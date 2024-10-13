Ana Sayfa » Akıllı Telefon Galaxy A16 4G 6 Yıl Güncelleme Desteği ile Geliyor Akıllı Telefon Galaxy A16 4G 6 Yıl Güncelleme Desteği ile Geliyor Emine Emre 1 Görüntüleme

Samsung amiral gemisi telefonlarına uzun süre güncelleme desteği veriyordu ancak yeni kararı ile artık bazı bütçe dostu Samsung telefonlar da güncelleme desteğini uzun süre alabilecek. Bu kapsamda Samsung orta segment telefonu Galaxy A16 4G 6 yıl güncelleme desteği ile geliyor. Hem uygun fiyatlı Samsung telefon olması hem de uzun süre güncelleme alabilecek olmasıyla öne çıkan Galaxy A16 4G özelikleri içerikte.

Galaxy A16 4G 6 Yıl Güncelleme Desteği ile Geliyor

Samsung amiral gemisi telefonu Galaxy S25 ve laptopu Galaxy Book serisini kullanıcıya sunmaya hazırlanıyor. Bu yeni serilerin 2025’in ilk aylarında tanıtılması bekleniyor. Aynı zamanda marka uygun fiyatlı, fiyat performans telefonlarını da ihmal etmiyor ve bu alanda da kullanıcıya yeni cihazlarını sunuyor.

En güncel akıllı telefon haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Samsung’un yeni orta seviye telefonu Galaxy A16 4G yakın zamanda uygun fiyatlı telefonlar kategorisinde piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Galaxy A14’ün yerini alması planlanan cihaz 6 yıl güncelleme alacak. Samsung artık üst segment dışındaki telefonlarına da uzun süre güncelleme desteği verebiliyor ve bu telefon da onlardan biri.

Galaxy A16 4G tasarımı bir üst modeli olan Galaxy A16 5G’ye benziyor ve bu kapsamda düz bir çerçeve tasarımı ve oval köşeleri ile dikkat çekiyor. Arka kamera kurulumunda 3 adet sensör yer alıyor ve dikdörtgen bir kamera adasına sahip. Ön kısım ekranın ortasında da damla şeklinde bir çentik yer alıyor. Dört renk opsiyonu ile kullanıcıya sunulacak olan Galaxy A16 4G; sarı, siyah, gri ve yeşil renkleri ile oldukça şık görünüme sahip.

MediaTek Helio G99 İşlemci

Samsung Galaxy A16 4G işlemci kısmında MediaTek Helio G99 yonga setinin yer alması beklenmekte. 6 nm üretim sürecinden geçen çip seti 8 çekirdekli bir yapıya sahip. Bu kapsamda işlemci 2 tane 2.2 GHz hızında Cortex-A76 ve 6 adet 2.0 GHz hızında çalışan Cortex-A55 ve grafik birimi olarak da Mali G57 GPU barındırıyor.

Batarya kısmında ise 5000 mAh kapasiteli bir pil yer almakta. 4 GB’lık RAM ve 128 GB depolama alanı ile gelecek olan Samsung uygun fiyatlı telefon, 6,7 inç büyüklüğünde 90 Hz tazeleme hızına sahip olan AMOLED panel barındırmakta.

Fiyatı Ne Kadar ve Ne Zaman Piyasaya Çıkacak?

Kamera kısmına baktığımızda ise 50 MP’lik ana sensör, 5 Megapiksel çözünürlüklü geniş açılı kamera ve 2 MP’lik de makro lens yer aldığı görülmekte. Selfie kamerası ise 13 Megapiksel çözünürlüklü olacak. İşletim sistemi kısmında Android 14’ün yer alacağı cihazın yan kısmında parmak izi sensörü bulunacak.

Bununla birlikte cihazda Bluetooth 5.3, IP54 sertifikası, bir mono hoparlör de bulunacak. Cihazın ne zaman piyasaya sürüleceği henüz belli değil ancak Samsung Galaxy A16 4G fiyatının 217 dolar seviyelerinde olması bekleniyor.