Mükemmel bir fotoğrafa sahipseniz, ancak arka planda istenmeyen biri veya bir şey varsa, bir “nesneleri fotoğraftan kaldırma” uygulamasına ihtiyaç duyarsınız. Neyse ki, abonelik gerektiren Photoshop dışında, istenmeyen nesneleri fotoğraflarınızdan kaldırmanıza yardımcı olabilecek çok sayıda ücretsiz fotoğraf düzenleme uygulaması seçeneği vardır.

Bu listede, birkaç tıklamayla bir resimden insanları ve nesneleri kaldırmak için en iyi uygulamaları keşfedeceksiniz. Hatta bazıları işi daha da hızlı halletmek için yapay zeka kullanıyor.

Fotoğraftan İnsan ve Nesne Silme Uygulamaları Listesi

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Fotoğraftan İnsan ve Nesne Silme Uygulamaları 2023

Remove Object

Remove Object, çekilen fotoğrafların belirli bir bölümünü silmeye ve onlara DSLR benzeri bir görünüm kazandırmaya yardımcı olur. Görüntüde istenen değişiklikleri yapmak için kullanıcıların seçime ve klonlama aracına erişmesine izin verir. Seçim aracıyla, görüntünün istenen belirli bir bölümünü seçip kaldırabilirsiniz, klonlama aracı ise kullanıcıların görüntünün bir bölümünü kopyalamasına ve ihtiyaca göre başka bir bölümünü düzeltmesine olanak tanır. Gelişmiş fırça aracının yardımıyla istenmeyen nesnelerin üzerine çizim yapabilir ve vurgulanan kısmı anında kaldırmak için başlat düğmesine basabilirsiniz.

PhotoDirector

PhotoDirector, fotoğraflarınızda istemediğiniz öğeleri hızla kaldırmanızı kolaylaştırır. Bu uygulama, basit nesne kaldırmanın ötesine geçen bir ton güçlü araç içerir. Bu uygulama ile fotoğraflarınıza eğlenceli animasyonlar ekleyebilir veya resimlerinizi geliştirebilirsiniz. PhotoDirector, bir fotoğraf düzenleme aracının ayrıntılı çalışmasını gerçekten alır ve onu kullanımı kolay bir formata yerleştirir. Bir görüntüyü dikkatlice düzenlemek için saatler harcamak yerine, sosyal medyada paylaşmak için mükemmel olan gerçekten benzersiz fotoğraflar oluşturmak için PhotoDirector’ı kullanın.

Touch Retouch

Touch Retouch, en iyi ve en sorunsuz fotoğraf düzenleme uygulamalarından biridir. Uygulama, mükemmel Instagram çekimleri oluşturmasıyla ünlüdür. Ayrıca, düzenleme deneyiminize olumlu bir hava katan ultra kullanıcı dostu arayüzü ile tanınır. Ek olarak, Instagram gönderileriniz için temalar oluşturmak için de bu uygulama kullanılabilir. Touch Retouch ayrıca sizin bir düzenleme alanı seçmenize ve tasarlamanıza yardımcı olur. Bu uygulama, istenmeyen nesneleri fotoğraflarınızdan kaldırmanıza etkili bir şekilde yardımcı olur.

Adobe Photoshop Fix

Photoshop Fix, doğal düzenlemeler oluşturmak için nesneleri kaldırmayı kolaylaştırır. Rötuş yapmak için harikadır ve ücretsizdir ancak diğer uygulamalar kadar çok düzenleme özelliği yoktur. İyileştir ve Yama araçları, paylaşabileceğiniz doğal bir görüntü oluşturmak için nesneleri tam olarak belirlemenizi ve kaldırmanızı sağlar. Boyama, renk, sıvılaştırma ve pürüzsüzleştirme gibi diğer özellikler, bir nesneyi çıkardıktan sonra arka planınızı düzeltmenize yardımcı olur. Ayarlama ve odaklama araçları, fotoğrafınızın farklı kısımlarını gizler veya vurgular ve süslü düzenlemeler yapmanız gerekmiyorsa en iyi sonucu verir.

Clip Studio Paint

Fotoğraflarınızdan istenmeyen nesneleri kaldırmanız için bir başka uygulama olan Clip Studio, fotoğraf düzenleme için çok yönlü ve sofistike platformlardan biridir. Uygulama, bu alandaki profesyonellerin nihai seçimidir çünkü yüksek eğilimli ve hassas görüntü düzenleme yapmanızı sağlar. Gelişmiş vektörler ve düzenleme panosu ile verimli değişiklik yapılabilir. Bu, çalışmanızı optimize etmenize yardımcı olur. Ayrıca, Clip Studio Paint uygulaması size uzman eğitimleri ve yeni başlayanlar için ipuçları sunar.

PixelRetouch

PixelRetouch, resimlerdeki tüm istenmeyen sahnelerden kurtulmanıza yardımcı olabilir. Yapmanız gereken tek şey, uygulamayı açmak ve ardından ekrandaki Albümler seçeneğine basarak düzenlenecek resminizi seçmek. Resminiz açıldıktan sonra, ekranın alt kısmından Nesne Kaldırma aracını seçebilir ve istenmeyen öğenin üzerini çizmeye başlayabilirsiniz. Kement aracı ve fırça aracı, daha iyi nesne seçimi için özel boyutu kullanmanıza yardımcı olabilir. Seçim bittiğinde, Git düğmesine basın ve seçilen kısım anında kaybolacaktır.

YouCam Perfect

Bu uygulama, tüm Android kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulmaktadır ve basit tasarımıyla nesnelerin hızlı bir şekilde kaldırılmasına yardımcı olabilir. Kullanıcıların görüntülerden gölgeleri, insanları ve diğer istenmeyen nesneleri kaldırmasına olanak tanır. Herkes bu uygulama üzerinde kolaylıkla çalışmaya başlayabilir ve bir zorlukla karşılaşırsanız çevrimiçi olarak anlaşılması kolay öğreticilere erişebilirsiniz. Döndürme, kırpma, tek dokunuşlu filtreler, arka planı bulanıklaştırma gibi birçok yaratıcı düzenleme aracı vardır. Düzenlenen görüntünüz hazır olduğunda, doğrudan Instagram ve Facebook vb. sosyal medya platformlarında paylaşabilirsiniz.

PhotoRetouch

PhotoRetouch, esas olarak nesnelerin veya insanların fotoğraflardan kaldırılmasına odaklanır. Bu özelliğin yanı sıra uygulama, vücudunuzun belirli bölgelerini inceltmek gibi oldukça benzersiz cilt ve vücut düzenleme özellikleri de sunuyor. Uygulamanın dezavantajı, nesne kaldırma özelliğinin fotoğraftaki insanları veya nesneleri otomatik olarak tanımamasıdır. Bu nedenle, bir kişiyi fotoğraflardan kaldırmak için, kaldırmak istediğiniz nesneyi seçmek için manuel olarak bir fırça aracı kullanmanız gerekir. PhotoRetouch, kendi mükemmel fotoğraflarını oluşturmak için nesne kaldırma ve güzelleştirme araçları gibi özelliklerin kombinasyonunu isteyen kişiler için en uygun uygulamadır.

Lightleap

Lightleap, çok amaçlı bir fotoğraf düzenleme uygulamasıdır. Fotoğraflarınızın havasını değiştirmek için fotoğraf filtreleri, A.I., gökyüzü değiştirme gibi fotoğraf efektleri ve nesneleri ortadan kaldırmak veya fotoğraflardan insanları çıkarmak için araçlar içerir. Nesnelerden kurtulmak veya bir kişiyi fotoğraflardan çıkarmak için kullanılan “İyileştirme” aracı aynı zamanda bir fotoğraf rötuş aracı olarak da çalışır. Arka planınızdaki veya ön planınızdaki insanları ve nesneleri seçip silmenize ve tümsekleri, kusurları veya diğer istenmeyen fotoğraf düzensizliklerini düzeltmenize olanak tanır. “İyileştir” aracını açtığınızda uygulama, nesne veya kişilerin kaldırılmasıyla ilgili tüm “yapılması ve yapılmaması gerekenler” konusunda size rehberlik eder. Bu nedenle, yeteneklerinize güvenmiyorsanız, uygulama, süreç boyunca sizin için mükemmel bir rehber görevi görür.

FixThePhoto

FixThePhoto uygulamasını kullanarak, resimlerinizin kalitesini manuel olarak iyileştirecek profesyonel fotoğraf editörlerinden oluşan bir ekiple iletişime geçebilirsiniz. Rötuşlar herhangi bir yapay zeka tabanlı araç kullanmadığından size doğal görünen görüntüler sağlayacaktır. FixThePhoto uygulaması, ayrıntılı resim düzenlemeyi tercih eden kullanıcılar için kullanışlıdır. Arka plan geliştirme, yüz ve/veya vücut rötuşu ve hatta fotoğraf restorasyonu için yardım isteyebilirsiniz. Sonunda ne elde etmek istediğinizi uzmanlara açıklayın, profesyonel bir ekip size beklentilerinizin üzerinde bir sonuç sunacaktır.

inPixio Remove Background

inPixio Remove Background’u kullanarak dikkat dağıtan öğeleri kaldırabilir veya arka planı anında tamamen değiştirebilirsiniz. Arka planı değiştirmek için sadece bir fotoğraf yüklemeniz yeterlidir, gerisi yapay zeka tabanlı araçlar tarafından otomatik olarak gerçekleştirilecektir. ‘Kaldır’ aracının yardımıyla nesnelerden manuel olarak kurtulmak da mümkündür. Silinecek bir görüntünün parçalarının seçilmesine izin verir. Ardından, ön plan nesnesini vurgulamak için ‘Tut’ aracını seçin. Birkaç çekimi birleştirmek veya renkleri düzeltmek isteyen kullanıcılar, daha gelişmiş bir inPixio mobil uygulamasından yararlanabilir. Ayrıca fotoğraflarınıza metin, çerçeveler, efektler ve filtreler ekleyebilirsiniz.

Cleanup

Cleanup, insanlar, turistler veya çizikler, toz, metin vb. diğer öğeler gibi herhangi bir nesneyi fotoğraflardan hızlı bir şekilde kaldırmanıza olanak tanır. Ayrıca, bu uygulamayı ciltteki sivilce, leke veya kırışıklıkları gidermek için kullanabilirsiniz. Bir fotoğraftan filigranı kaldırmak için de kullanabilirsiniz, ancak telif haklarını unutmayın. Kullanıcıların herhangi bir boyuttaki görüntüleri Cleanup Pictures Pro’ya içe ve dışa aktarabilmesi harikadır. Ancak dışa aktarma, ücretsiz sürümde 720 pikselle sınırlıdır.

Pixelmator

Pek çok kullanıcı, çeşitli kullanışlı görüntü düzenleme özelliklerine sahip olduğu için Pixelmator’ı Photoshop’a en iyi alternatif olarak görüyor. Resimlerden nesneleri kaldırmak için bir uygulama olarak kullanacaksanız, yalnızca dikkat dağıtan öğeleri fırçalamanız yeterli olacaktır. Klonlama aracı, bir fotoğrafın bölümlerini bir alandan diğerine kopyalamanıza olanak tanır. Pixelmator, herhangi bir fotoğrafçı, dijital sanatçı veya grafik tasarımcı için yararlı bir araç olacaktır. Ayrıca uygulama, fotoğraf renk düzeltme, görüntü rötuşlama, kolaj oluşturma, başlık, çerçeve, metin ekleme ve daha fazlası için araçlar sunar. Ayrıca çok sayıda önceden yüklenmiş efekt uygulayarak çekimlerinize sihir katabilirsiniz. Pixelmator, PSD, JPEG, PNG, PDF vb. formatları destekler.

Inpaint

Inpaint diğer uygulamalardan farklı olarak nesne kaldırma için içeriğe duyarlı teknoloji sunar. Boş alanı doldurmak için çevreleyen pikselleri kullanır. Böylece, düzenlenen görüntüler, öğenin kaldırıldığı renk tonu olmadan doğal bir görünüme sahip olur. Inpaint, oldukça zengin özelliklere sahip bir uygulama olmasının yanında, son derece kullanıcı dostudur. Herhangi bir karmaşık araç sunmaz. Tek ihtiyacınız olan öğeleri seçmek için bir fırça kullanmak. Fırça tamamen özelleştirilebilir, böylece boyutu ve şekli kolayca ayarlayabilirsiniz. Inpaint’in tüm özelliklerini keşfetmek için uygulamanın en yeni sürümünü kullandığınızdan emin olun.

Enlight

Enlight, birçok amaç için kullanılabilen ücretsiz bir fotoğraf düzenleme uygulamasıdır. Bu ürünü yalnızca bir resim düzenleyici olarak değil, aynı zamanda bir resimden bir şey kaldırmak için bir uygulama olarak kullanabilirsiniz. Çekimlerinizin genel görünümünü iyileştirmek için Photoshop benzeri araçlar ve temel filtrelerle birlikte gelir. Enlight’ın iyileştirme aracı güncelleme gerektirse de, Snapseed’inkinden daha iyi çalışıyor. Enlight, Klonlama Damgası gibi çalışan bir Düzeltme Fırçası ve Yama aracı içerir. Bir nesneyi fırçalamanıza izin vermediğinden, İyileştirme aracını kullanmak oldukça kafa karıştırıcıdır. Bunun yerine, boyutunu değiştirebileceğiniz ve gerekli nesnenin üzerine yerleştirebileceğiniz bir daire kullanmanız gerekecektir

Remove Unwanted Object

Bu uygulama, istenmeyen nesneleri bir görüntüden kaldırabilen bir başka mükemmel Android uygulamasıdır. Remove Unwanted Object’in harika yanı, herhangi bir görüntüden bir kişiyi, çıkartmaları, metinleri, filigranları kaldırabilmesidir. Remove Unwanted Object’in kullanıcı arayüzü de oldukça benzersiz ve iyi organize edilmiş ve tüm özellikleri kolay anlaşılır bir şekilde listeliyor.

PicsArt

PicsArt, yalnızca resimlerden nesneleri kaldıran bir uygulama değil, aynı zamanda tüm yaratıcı hedeflerinize ulaşmanızı sağlayan kapsamlı bir araçtır. Fotoğraflarınıza olağanüstü filtreler, arka planlar ve çeşitli özel efektler uygulayabilirsiniz. Sanat fırçalarıyla çizim yapmak ve görüntü katmanlarıyla çalışmak da mümkündür. İstenmeyen nesneleri kaldırmak için Araçlar panelini kullanmanız gerekir. Görüntünün veya belirli bir nesnenin bir bölümünü kesmenin birkaç yolu vardır. Kırp, Serbest Kırp ve Şekil Kırp seçeneklerini kullanabilirsiniz.

Adobe Photoshop Express

Adobe Photoshop Express, Google Play Store’da bulunan Android için önde gelen fotoğraf düzenleme araçlarından biridir. Mobil fotoğrafçılar arasında oldukça popüler olan ücretsiz bir fotoğraf düzenleme uygulamasıdır. Uygulama, kullanıcılara tonlarca fotoğraf düzenleme özelliği sunar. Adobe Photoshop Express’in leke çıkarma aracı o kadar güçlüdür ki, yalnızca birkaç dokunuşla nesneleri gizleyebilir veya kaldırabilirsiniz.

Fotor

Fotor, mobil cihazlarda, PC’de ve web’de kullanılabilen tek duraklı bir fotoğraf düzenleyicidir. Tasarım ve kolaj araçları da dahil olmak üzere birçok fotoğraf düzenleme özelliğini kapsar ve fotoğraflarınıza eksiksiz bir geliştirme yelpazesi sunar. Göz ardı edilemeyecek bu araçlardan biri de ücretsiz Clone aracıdır. Fotoğrafın bir bölümünü seçip ardından fotoğrafın başka bir bölümüne kopyalayarak, nesneyi örtmek için onu klonlayıp yapıştırabilirsiniz. Bir görüntünün bir bölümünün tam ayrıntılarını ve renklerini başka bir alana kopyalamanız gerektiğinde Klonlama aracı çok etkilidir.

TouchRemove

Bu uygulamayı kullanarak hoş olmayan ve dikkat dağıtıcı nesnelerle uğraşmak zorunda kalmayacaksınız. TouchRemove içeriğe duyarlı dolgu kullanır. Bu program ile benzersiz portre fotoğrafçılığı fikirleri içeren fotoğraflardaki sivilce ve lekeler giderilebilir. Ayrıca manzara fotoğraflarında istenmeyen nesneleri maskelemek için de kullanılabilir. TouchRemove’daki Klonlama Damgası aracı, fotoğrafları çoğaltmak veya geliştirmek için kullanılabilir.