Galaxy A02, Mayıs 2021 Güvenlik Güncellemesini Aldı!

Güney Kore’li teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz yıldan bügüne kadar 350 civarında Galaxy cihazını güncellemeyi başardı. Şirket özellikle aylık gönderilen Nisan, Mayıs ve Haziran güvenlik yamalarını ilk sunan marka olmuştu. Hatta Haziran 2021 güvenlik güncellemesini iki hafta 100’den fazla cihazına sunmayı başardı.

Bugün ise firma Galaxy A02 modeli için yeni Mayıs 2021 güvenlik yamasını gönderiyor. Yeni yama ile birlikte cihaz içerisinde meydana gelen bütün güvenlik açıkları kapatılmış oluyor. Tabi yeni güncelleme içerisinde sadece güvenlik yamasını değil aynı zamanda birçok hata düzeltmesi ve iyileştirmeyi de beraberinde getiriyor.

Yeni Mayıs 2021 yaması Galaxy A02 (SM-A022G) için şuan da Rusya‘da sunulmuş durumda. Ancak ilerleyen günlerde yeni güncellemeninin teknik bir aksaklık olmazsa daha fazla küresel pazara yayılması bekleniyor. Eğer sizde bir Galaxy A02 kullanıyorsanız cihazınızın güncelleme bölümünü sıklıkla kontrol etmenizde fayda var.

Yeni güncellemenin paylaşılan detayına baktığımızda ise dört düzine yeni hata düzeltmesini sunuyor. Ayrıca Samsung‘un kendi yazılımından meydana gelen 14 hata bu güncelleme giderilmiş oluyor. Her zamanda ki gibi stok uygulamalara gelen iyileştirmeler ile cihazın genel performansı arttırılmış oluyor.

Galaxy A02, 2020 yılının Ocak ayında Android 10 ile piyasaya sürülmüştü. Cihaz henüz Android 11 ve yeni One UI 3.1 güncellemesini almamış olsa da Şubat, Nisan ve şimdi de Mayıs 2021 güvenlik yamalarını almaya devam ediyor.