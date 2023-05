Galaksinin Koruyucuları filmlerindeki en iyi şarkılar sıralandı

Galaksinin Koruyucuları serisi müzikal bir şölen vaat ediyor ve yönetmen James Gunn, Star-Lord’un klasik 70’ler ve 80’lerin çetelerini filmlerine nasıl dahil edeceğini gerçekten biliyor. Bu yazımızda Galaksinin Koruyucuları filmlerinin en iyi şarkılarını sıraladık.

8. Creep – Radiohead, Guardians of the Galaxy Vol. 3

Radiohead’in tarzının belki de en çok uyduğu yapımlardan biri. Bu şarkı biraz karamsar ancak tamamen uygun ve ekibin kendinden nefret etmesini ve ruhani korkusunu herhangi bir metnin yapabileceğinden daha iyi yansıtıyor.

7. Southern Nights – Glen Campbell, Guardians of the Galaxy Vol. 2

Glen Campbell’ın müziği, Galaksinin Koruyucuları Vol . 2, Rocket’ın savaştaki muazzam zekasını sergileyen eğlenceli ama hafife alınan bir sahnede çalıyor. Guardians 2’nin tüm ekip üyeleri için çok fazla duygusal ağırlığı vardı ve Rocket’ın eğrisi, herkesten daha iyi olduğunu kanıtlamak için herkesle savaşmak yerine kendini kabul etmesi, bir ekip olarak çalışması ve kendi başına kişisel önemi bulması etrafında odaklandı.

6 Fooled Around And Fell in Love – Elvin Bishop, Guardians of the Galaxy

Muhafızlar arasındaki çatışmanın çoğunun merkezinde, Avengers: Infinity War ve Avengers: Endgame olaylarından sonra gelişen ve trajik bir ağırlık kazanan Quill ve Gamora arasındaki ilişki yatıyor. Guardians, Galaksinin Koruyucuları’nın orijinalinde Knowhere’de Collector’ı beklerken, Star-Lord ve Gamora ilişkilerini kabul etmeye yönelik ilk gerçek adımlarını atıyorlar ve duygusal ağırlık Fooled Around And Fell in Love ile alevleniyor.

5. Come a Little Bit Closer – Jay & The Americans, Guardians of the Galaxy Vol. 2

Tüm Guardians serisindeki en eğlenceli sahnelerden biri olan Come a Little Bit Closer, Rocket, Yondu ve Baby Groot’un Ravagers hapishanesinden kaçıp tüm gemiyi yok ederken savaş şarkısı olarak hizmet ediyor. Sahne, izleyicilerin Yondu’nun tam cinayet moduna geçtiğini ilk kez görmelerini sağlıyor. Ayrıca onun ve okunun koca bir düşman gemisini hiç ter dökmeden nasıl alt edebileceğini gösteriyor.

4. Ain’t No Mountain High Enough – Marvin Gaye & Tammi Terrell, Guardians of the Galaxy

İlk Muhafızlar filmi sona ererken, Gunn Ain’t No Mountain High Enough’un sesiyle izleyiciler duygu dolu anlar yaşıyor. Şarkı, Quill’in annesinin ona son mektubunu okumasının ardından geliyor; hüzünlü ama gülümsemeye neden olan bir an yaşatıyor adeta. Şarkı, Ronan’ın Xandar’a saldırısının ardından, Yondu’nun ekibiyle parti yapmasından fidan Groot’un uyanmasına kadar olan biteni özetlerken çalıyor.

3. Mr. Blue Sky – Electric Light Orchestra, Guardians of the Galaxy Vol. 2

Guardians 2’nin açılış sahnesi, büyük ölçüde Mr. Blue Sky sayesinde filmi güçlü bir zeminde başlatıyor. Muhafızlar, boyutlar arası dokunaçlı bir canavarla mücadele ederken Gunn, vahşi bir aksiyon sahnesi yerine müziğe ve Baby Groot’un dansına odaklanmayı seçiyor. Bu, görseller ve ses arasındaki zıtlığa dayanan eğlenceli bir seçim ve Muhafızların nasıl çalıştığını gözler önüne seriyor.

2. Father and Son – Yusuf / Cat Stevens, Guardians of the Galaxy Vol. 2

İlk filmin Ain’t No Mountain High Enough’ı filmi duygusal bir sonla bitirmek için kullanmasına benzer şekilde, bu müzik tüm MCU’daki en üzücü anlardan birine daha da etkili bir müzikal şölen sağlıyor.

1. Come and Get Your Love – Redbone, Guardians of the Galaxy Vol. 1 & Vol. 3

Gerçekte, Galaksinin Koruyucuları yüzlerce farklı şekilde şekillenebilirdi. Ancak Gunn, bu Muhafızları farklı bir yapım olarak yaratmayı seçti. Kaptan Amerika veya Thor gibi aşırı ciddi veya güçlü MCU Yenilmezleri değiller, ancak kendilerini en tuhaf eğilimleriyle şımartmaktan başka bir şey yapamayan eğlenceli bir uyumsuzlar grubu. Bu müzik de bunun en iyi örneği diyebiliriz.