Fortnite Severlere Müjde: Avatar ve Devil May Cry Fortnite’e Geliyor

Google Play’den önce Epic Games’te yayımlanması ile davalara konu olan Fortnite, en sevilen ve oynanan dijital yapımlar arasında yer alıyor. Oyun içi mağazasını günden güne büyüten Fortnite, bu kapsamda markalarla iş birlikleri yaparak mağazasına yeni karakterler ekliyor. Duyumlara göre yeni bir iş birliği daha yolda; James Cameron’s Avatar ve Devil May Cry Fortnite’e geliyor. İşte detaylar…

Epic Games’ten Yeni Haber: Avatar ve Devil May Cry Fortnite’e Geliyor

Epic Games’in sevilen oyunu Fortnite’in oyun içi mağazasında farklı markaların karakterleri yer alıyor ve oyuncular istediği karakteri kullanarak oyunu oynayabiliyor. Mağazada bulunan karakterlerden bazıları; Rick & Morty , Marvel, The Walking Dead, DC, God of War ve Transformers şeklinde sıralanabilir.

Oyun içi mağazasını günden güne geliştiren Fortnite yeni karakterleri eklemeye devam ediyor. Gelen duyumlara göre Epic Games, Fortnite mağazasına Avatar ve Devil May Cry evreninden yeni karakterler ekleyecek. Bu bağlamda XboxEra podcast programında bahsedilen birtakım bilgilere göre Epic Games, James Cameron’s Avatar evreninden Jake Sully’i Fortnite’e getirecek.

Oyun severlerin en beğendiği oyunlardan biri olan Devil May Cry’dan Fortnite’e hangi karakterin geleceği ise belli değil. Avatar ve Devil May Cry oyunlarındaki seçili karakterlerin Fortnite’e gelmesi önümüzdeki sezonda gerçekleşebilir. Bununla birlikte söz konusu oyunlardan, Valorant Battle Pass yapımına da bazı karakterlerin geçme ihtimali konuşulmakta.

James Cameron’s Avatar Hakkında

Ubisoft, Gameloft, Ubisoft Montreal tarafından geliştirilen sevilen oyun James Cameron’s Avatar, 2009 tarihinde piyasaya çıkmıştır. Çok oyunculu bir oyun olan Avatar’ın yayıncı şirketleri ise Ubisoft, Gameloft, Fox Interactive, ak tronic Software & Services GmbH şeklindedir. Avatar eserinden esinlenerek oluşturulan bu oyun üçüncü şahıs nişancı, aksiyon-macera oyunu, role playing game, strateji video oyunu türlerini kapsamaktadır.

Devil May Cry Hakkında

Capcom, Ninja Theory, QLOC, Capcom Production Studio 4, Capcom Production Studio 1 tarafından geliştirilen Devil May Cry, Capcom, Ubisoft, Capcom U.S.A., Inc., Virgin Interactive Entertainment, CE EUROPE LIMITED, ND Games, Koko Capcom tarafından yayınlanmaktadır. Aksiyon-macera, hack and slash türlerinde olan oyunun piyasaya çıkış tarihi 2001’dir.