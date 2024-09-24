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Xiaomi’nin orta ve giriş seviye markası Redmi yeni serisi olan Note 14’ün tanıtımını yapacak. 26 Eylül’de gerçekleştirilen tanıtımdan önce fiyat performans telefonu Redmi Note 14 Pro+ özellikleri ortaya çıktı. Hem nitelikleri hem de tasarımıyla göz dolduran Redmi Note 14 Pro+ hakkında merak edilenler içeriğimizde…

Fiyat Performans Telefonu Redmi Note 14 Pro+ Özellikleri Belli Oldu!

Fiyat performans telefonu deyince ilk akla gelen markalardan olan Redmi, Note 14 serisini 26 Eylül’de tanıtacak. Tanıtıma bu kadar kısa bir süre kalmışken Redmi Note 14 Pro+ özellikleri ortaya çıktı. Sızan bilgilere baktığımızda cihazın, fiyat aralığına göre yüksek bir performans sunacağı görülmekte.

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Ortaya çıkan bilgilere göre Redmi Note 14 Pro Plus, 6.67 inç büyüklüğünde ve 1.5 K çözünürlüklü bir OLED panele sahip olacak. Corning Gorilla Glass Victus 2 ekran koruması ile gelecek olan cihaz ince çerçevesi ile narin bir tasarım sunmakta. Yıldız kum yeşili renk opsiyonu ile gelen Note 14 Plus, kavisli ve Corning Gorilla Glass kaplamalı arka yüzeyi ile fark yaratıyor.

Kamera kısmına baktığımızda ise cihazın metal ve üçlü sensör barındıran bir kamera kurulumuna sahip olduğu görülmekte. Kamera özellikleri bakımından son derece iddialı bir şekilde gelen cihazda OIS destekli, 50 Megapiksel çözünürlüklü sensörler ile gelmekte. Batarya kısmına baktığımızda ise Note 14 Plus modelinin 6200 mAh gibi büyük bir kapasiteye sahip olan 90 W hızlı şarj destekli bir pile sahip olduğunu görüyoruz.

MediaTek Dimensity 7350 İşlemci

Note 14 Plus ekran içi parmak izi sensörü, IR blaster ve çift hoparlör barındırmakta ve bunların yanı sıra cihaz IP69 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikasına da sahip. 212 gr ağırlığındaki uygun fiyatlı Redmi telefon 162,53 x 74,67 x 9,36 mm boyutları ile gelecek. Cihazın en önemli özelliklerinde biri de elbette işlemcisi. Bu kapsamda Note 14+’ın MediaTek Dimensity 7350 çip setine sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Redmi Note 14 Pro Plus Fiyatı Ne Kadar ve Ne Zaman Piyasaya Çıkacak?

Uygun fiyatlı akıllı telefon modelleri arasında yer alacak olan Redmi Note 14 Pro+ fiyatı hakkında henüz bir sızıntı yok ancak bütçe dostu olacağı bilinmekte. Piyasada çok fazla bulunmayan yıldız kum yeşili rengi ile ön plana çıkan telefon, siyah ve beyaz renk seçenekleri de sunacak. Bunların yanı sıra cihazın kutusunun içerisinde SIM çıkarıcı, kılıf, 90 W şarj cihazı ve şarj kablosu yer almakta.

Redmi Note 14 Plus hakkında bir diğer merak edilen ise “ne zaman çıkacak” sorusu. Bu konuda Redmi’nin yaptığı resmi bir açıklama bulunmuyor ancak 26 Eylül 2024 tarihinde lansman yapılması bekleniyor. Orta segment telefonlar arasında ön plana çıkması beklenen Note 4+ hakkında yeni detaylar ortaya çıktığında biz de buradan paylaşıyor olacağız.