FM 22’de Kariyer Yapılacak Takımlar

Özellikle Football Manager serisini zevkle oynayan biriyseniz, kariyer için doğru kulüpte olmanız gerekiyor. Ayrıca iyi bir politika izleyerek takımınızı zirveye taşıyabilirsiniz. Öncelikle böyle kariyer maratonunda seçtiğiniz takımlar çok önemlidir. Başında olduğunuz takımın altyapı yatırımı ve teknik ekibinin sağlam olması gerekiyor. Bugünkü yazımızda FM 22’de kariyer yapılacak en iyi takımlar hakkında bilgi vereceğiz.

Günümüz futbolunda altyapı denince akla ilk gelen takımlar Ajax, PSV, Porto, Benfica ve Sporting gibi takımlardır. Özellikle Hollanda ve Portekiz liglerinden dünya liglerine birçok transfer gerçekleşiyor. Ayrıca son dönemlerde Almanya ve Fransa liginde de altyapı konusunda ciddi yatırımlar yer alıyor. Sizlerde FM serilerinde böyle takımlar yöneterek genç yetenekler çıkartabilir ve dünya futboluna sunabilirsiniz.

Size önereceğimiz takımlar ile beraber FM 22 oyun deneyiminizi artırabilirsiniz. Gerekli yatırımı ve çalışmayı yaptığınız takdirde dünya futbolunda söz sahibi olacaksınız.

Ajax

Hollanda futbolunun göz bebeği olan Ajax, son zamanlarda Avrupa futbolunda büyük başarıla imza attı. Hollanda liginde takımlar ne kadar altyapı ve gençleşmeye önem verse de, diğer liglere bakıldığı zaman finansal olarak çok geride kaldılar. Hollanda liginde son zamanlarda Ajax Şampiyonlar Liginde büyük başarılara imza attı.

Eğer FM 22 kariyerine Ajax ile başlayacak olursanız, kadronunuz gençliği ve altyapınızın verimliliği sizleri mest edecektir. Özellikle son yıllarda çıkan de Ligt, de Jong, Neres ve Dolberg gibi gençleri izlediyseniz, sizlerde böyle nice oyuncuları çıkarabilirsiniz. Özellikle lig mücadelesinde sizlere zorlayacak çok fazla takım yer almıyor. Lig yerine Şampiyonlar Ligi’ne önem vererek büyük başarılar elde edebilirsiniz.

Atletico Ottawa

Kanada futbolunun parlayan yıldızı olan Atletico Ottawa, sanki İspanya liginden aramıza katılmış gibi görünüme sahip. Özellikle bu şekilde değişik olması takıma birçok artı katmıştır. Özellikle Atletico Madrid hayranı olan takım, bunu kullandığı takım renkleri ile de belli etmiştir. Özellikle Kanadalı oyuncuları tercih eden takım, İspanyol oyunculara da kadrosunda şans veriyor.

Altyapı ve genç yetenekli oyunculara bakıldığı zaman bir maden gibi olan Amerika kıtasında, Atletico Ottawa takımıyla bu madenleri işleyebilirsiniz. Kadrosu diğer takımlara göre biraz yetersiz olmasına rağmen, yeteneklerini kullanarak gençler keşfedip, büyük bir maceraya atılabilirsiniz.

Dinamo Zabreb

Hırvatistan’ın dünya futbolunda yeri çok önemlidir. Mütevazi kadroları ve genç yetenekleri ile beraber Hem Dünya Kupasında hem de Avrupa Şampiyonasında her zaman dişli takım oldular. Hırvatistan milli takımının mihenk taşını ligin gediklisi Dinamo Zabreb oluşturuyor. Özellikle altyapı tesisleri açısından çok donanımlı yapıya sahip olan Dinamo Zabreb, zaman zaman Avrupa arenasında da boy gösteriyor.

Dinamo Zabreb ile beraber FM kariyerine başladığınız zaman oyuncular ve teknik ekip isimler yüzünden çok karışık gelebilir. Özellikle disiplin seviyesi yüksek olan teknik ekiple beraber yeni dünya yıldızları çıkarabilirsiniz. Ayrıca yeterli yatırım ve düzeni yakaladıktan sonra Şampiyonlar Ligi için kendinizi hedefleyebilirsiniz.

Newcastle United

Özellikle büyük bir Avrupa liginde kariyer yapmak istiyorsanız, Newcastle United kapılarını sizlere açıyor. Kariyer modu için yeterli bir kaynağa ve genç bir ekibe sahip oluyorsunuz. Ayrıca dünyanın en kaliteli liginde yer alıyorsunuz. Bu ligde yer almak hem gelen transferler için cezbedici hem de genç oyuncuların rüyalarını süsleyen bir yer. Aynı zamanda Newcastle United’ın yeni Arap sahipleri sayesinde transfer bütçesinde yeterince para bulunuyor.

İngiltere liginde yer alan her takım zirveye oynayabilir. Bu önceki sezonlarda görmüştük. Sizlerde yeterli yatırımı ve gelişimi yapıp, ligin üst sıralarına oynayabilir, belki şampiyon bile olabilirisiniz. Ayrıca İngiltere liginde mücadele ederken ilk olarak Avrupa sahnesine adım atmayı hedeflemelisiniz.

Bugünkü yazımızda sizlere FM 22’de kariyer yapılacak takımlar hakkında bilgi verdik. Sizlerde bu takımlarla beraber güzel bir maceraya atılabilir veya başka takımlarla mutlu sona ulaşabilirsiniz.

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