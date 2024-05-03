Call of Duty’e Rakip Ücretsiz FPS Oyunu XDefiant Sonunda Çıkıyor

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XDefiant, Ubisoft San Francisco tarafından geliştirilen bir FPS yani birinci şahıs nişancı oyunu. Ubisoft, uzun süredir bu oyun üzerinde çalışıyor ve aslında oyun 2021 yılında çıktı ancak beta sürümü ile. Beta sürümünden bir türlü kurtulamayan XDefiant’ın çıkış tarihi defalarca ertelendi. Birinci şahıs nişancı oyunu severlerin heyecanla bekledikleri bu yapımın çıkış tarihi belli oldu. Call of Duty’e rakip olacağı düşünülen ücretsiz FPS oyunu XDefiant sonunda çıkıyor. İşte detaylar…

Call of Duty’e Rakip Ücretsiz FPS Oyunu XDefiant Çıkış Tarihi Açıklandı

Ubisoft’un geliştirdiği XDefiant beta sürümü 2021 yılında Tom Clancy’s XDefiant adı ile piyasaya sürülmüştü. Tom Clancy hayranlarının tepkisi üzerine Ubisoft oyunun adında değişikliğe gitti ve TomClancy ibaresi kaldırıldı. 2021 yılından bu yanda oyun pek çok kez kapalı beta testi geçirdi ancak tamamen açık hale gelemedi.

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XDefiant’ın 2023 yılının yaz aylarında çıkacağı söylenmişti ancak oyunda meydana gelen bazı sorunlar neticesinde çıkış tarihi yeniden ertelendi. Call of Duty’e rakip olacağı söylenen bu oyun özellikle nişancı oyunu severlerin sabırsızlıkla beklediği bir oyundu ve her erteleme haberi bir yıkım oldu. Ancak sonuç itibarı ile XDefiant çıkış tarihi 21 Mayıs olarak açıklandı. Atık bu tarih oyun severler tarafından heyecanla beklenmekte.

XDefiant 21 Mayıs’ta konsol (PS5, Xbox Series X / S) ve PC platformları için eş zamanlı olarak yayınlanacak. Ghost Recon, Splinter Cell ve The Division’dan izler taşıyan XDefiant; Hot Shot, Domination, Escort, Occupy ve Zone Control olmak üzere 5 farklı mod ile gelmektedir. Oyunda 24 silah ve 44 eklenti bulunmakta olup çeşitli haritalar da yer almaktadır.

XDefiant’ta 5 Farklı Grup Bulunacak

Oyunun ilk yayınlanacak versiyonunda bulunacak olan haritalar da Ubisoft tarafından açıklanmış durumda. Bu kapsamda haritalar; Mayday, Meltdown, Arena, Attica Heights, Times Square, Midway, Nudleplex, Zoo, Echelon HQ, Emporium, Liberty, Dumbo, Showtime, Pueblito şeklinde sıralanabilir.

XDefiant oyununda oynanabilir beş farklı grup bulunacak ve bu gruplar sezon öncesinde seçilebilecek. Buradaki gruplar Ubisoft’un başka oyunlarından aşina olunan güçlere sahipler. Bu kapsamda Splinter Cell serisinden Echelon, Watch Dogs’dan Dedsec, Far Cry’dan Libertad, Ghost Recon’dan Phantoms bulunmakta. Bu gruplardan bazıları kilit açıldıktan sonra bazıları ise satın alınarak seçilebilecek.

Libertad iyileştirme yeteneği ile oyunda var olurken Echelon gizlilik teknolojisiyle gizlenme yeteneğini konuşturacak. The Cleaners ise düşmanları ateşiyle yakacak, Phantom hasarları engellemede, DedSec ise düşmanların aletlerini hackleyecek.

XDefiant oyunu kapsamında Ubisoft her üç ayda bir yeni sezon başlatmayı planlıyor. Bununla birlikte her sezonda oyuna yenilikler gelecek; yeni silahlar, haritalar ve gruplar gibi. Oyunun ileriki zamanlarında yukarıda bahsettiğimiz grupların yanı sıra dört yeni grup daha ekleneceği belirtildi. Bunun yanı sıra 12 harita ve 12 farklı silah da oyuna dahil edilecek.