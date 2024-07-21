Fiyat Performans Telefonu TECNO CAMON 30 5G Özellikleri Nasıl?

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2006 yılında kurulmuş olan Çin menşeli Tecno Mobile, son dönemde izlediği politikalarla akıllı telefon piyasasındaki pazar payını artırmaya çalışıyor. Oldukça güçlü rakiplerle yarışan Tecno, güçlü özellikli telefonları uygun fiyatlara sunarak tercih edilebilirliğini artırmaya çalışıyor. Bu kapsamda markanın üst seviye cihazlarından biri olan Tecno Camon 30 5G niteliklerini inceledik ve ayrıntılı bir şekilde içeriğimizde sizlere aktardık. İşte fiyat performans telefonu Tecno Camon 30 5G özellikleri ve fiyatı…

TECNO CAMON 30 5G Özellikleri Nasıl?

Güçlü bir işlemciye sahip olan Tecno Camon 30 5G, MediaTek Dimensity 7020 5G yonga seti barındırmakta. Amiral gemisi bir cihaz olan Camon 30 bu işlemci ile yüksek performanslı oyun deneyimi dahi sunuyor. 12 GB RAM bellek ile gelen cihaz 12 GB da sanal RAM’e sahip. Buradan total RAM büyüklüğünün 24 GB’a kadar ulaştığını ve bu büyüklükteki bir belleğin pek çok PC’de bile bulunmadığını söyleyebiliriz.

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Tecno Camon 30 5G telefonu depolama alanı kısmında ise 512 GB’a sahip. Batarya tarafına baktığımızda ise 5000 mAh büyüklüğünde bir pil ile gelen cihaz 70 W adaptör ile kutudan çıkmakta. Cihaz 15 dakikada yüzde 50, 45 dakikada yüzde 100 şarj olabilme özelliğine sahip. Tecno Camon 30 şarj kısmında hiper şarj, akıllı şarj ve düşük sıcaklıkta şarj gibi özellikler de sunmakta. Cihaz için fiyat performans telefonları arasında yer alıyor, diyebiliriz.

Kamera kısmına baktığımızda ise Camon 30’un 50 MP’lik OIS ve EIS desteği bulunan bir F1.8 ana kameraya, 2 MP’lik derinlik kamerasına ve gece çekimlerinde fotoğraf kalitesini artıran ışık sensörüne sahip. Kamera özellikleri sayesinde cihaz gündüz ve gece parlak, berrak, kaliteli fotoğraf çekimi yapabilmekte. Ayrıca 2K çözünürlükte 30 FPS’ye kadar portre video çekme özelliğine sahip.

120 Hz AMOLED Ekran

Tecno Camon 30 ön kamera da ise 50 MP çözünürlük ve 2K çekim özelliği sunmakta. Ayrıca cihazda fotoğraflara netlik ve kalite kazandıran 100 MP Ultra Net Çekim Modu da bulunmakta. Tecno Camon 30 5G, yapay zeka teknolojisi ile donatılmış bir cihaz olarak piyasada yer alıyor. Bu kapsamda, özellikle görüntü ve ses alanında pek çok yapay zeka özelliği barındırıyor. 3 renk opsiyonu barındıran TECNO CAMON 30 5G; bazalt, tuz beyazı ve gümüş grisi renkleri ile kullanıcıya sunuluyor.

Tecno Camon 30 5G tüm özelliklerini kısaca listeleyecek olursak:

Ekran Boyutu: 6.78 İnç (AMOLED, 120 Hz)

Çözünürlük: 1080×2436 (FHD+)

Depolama: 512 GB

Bellek: 12 GB RAM

Batarya: 5000 mAh, 70W hızlı şarj (45 dakika)

Kamera:

Arka Kamera: 50 MP (Ana, OIS, PDAF, 2 MP derinlik, Light Sensor)

Ön Kamera: 50 MP (Dual-LED Flaş)

Video Kayıt: 1440p (30 fps)

İşlemci: MediaTek Dimensity 7020, 2.2 GHz, 8 çekirdek, 6 nm

Bağlantı: 5G, 4.5G, Wi-Fi 5, NFC, GPS

Su ve Toz Dayanıklılığı: IPX4, IP5X

Parmak İzi Okuyucu: Ekran içinde

Diğer Özellikler: Dolby Atmos, Çift Hat, Android 14 (HiOS 14)

TECNO CAMON 30 5G Fiyatı Ne Kadar?

Tecno Camon 30 5G Türkiye pazarında yaklaşık 25 bin TL gibi bir fiyatla satışa sunulmuş durumda.