmi Note 14 Pro ve Plus modelleri 2024 yılına damga vurdu diyebiliriz.