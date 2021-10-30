Freelance Nedir? En İyi Freelancer Siteleri

Bugünlerde, ne iş yaptığı sorulduğunda, ‘Ben freelance çalışıyorum’ sözü çok sık söyleniyor. Serbest çalışan olmak için normal 9 ila 5 işini bırakan bir arkadaşınız, meslektaşınız veya hatta aile üyeniz olabilir.

İnsanların işlerle ilgili algılarındaki bu ani değişime birçok neden katkıda bulunur ve bu onların freelance yani serbest çalışmaya geçmelerine neden olur. İstediğiniz zaman istediğiniz yerden çalışma özgürlüğü, kendi işinizin patronu olmanız, tüm kârı elinizde tutmanız ve daha düşük işletme maliyeti gibi avantajlar, pek çok insanı serbest çalışmayı kariyer olarak seçmeye itiyor.

Bir garanti aramak zihnimizde derinlere kök salmıştır. Düzenli bir iş, bize belirtilen zamanda ödeme yapan bir meslek garantisi sağlar. Takip etmeniz gereken bir rutininiz olması insana güven verir. Ve bu iş aynı zamanda sigorta, emeklilik yardımları, ihtiyat fonu, artışlar ve maaş zamları gibi garantili avantajlar sağlar.

Her meslekte olduğu gibi bu işin de artıları ve eksileri vardır. Sağlıklı bir temel oluşturmak için doğru şekilde analiz yapmak size kalan bir durumdur. Freelancer olarak çalışmak internetten bir şeyler sipariş etmek kadar kolay bir iştir. Yapmanız gereken tek şey serbest işler ve görevler sunan siteleri ziyaret edip bir freelancer profili oluşturmak ve ihtiyacı olan müşterilere hizmet sağlamak.

Freelancer, aynı anda ancak farklı müşteriler için çeşitli projeler üzerinde çalışır. Freelance çalışılan bir işte kişinin önceliklerini, zamanını ve iş yükünü kendi kendine yönetmesi gerekmektedir. Bu, üstesinden gelinmesi gereken çok şey gibi gelebilir, ancak kendi patronunuz olmak gibi bir duygu yoktur. Bir freelancer, dünyanın herhangi bir yerinden kolaylıkla çalışabilir.

Bu yazımızda freelance ne demek, freelance nedir, freelancer nedir, freelance iş nedir, freelancer ne demek, freelancer siteleri gibi konulardan bahsederek merak ettiğiniz bütün bilgilere sizlere ulaştıracağız.

Freelance Nedir?

Freelance yani serbest çalışma, bir kuruluşta işe alınmak yerine kişinin becerilerini ve deneyimini birkaç müşteriye hizmet sağlamak için kullandığı bir çalışma şeklidir.

Basit bir ifadeyle, serbest çalışma, becerilerinizi, eğitiminizi ve deneyiminizi birden fazla müşteriyle çalışmak ve tek bir işverene taahhütte bulunmadan çeşitli görevler üstlenmek için kullandığınız zamandır. Alabileceğiniz ödevlerin veya görevlerin sayısı, onlardan istendiği gibi yerine getirme yeteneğinize bağlıdır.

Serbest çalışma genellikle evden çalışmanıza olanak tanıyan işleri içerir. Ancak serbest çalışmayı evden çalışmakla aynı şey olarak görmeyin.

Serbest çalışmak her zaman evden çalışacağınız anlamına gelmez. İş akışının türüne ve müşterinin ihtiyaçlarına bağlı olarak ofiste de iş akışına katılmak zorunda kalabilirsiniz.

Freelance çalışmanın artıları ve eksileri

Serbest çalışan olmayı düşünüyorsanız, serbest çalışmanın avantajlarını ve dezavantajlarını tartmak önemlidir.

Serbest meslek sahibi olmanın avantajlarından bazıları şunlardır:

Esnek çalışma programı: Hangi saatlerde çalışacağınızı seçebilir ve diğer taahhütlerinize uyacak şekilde kendi programınızı belirleyebilirsiniz.

Seçim ve çeşitlilik: Normal çalışanlara hangi müşteriler için çalışacakları söylenirken, freelancer olarak projelerinizi seçebilirsiniz.

Daha fazla kontrol: Kendi hedeflerinizi belirleyebilir ve işiniz doğrultusunda daha fazla söz sahibi olabilirsiniz.

Öte yandan, aşağıdakiler de dahil olmak üzere dikkate alınması gereken birkaç dezavantaj vardır:

Daha az istikrar: Serbest çalışma, yeterli müşteriye ulaşmaya bağlı olduğundan, birçok serbest çalışan, çalışanlara göre daha az finansal istikrara ve gelecekteki iş garantisine daha az sahiptir.

Daha az fayda: Birçok şirket, çalışanlarına sigorta veya emeklilik planları gibi avantajlar sunar. Serbest meslek sahibi serbest çalışanlar, kendi avantajlarından ve avantajlarından sorumlu olacaktır.

Freelance çalışma, esnek bir temelde yürütülen ve çeşitli farklı işletmelere sağlanan bir serbest meslek türüdür.

Serbest çalışanlar, becerilerine, uygunluklarına ve işverenin ihtiyaçlarına göre, hem kısa hem de uzun vadeli büyük veya küçük projelerde çalışabilirler.

Tipik görevler, bir web sitesi oluşturmaktan veya bir logo tasarlamaktan, haftalık bir blog yazısı yazmaya veya bir video çekip düzenlemeye kadar her şeyi içerebilir.

Genellikle işverenler, freelance bir web sitesinde bir iş veya proje yayınlayarak freelance çarkının dönmesini sağlar.

Bu, serbest çalışanların kendileriyle iletişim kurmasına, becerilerinin ve yeteneklerinin onları bu özel rol için uygun hale getirmesinin nedenlerini açıklayarak, ayrıca ne kadar ücret alacaklarını da belirtmesine olanak tanır.

İşveren daha sonra en uygun olanı bulmak için bir dizi teklif arasından seçim yapabilir, sonraki adımları tartışabilir ve işin nasıl ve ne zaman yapılacağı konusunda karşılıklı bir anlaşmaya varabilir. Gerekli standartlar tamamlandıktan sonra ödeme yapılacaktır.

Freelancer Ne demek

Freelancer, birden fazla müşteriye hizmet sağlayarak yetenekleri sayesinde para kazanan serbest olarak çalışan kişidir. Bu hizmetler kişinin becerileriyle ilgilidir ve yalnızca işletmelere sağlanması gerekmez. Çalışanlarına iş sağlamanın işverenin sorumluluğunda olduğu kalıcı bir iş sözleşmesinin aksine, freelancer belirli bir süre için ve genellikle uzmanlık becerileri nedeniyle belirli bir rol için çalışmaktadırlar.

Freelancer, hizmetler sunan ve genellikle aynı anda birden fazla müşteri için birkaç işte çalışan serbest meslek sahibi bir kişidir. Freelancerlar genel olarak yaptıkları iş başına para kazanırlar ve genellikle saatlik ya da günlük olarak ücret alırlar. Serbest çalışma genellikle kısa sürelidir.

Bir serbest çalışan, resmi olarak başka bir şirket tarafından istihdam edilmese de, diğer işletmeler tarafından taşeronlaştırılabilir. Serbest çalışanların aynı anda birkaç farklı işte veya projede çalışması yaygındır, ancak bazı serbest sözleşmeler, serbest çalışanın projeyi tamamlayana kadar başka kimler için çalışabileceğini kısıtlayabilir.

En yaygın freelance mesleklerden bazıları, metin yazarlığı, grafik tasarım, web sitesi geliştirme ya da fotoğrafçılık gibi hizmetlerdir. Bununla beraber freelancerlar, çeviri, danışmanlık ya da programcılık gibi hemen hemen bütün hizmet tabanlı sektörlerde çalışabilirler.

Freelance çalışmak ile personel olarak istihdam edilmek arasındaki farklar

İş sözleşmesinin uzunluğu: serbest çalışanlar belirli bir iş miktarı veya süre için sözleşmelidir; personelin kalıcı sözleşmeleri var

Ödeme: serbest çalışanlar iş başına para alır; personelin sabit geliri var

Vergi: serbest çalışanlar kendi vergi ve sigorta işlemlerini gerçekleştirir; personelin vergi ve Ulusal Sigortası maaşından kesilir

Emeklilik: serbest çalışanlar, kendi kendini finanse eden bir emekli maaşı üzerine planlama yapar; personel bir şirket emeklilik planına katılabilir

Ekipman: serbest çalışanlar kendi ekipmanlarını kullanır; personel, işveren tarafından sağlanan ekipmana sahiptir

İş kaynakları: serbest çalışanlar kendi işlerini bulurlar; personel, işvereni tarafından sağlanan işi yapar

Bu, bir serbest çalışan için günlük işinizin ötesinde yapacak ekstra işler olduğu anlamına gelir; Düzensiz bir gelirle mali durumunuzu yönetmeniz ve iş bulmak için yeteneklerinizi pazarlamanız ve satmanız gerekir.

Ayrıca, işinizi yapabilmek için gerekli olan ekipmana sahip olmanız beklenir. Bir tesisatçının evinizde onarım yapmak için ihtiyaç duyduğu aletlerle gelmesini beklediğiniz gibi, işinizi teslim edebilmeniz için gerekli ekipmana sahip olmanız gerekmektedir.

Kimler Freelancer Olabilir

Yeni başlayan biriyseniz, becerilerinizi tanımanız ve hizmetlerinizi mevcut ağ arkadaşlarınıza, ailenize, üniversite mezunlarına vb. tanıtmanız gerekir. Size güvendikleri ve sizin iş yapma konusunda iyi olduğunuzu bilmeleri iş alma olasılığınızı önemli bir derecede artıracaktır. Özgeçmiş ve portföy oluşturmanız bu yüzden çok önemlidir. Bununla birlikte, bazı referanslarınız da olacak. Freelance çalışma dünyasının en önemli parçası olan itibarınızı inşa etmek tüm bu anlattığımız konuları bir arada içermektedir.

Bir sonraki adım müşteri kazanmaktır. 2021’de hizmetlerinizi satmak için çevrimiçi bir varlığa sahip olmak çok önemlidir. Müşteri adayları oluşturmak için kişisel bir marka oluşturmaya başlamalısınız. LinkedIn, YouTube, Instagram gibi mevcut platformlardan yardım alın.

Alanınızda uzman olduğunuzu gösteren içeriği yayınlayın. Çalışmalarınızı sergileyen bir blogunuz veya web siteniz olsun ve yaratıcı olmayı unutmayın. Bu sizin işiniz değilse, hangi ortamda rahat olduğunuzu bulun ve hedef kitlenizi çekin. LinkedIn’de serbest işler arayın ve ağ kurmayı unutmayın. Potansiyel müşterilere yaklaşın ve onlara iş akışınız hakkında bilgiler verebileceğiniz yazılar hazırlayın.

Başka bir yol, freelance bir web sitesine kaydolmaktır. Piyasada freelancer olarak çalışabileceğiniz birçok freelance web sitesi bulunmaktadır. Bunlardan birini tercih ederek doğrudan bir profil oluşturabilir ve uzmanı olduğunuz işleri burada pazarlayabilirsiniz. Bu sitelerin her zaman serbest çalışanlar arayan bir müşteri tabanı vardır.

Günümüzde serbest çalışanlar, sektör ortalamasından daha fazlasını kazanmak için hem kişisel marka bilinci oluşturma hem de serbest çalışma web sitelerinin bir karışımını kullanıyor.

Freelancer olabilmeniz için tek ön koşul, değerli bir şey bilmektir. İnsanlara hizmet edebilecek bir beceri setine sahip olmanız gerekir. Bilmiyor olabiliriz, ancak yazılım geliştirme, web sitesi geliştirme, içerik yazma, video düzenleme vb. gibi birçok beceriniz freelance olarak çalışıp para kazanabileceğiniz önemli konulardır. İnternet, yetenekli insanlar için fırsatlarla dolu ve bu hiçbir zaman azalmayacak.

Tanıtım reklamlarında ve animasyon videolarında seslendirme sanatçısı olarak da çalışabilirsiniz. Her grafik ve animasyon uzmanı, karakterlerini canlı kılmak için birine ihtiyaç duyar.

Yabancı dil bilen kişiler için çeviri işleri ve şirketler İngilizce, İspanyolca, Almanca, Fransızca ve daha birçok dilde müşteri desteği arıyor. Bu hizmetler için bir teknisyen olmanıza gerek yoktur ve yalnızca temel bilgisayar bilgisine ihtiyacınız vardır.

Şimdi bilgisayar bilgisi gerektiren işlerden bahsedelim. Bilgisayar konusunda bilgili insanlar sayısız seçeneğe sahiptir. Web tasarımı, grafik tasarım veya yazılım geliştirme konusunda eğitim aldıysanız, en yüksek beklentilere sahip işlere gitmelisiniz. Portföyünüz bu tür pozisyonlar için çok önemlidir.

Teknik becerileriniz yoksa endişelenmeyin. Çoğu iş, metin yazarlığı, içerik yazarlığı, konu oluşturma vb. gibi kodlama becerileri gerektirmez. Bu çalışma alanları, yüksek rekabet nedeniyle sabırlı ve kararlı olmanızı gerektirir.

Yeni başlıyorsanız, işte bazı ipuçları:

Saygın bir profil oluşturmak için iyi geri bildirim almaya öncelik verirseniz yardımcı olacaktır. Bu, serbest çalışmanın biçimlendirici aşamasında esastır.

Sanal dünyada deneyim, gerçek dünyadan daha önemlidir. Büyük müşteriler edinmek zaman alacak, ancak özgeçmişinizi etkileyici projeler aramaya devam edin. Sonunda çok şey öğrenecek ve profilinizi oluşturacaksınız. Serbest çalışma sitelerine kaydolurken kural ve düzenlemeleri gözden geçirin. Profilinizde dürüst olun.

Çok fazla proje ve serbest çalışan var. Bu nedenle, önce, bir müşteriye satış konuşması yaparken, yeteneklerinize odaklanırken inandığınız bir proje seçin. Standart fiyatlandırmayı araştırın ve mümkün olan en iyi satış açıklamasını yapın. Başvuruları gönderirken bir işverenin bakış açısıyla düşünün ve bu şekilde kesinlikle müşteriler kazanacak ve elde tutacaksınız.

En Çok Tercih Edilen Freelance İşler

Freelance çalışanların hangi rolleri oynadığını merak ediyorsanız, cevap hemen hemen her şeydir. Yazma, düzenleme, danışmanlık, pazarlama, tasarım, BİT, sanal yönetim, sosyal medya yönetimi vb. hizmetlerden herhangi bir alanı serbest çalışan olarak seçebilirsiniz. Serbest çalışanlar genellikle kendi alanlarında uzmandır ve bağımsız çalışırlar.

Bugünlerde pek çok iş uzaktan yapılabiliyor, bu nedenle koltuğunuzdan çalışma hayalleriniz gerçek olabilir. Aşağıda kendi evinizin rahatlığında yapabileceğiniz freelance işler ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

Blog

Bazı bloggerlar kendileri için blog yazarak gelir elde eder. Marka sponsorları ve reklamcılar bulurlar.

Metin Yazarı

Evden yapılabilecek bir diğer yazı işi de metin yazarlığıdır. Bu rolde, bir işletmenin sizden isteyebileceği reklamlar veya herhangi bir promosyon malzemesi için metin oluşturursunuz. Bir web sitesi için içerik oluşturmayı, bir çevrimiçi alışveriş sitesi için açıklama yazmayı veya sosyal medya gönderileri için başlıklar oluşturmayı içerebilir.

Sosyal Medya Yöneticisi

Bir sosyal medya yöneticisi olarak, bir işletmenin tüm sosyal medya kanallarını yönetmekten, takipçi kazanmaktan, şirketin mesajını ve sesini herkese ulaştırmaktan ve sosyal medya kullanıcılarıyla müşteri hizmetleri tipi bir rolde etkileşim kurmaktan sorumlu olacaksınız.

Grafik Tasarımcı

İşletmelerde oldukça fazla tasarımcı ihtiyacı vardır ve içerik oluşturmak için her zaman şirket içinde bir çalışan yoktur. Tasarımla ilgili deneyiminiz varsa ve çizelgeler, web sayfaları, basılı materyaller ve daha fazlası üzerinde çalışmak istiyorsanız, bunları freelance olarak yapabilirsiniz.

Çevirmen

Birden fazla dil konuşuyorsanız, çevirmen olarak becerileriniz talep edilmektedir. Makale, kitap, müfredat, talimat, film senaryoları, yasal belgeler ve çok daha fazlasını çevirerek çalışabilirsiniz.

Programcı

Bilgisayarınız ve internetiniz olduğu sürece her yerden bilgisayar yazılımı ve kod yazabilirsiniz, o halde neden evden yapmayasınız? Teknoloji şirketlerinde gerçekleşen artış, küçük işletmeler ve bireyler için her zaman kendi web sitelerini oluşturmaları gerektiği anlamına geliyor. Bu yüzden deneyimli programcılar için iş sıkıntısı yoktur.

En İyi Freelancer Siteleri

Freelancer olarak çalışabileceğiniz bazı siteler;

Bionluk: Bionluk, görevler ve hizmetler için çevrimiçi bir pazar yeri sağlayıcısıdır. Bununla birlikte, kullanıcılar freelancer profillerini ziyaret ederek ürettikleri işler ve sundukları hizmetler hakkında detaylı bilgi alabilir ve ihtiyaç duyduklarını seçebilirler.

SadeceOn: Sadeceon.com işletmelere ve kişilere yönelik freelance hizmetler sunan Türkiye’nin en iyi dijital hizmet pazaryerlerinden biridir. Logo tasarım hizmetlerinden dijital pazarlama hizmetlerine ve tercüme hizmetlerinden karakalem çizim hizmetlerine kadar binlerce hizmet tipi için bu platformu kullanabilirsiniz.

Upwork: Upwork, eski adıyla Elance-oDesk, işletmelerin ve bağımsız profesyonellerin uzaktan bağlantı kurduğu ve işbirliği yaptığı küresel bir serbest çalışma platformudur. Upwork, müşterilerin şirket platformu aracılığıyla serbest çalışanlar ve ajanslarla görüşmesine, işe almasına ve onlarla çalışmasına olanak tanır. Platform artık serbest çalışanları bulmak ve işe almak için gereken süreyi azaltmayı amaçlayan gerçek zamanlı bir sohbet platformu içeriyor.

Armut.com: Freelancer olarak çalışabileceğiniz ve yeteneklerinizi pazarlayabileceğiniz bir başka freelance platformudur.

Fiverr: Fiverr, alıcı ve satıcılar arasında online şekilde hizmetler alıp satabilmeleri için bağlantı kurmasını sağlayan çevrimiçi bir freelance platformdur. Adını 5$ olan hizmetlerin başlangıç ​​fiyatından alır. Fiverr, dünyanın her yerinde kullanılan çevrimiçi bir pazar yeridir.