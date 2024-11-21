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Orta segmentin kralı Redmi’den yeni bir telefon daha geliyor; Turbo 4. Fiyat performans telefonu Redmi Turbo 4 özellikleri belli olmaya başladı. Geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan Redmi, hem uygun fiyatlı hem de fiyatına göre yüksek performansa sahip telefonlar sunmaya devam ediyor. Bütçe dostu Redmi Turbo 4’ün Aralık ayında tanıtılması beklenmekte ancak şimdiden sızıntılarla nitelikleri duyulmaya başladı. İşte detaylar…

Fiyat Performans Telefonu Redmi Turbo 4 Özellikleri Belli Olmaya Başladı!

Xiaomi’nin orta segmente özel markası Redmi’den yeni bir fiyat performans telefonu geliyor. Çin pazarında Redmi Turbo 4 adı ile piyasaya sunulacak olan cihaz, Çin’in 3C sertifikasyon sitesinde 24129RT7CC model numarası ile görüntülendi. Akıllı telefon piyasasının güvenilir sızıntı kaynaklarından olan Digital Chat Station’ın aktardığı bilgilere göre bu model numarası Turbo 4′ ait.

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Redmi Turbo 4’ün 2024 yılının başlarında, IMEI veritabanında 2412DRT0AC model numarası ile görüntülendiği söylenmişti. Ancak şimdi cihazın ilişkilendirildiği model numarası bu koddan farklı. Digital Chat Station’dan gelen bilgiler ışığında 3C sertifikasyon sitesinde görüntülenen cihaz; 6000 mAh kapasiteli bir batarya ve 90 W’lık şarj desteğine sahip. Bununla birlikte 1,5 K ekran çözünürlüğüne sahip olacak.

Redmi Turbo 4’ün 2024 bitmeden, Aralık’ta, lanse edilmesi beklenmekte. Bunun yanı sıra gelen duyumlara göre cihaz, Redmi’nin K80 serisinden sonra tanıtılacak. Redmi K80 serisinin ekran kısmında ise 2K çözünürlük beklenmekte. Gelen sızıntılarda yer alan bir diğer bilgi ise Redmi Turbo 4 serisinde Pro modelinin de bulunması. Ancak Redmi Turbo 4 Pro modeli Turbo 4’ten daha sonra tanıtılabilir.

Global Pazara Poco F7 Olara Gelebilir

Redmi yeni orta segment telefonu Turbo 4 hakkında daha evvel ortaya çıkan bilgilere göre cihaz gücünü MediaTek Dimensity 8400 işlemciden alacak. Pro modelde ise Snapdragon 8s Elite yonga setinin bulunması beklenmekte. İşletim sistemi kısmında ise her iki modelde de HyperOS 2.0 tabanlı Android 15’in bulunacağı söylenmekte. Bu özelliklerin henüz bir sızıntıdan ibaret olduğunu ve resmi tanıtımın Aralık ayında yapılacağını hatırlatalım.

Redmi Turbo 4 Çin pazarında bu isim ile piyasaya sunulacak olsa da globaldeki adı farklı olacak. Cihazın selef modeli Redmi Turbo 3 küresel pazarda Poco F6 şeklinde markalandırılmıştı. Dolayısıyla Redmi Turbo 4’ün Poco F7 şeklinde markalaşması ve küresel pazarda kendine geniş bir yer bulması bekleniyor. Cihaz hakkında şimdilik bilinenle bunlarla sınırlı, yeni açıklamalar ya da sızıntılar geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.