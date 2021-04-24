Galaxy A01, Android 11 ve One UI 3.1 Güncellemesin Alıyor!

Samsung, bu sefer de başka bir modeline yeni bir güncelleme sunmasıyla karşımıza çıkıyor. Şirket değiştirdiği güncelleme politikasından bu yana birçok akıllı cihazını güncel tutmayı ihmal etmiyor.

Eski-yeni veya üst-alt segment ayrımı yapmadan güncelleme gönderen Samsung bugünde 2019 yılında Android 10 ve One UI 2.0 ile piyasaya sürülen Galaxy A01 için yeni Android 11 tabanlı One UI 3.1 güncellemesini göndermeye başladı. Şirketin bu güncellemeyi göndermesiyle birlikte birçok kullanıcıdan olumlu geri dönüş aldığı bildiriliyor.

A015FXXU4BUD8 sürüm numarasıyla gelen güncelleme şuan için sadece Rusya bölgesinde sunulmuş durumda. Eğer yazılımsal bir hata olmazsa güncellemenin ilerleyen günlerde daha fazla küresel pazara yayılması bekleniyor. Yeni güncelleme aynı zamanda Nisan 2021 yani en son güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor.

Henüz güncelleme içeriği resmi olarak yayımlanmamış olsa da yeni güncellemeyle birlikte cihaz yenilenmiş kullanıcı arayüzü tasarımı, sohbet balonları, bir defalık izinler, bildirimler alanındaki konuşma bölümü, bildirim alanında dinamik bir medya oynatıcı widget’ı ve geliştirilmiş gizlilik seçeneğine kavuşuyor.





One UI 3.1 ile Galaxy A01, yeni simgelere, stok uygulamalarının geliştirilmiş sürümlerine, Samsung Klavye ve Samsung İnternet‘te iyileştirmelere, daha fazla kilit ekranı widget’ına, akıllı ev kontrollerine daha hızlı erişime, daha fazla Dinamik Kilit ekranı seçeneğine sahip oluyor. Bununla birlikte yeni One UI tasarımı, yeniden tasarlanan Cihaz Bakımı bölümü ve daha fazla Dijital Sağlık ve Ebeveyn Kontrolü seçeneği de geliyor.